中俄聯合聲明 對地緣政治影響深遠

5月16日中俄藉兩國建交75周年紀念之時，公布了一份全面戰略協作及夥伴關係的聯合聲明。此聲明是世界歷史正在急劇改變的標誌性文件，但香港懂得重視的人似乎不多。美國的戰略家倒是懂的，頗有些氣急敗壞。舊金山（即三藩市）著名的評論家梁建鋒老總在其視頻說，賴清德5月20日的「就職」演說充滿台獨意味，部分原因是美國為抵擋中俄這份聲明而吩咐賴清德發表的。此說大有道理，美國的確應該為這聲明煩惱不已，因為它可能是美國走向衰敗的另一個里程碑。

中俄聯合聲明可能是美國走向衰敗的另一里程碑。(AP)

中俄聯合聲明 或成美衰敗關鍵

這份聯合聲明有萬多字，共分10個部分，所包含領域，涉及兩國合作的所有層面，在國際事務上亦極具針對性，顯示兩國為此聲明的撰寫就花了大量時間。選其犖犖大者，有貿易優化、投資、能源、情報、創新領域、信息通訊、航天科技、農產品、交通物流、海關、知識產權、環保、基礎設施、一帶一路等等方面的合作；又指明要推動文化、科技、電影、醫學、體育的交流。

兩國又聲明要捍衞二戰勝利成果及載入了「聯合國憲章」的戰後世界秩序，並指出各國必須嚴格遵守有關國家及其財產（包括主權儲備）享有豁免的國際義務，譴責沒收外國資產和財產的企圖，並強調可採反制措施。聲明提出，任何國家不應以犧性他國安全為代價謀求自身安全，正是對美國防長掛在口邊，沒有美國在亞太的安全便沒有美國的安全此種講法的當頭棒喝。

在經濟意義上，俄羅斯遠東地區與中國的發展深度融入，及中俄兩國貨運可經北極航道運至歐洲。且距離較經紅海地中海距離更短，更是可直接化解美國在馬六甲海峽設限所造成的風險，極具戰略意義。

中俄合作互補強 美歐恐難匹敵

中俄深度合作，是歷代美國戰略家的噩夢，必欲千方百計防止其出現，想不到美國總統拜登（Joe Biden）與國務卿布林肯（Antony Blinken）如此愚笨，一手造成這合作。中俄兩國土地面積共佔地球陸地面積17%，是美國的2.8倍。兩國互補性極強，中國地大物不博、缺乏能源、耕地也略有不夠，但製造業是全球的超級大國，產值比第2至第11名加起來還要多，且高新科技有不少項目全球領先。俄羅斯則天然資源豐富，能源可供出口，遠東有大量土地可供開發，種植農產品，且俄羅斯人民科學及數學水平極高，不可輕侮。中俄兩國皆是軍事強國，就算不計雙方的核武，也沒有甚麼國家敢質疑她們的國防力量。兩國一連結起來，地球也要抖三抖！美國的很多全球部署，恐怕也要重新檢查。

昔蘇聯顧忌華崛起 今深化合作

歐洲素來患有恐俄症，俄羅斯與中國合作，假以時日大有可能重振雄風，洗脫過去30多年被羞辱之恥。就算沒有中國之助，舉北約洪荒之力也無法挫敗俄羅斯，歐洲怎能不驚？歐洲戰後福利主義抬頭，人民工作時間愈縮愈短，享樂度假時間愈拉愈長，若讓戰鬥民族的俄羅斯人回了氣，歐洲恐怕不是對手。也許德國的工匠精神及法國或意大利人民的藝術細胞，可助歐洲國家抗衡俄羅斯一段時間，但俄羅斯人若睡醒了，其勢不易抵擋。

中國與俄羅斯兩國被地緣政治的動力拉在一起，也使人感到歷史的無常。蘇聯在中共建國前已率先與中國建交，意識形態及利益上的淵源深厚。但50年代蘇聯已顧忌中國國力的崛起，恐其對己不利，在50年代後期撤走了大量專家，使中國的發展近乎陷入困境。1963年9月6日至1964年7月14日中共在《人民日報》及《紅旗》雜誌發表9篇雄文，嚴厲批判蘇聯的修正主義路綫，從此「蘇修」與「美帝」在神州大地上都成為了負面的詞語。1969年3月中蘇還在珍寶島上開戰，以中國勝利告終。在60年代後期，蘇聯領導人還考慮過向中國發動核戰，導致了中國發動「深控洞、廣積糧」的全民運動，後因美國並不支持，這場核攻擊才沒有發生。此事傳說甚多，這裏表過不提。由此可見，中俄歷史糾纏不清，若非美國政客愚蠢，不會把本來想加入北約、輕視亞洲的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）推向中國一方。

港人極少人懂得俄羅斯，懂俄語的人亦極少，中俄合作，香港起不了多大貢獻。港人熟悉的是歐美，這方面關係與知識的價值會否下降？也不見得如此，世事無常，未來50年也許世界要被中俄合作帶來巨大影響，但正因如此，在中國的土地上保留一處與西方國家有較深入關係的地方，對中國長遠利益有好處。港人不用斷絕與西方的關係，反而可加強發展。



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【知識庫】中俄聯合聲明知多些



‧5月16日中俄在兩國建交75周年之際，發表關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。



‧聲明提出，中國支持俄羅斯維護領土完整，反對外部干涉。



‧俄羅斯認為，中國在烏克蘭問題上立場公正客觀；並重申對「一個中國」承諾，反對台獨。



‧中俄同意加強能源領域的戰略夥伴關係。



‧中俄同意深化軍事領域合作，擴大聯合演習規模。



‧中俄關切美國部署導彈防禦系統帶來的威脅。



‧中俄關切美國破壞地區戰略安全平衡的企圖。

（本文原載於6月7日《香港經濟日報》）