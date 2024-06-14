美國退化成大清帝國？

新加坡前外交部長楊榮文熟讀歷史，也是一位傑出的國際大局評論家。月前他曾指出，美國現時的各種反華政策，終會孤立了自己，甚至把美國變成大清帝國般因閉關鎖國而垮了下來。

美表面繁榮，似乾隆盛世走下坡

把世界唯一的軍事超級大國比作被視為亞洲病夫、腐敗無能的大清帝國，會否過於譁眾取寵？我看未必。有智慧的人觀勢，必會著眼於深層基礎，不會被表面現象所惑。美國出了甚麼問題，以致被認為其立國成功之本，正從根部爛了起來？這需要我們把今天的美國與大清帝國的異同作比較。我認為美國仍未發展至晚清般的奄奄一息，較可相比的是表面上依然繁榮，但正在走下坡的乾隆盛世。

乾隆年間，大清國力依然鼎盛，其領土比今天的中國大得多，其軍事力量在亞洲恐怕也是無敵的。當時誰會料到幾十年後，大清會在鴉片戰爭中一敗塗地？今天的美國，自蘇聯解體後已獨力稱霸30多年，但這並未能使她逃過被趕離阿富汗的命運。她在中東的影響力也不斷下降，連簽了剛好50年、與沙特協定的石油以美元計價，也不獲續約。在與中國的競爭中，美國雖竭力遏制中國的發展，張牙舞爪變成力不從心。國內生產總值(GDP)以購買力平價計算，10年前已被中國超越，她能不膽顫心驚？

美軍被趕離阿富汗，在中東的影響力亦下降。(AP)

美對華抹黑，猶如清朝鄙視西方

美國今天的回應方法是大肆抹黑中國，在美國媒體上任何對中國的正面報道，近乎絕迹。大清帝國擺出的架勢，一樣是對西方事物，貶為奇巧淫技，用鄙夷目光視之。所得的後果兩者也頗為接近，美國人民對中國毫無了解，連踏足內地或甚至香港，也害怕被扣留起來，不能回國。不過，美國人的行為也符合經濟規律，價廉物美的中國商品他們依然購買。大清帝國對西洋的認識也變得愈來愈膚淺無知，無法及時吸納西方國家的先進科技。這與康熙年間皇帝也對西方科學與數學有強烈興趣，反差甚大。

但我們也要公平一點，對待乾隆年間的中國人民與今天的美國人民。乾隆時西方的工業革命處於既濟未濟階段，尚未能對生產力造成翻天覆地的影響。西方國家在中國賺的錢，主要不是靠工業，而是靠鴉片，清政府看不起西方國家，也非沒有理由。今天中國的科技業及製造業仍在起飛階段，有些領域還比不上美國，後者強作輕視，也有不少人認同。

美國拒絕與中國交流，並處處設限，只會損害自己經濟。(AP)

減少接觸，不相競爭，不相往來，終究也會帶來荒謬的後果。我記得內地有套電視劇《歷史轉折中的鄧小平》，當中述及在改革開放初期，中國有間汽車廠，其領導人與世界脫節。有間日本汽車廠的人來參觀，中方竟害怕自己的「先進」技術被學去，封鎖了不少車間。殊不知當時日本汽車廠的生產力，早已高出中國幾個檔次。今天，美國的政客還是以為中國樣樣落後，以為美國的工業科技會洩密，必須防範。但有些科技中國有，美國沒有，美國要害怕別人偷自己不存在的東西嗎？

挪威有位前環保部長Erik Solheim，常常訪問中國，可說是位中國通。他近日接受著名網上評論人Cyrus Janssen訪問，對中國的環保工業讚不絕口。電動車、新能源電池、太陽能與風力發電等，中國已大幅領先世界。Solheim也認為，當前世界真正現代的城市在中國，尤以南方城市深圳、廣州、杭州等最為現代，而且環保。他對美國力圖與中國脫勾，認為十分不智。他的建議是，美國應盡力吸引中國公司到那裏投資設廠，因這樣才可最有效率地學到中國製造業的先進之處，並且激發到美國本土的競爭心。千方百計阻擋美國的企業面對中國的競爭，只會造成美國競爭力不斷不降。正如大清帝國當年看不起別人的成就而不奮發向上，終於導致帝國崩潰。

中國的電動車技術大幅領先世界，充滿競爭力。(AP)

中國人民奮發向上，無懼競爭

經濟全球化是促進競爭、人類生產力快速前進的重要因素。在改革開放之初，中國的生產力落後，也在害怕自己在國際競爭面前一敗塗地。但結果與此剛好相反，中國人民從「做又三十六、不做又三十六」的懶散狀態，在競爭的壓力下蛻變為世上最勤勞的人民，中國現在又怎會害怕競爭？既歡迎外國來華投資設廠，也願意到外國投資，不怕別人偷學中國的本領。但美國反而害怕了，無復建國初期那股不怕艱辛敢競爭的銳氣，與老化的大清終究有共通之處。



【知識庫】「閉關鎖國」有何特點？





指閉關自守，不與外界接觸的一種國家政策，是典型的孤立主義。

嚴格限制對外經濟、文化、科學等方面的交流。

閉關鎖國政策，致使與世界隔絕和脫軌，慢慢地落後於世界。

阻礙經濟發展，徹底喪失對外貿易主動權。

阻隔與外國的科技及文化交流，窒礙生產力發展和社會進步。

中國清朝曾實施閉關鎖國，經濟上自給自足，抵制外來商品，圖防止反清勢力聯合和西方殖民主義勢力滲透。

（本文原載於6月14日《香港經濟日報》）