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31/05/2024

中國絞殺「台獨」的戰略已成形？

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　賴清德5月20日的「就職」演說，並不是不少藍營人士所預期的會採取溫和立場，而是徹頭徹尾的一篇「台獨」宣言。他不但自吹會「讓她（台灣）成為國際上令人尊敬的偉大國家」，還特別強調「台灣位居『第一島鏈』的戰略位置」。這句說話可圈可點，「第一島鏈」是美國締造，用以封鎖中國海上貿易，以圖把中國發展扼殺的重要戰略手段。　　

 

賴清德5月20日的「就職」演說，是徹頭徹尾的一篇「台獨」宣言。(AP)

 

　　賴清德主動對美國獻身，把台灣放在美國對付中國的最前沿，這是送給美國表達不二之心的投名狀。從始賴已自絕於中國人民，不論前途如何起伏，他也只是在走著「台獨」的不歸路。

 

　　大陸的回應是在5月23及24日兩天進行「聯合利劍2024A」軍演，派艦隊及飛機包圍台灣，軍演還包括針對陸上作戰。多數評論人已注意到2024A的「A」字，這顯然意味著今年還會有「B」或甚至更多。此次軍演與去年的並不雷同，而似是按既定步驟胸有成竹的演練，包括把寶島封死，防止在特殊時刻「台獨」的首要分子有機會逃跑。中國的統一是否可依靠完全非武力的手段實現？我認為概率偏低。

 

大陸上周進行「聯合利劍2024A」軍演，派艦隊及飛機包圍台灣；不少評論人已注意到2024A的A字，這顯然意味著今年還會有B或甚至更多軍演。(AP)

 

　　表面上局勢的緊張是由賴清德比前更鮮明的「台獨」立場所造成，但賴本身不是棋手，他只是美國的棋子而已。他的就職得到美國國務卿布林肯(Antony Blinken)的祝賀，他的演說幾可肯定早已得到美國的批准。賴固然是一名思想上根深柢固的「台獨」分子，他的政治目標甚至可能是充當「台灣國」的「國父」。但縱使台購買了不少武器，軍事與經濟實力與大陸差距太大，只能完全倚靠美國才有膽量向大陸叫陣。所以觀察台海局勢，也只能以中美兩國博弈的變化作基礎。

 

難阻中國收回台灣，美改戰略

 

　　美國從前的策略是「戰略性模糊」，口頭上說是承認只有一個中國，不認可「台獨」，但又要保持台海現狀。陳水扁與蔡英文縱使希望表達更出格的「台獨」立場，也受美國政府約制。但在俄烏戰爭發生後，美國的策略已變，她已知道大陸若要收回台灣，美國已沒有能力阻止。既然如此，不如盡可能增大中國在經濟、政治、外交及軍事上的代價，從而達到遏制中國發展的終極目的。美國本身也是內外交困，自然也希望以最低的成本達到這目的。戰爭的成本太大，在台海直接與中國打起來，美方也殊無勝算，所以最符合美國政客利益的做法，便是找台灣人替美國打代理人戰爭。既然有賴清德此等人物的積極響應，美國政府不利用他才奇怪。

 

　　倘若真的有場代理人戰爭進行得如火如荼，美國尚會希望把她的北約盟友及日本、南韓、菲律賓、澳洲拉下水，共同制裁中國。制裁甚麼？世界各國太倚賴中國的產品，我十分懷疑貿易制裁有廣泛響應。世界絕大多數國家都承認台灣是中國的一部分，斷無理由為了美國的利益而在台海問題上引火燒身。美國思茲念茲感到難以解決的困境之一，是她欠下超過34萬億美元的公債，若能找個藉口賴債便十分理想。

 

美國現時內外交困，希望以最低成本達到遏制中國發展這終極目的。(AP)

 

　　近日美國有名議員竟說國民黨管治大陸時期借過美國不少錢，現今應要求中國償還近萬億美元。此說荒唐可以不理，但卻反映美國一些政客的心理。若美國發起甚麼制裁，總會有人建議她可沒收中國位處境外的外匯儲備。中國有3.2萬億美元外匯儲備，在今年4月其中的7674億美元是美國政府債券。中國雖持續減少持有美債，但速度奇慢，當中可能反映中國政府曾經的主導思想還是以和平統一，不給美國任何藉口為主軸。

 

大陸可封鎖台海空，伺機出手

 

　　事至今日，中國會採用甚麼方法去還擊美國明裏暗裏支持「台獨」的政策？時間在中國一方，中國並不急切要立時統一，而統一的時間表由中國決定，而不是任由美國玩弄手段。可行的方案之一是隨時搞包圍台海的演習，做到可完全把台灣的海空封鎖掉，並且每次都把這絞索愈收愈緊，但又不一定立時在台境內採取軍事行動。若然如此，民進黨政府縱然得到美國的軍事支持，「台獨」也會受到很大抑制，中國便可以等待有利時機才動手。

 

　　美國前印太區海軍總司令戴維森(Philip Davidson)在2021年曾揚言，中國在其後的6年內很有可能會發動對台的兩棲進攻。美國的軍事人員對此似深信不疑，並將這6年稱為「戴維森窗口期」(Davidson Window)。

 

美國前印太區海軍總司令戴維森在2021年稱，中國在之後的6年內很可能對台發動兩棲進攻。(AP)

 

台沒戰爭意志，難現烏代理人戰

 

　　上文提過，美國最想打低成本的代理人戰爭。近年不斷有傳聞，美國已派了大批人員赴台提供軍訓及戰略建議，當然也賣了不少武器給台灣，其時間考量，也符合「戴維森窗口期」的判斷。但若以為代理人戰爭在台行得通，則大錯特錯！

 

　　台灣一般人民根本沒有戰爭意志，誰會為了「台獨」政客及美國政客的利益去犧牲性命？台灣的民調也發現沒有多少人肯去打仗。烏克蘭的代理人模式不會出現，美國反而應害怕台灣軍人會把美方武器繳交到中國。中國要防的，反是如何保護外匯。
　
　
【知識庫】何謂「第一島鏈」？
　　

  • 第一島鏈(First island chain)是美國外交國防政策中，圍堵中國的第一道防線。
  • 島鏈北起千島群島、日本群島，中接台灣，南接婆羅洲島，包括黃海、東海與南海的西太平洋海域。
  • 在第二次世界大戰與韓戰期間，美軍將位於第一島鏈中點的台灣譽為「不沉的航空母艦」。
  • 台灣與菲律賓在第一島鏈上最為脆弱，台菲之間的巴士海峽是中國海軍潛艇進出太平洋的捷徑。

 

（本文原載於5月31日《香港經濟日報》）

 

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