  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
雷鳴天下
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

21/06/2024

大灣區澳門經濟初探

#澳門 #大灣區 #經濟理論 #聚焦神州 #賭業 #賭業 #旅遊業 #經濟多元化 #發展經濟 #人均GDP #GNI
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　我今年1月以來，大部分時間都去了澳門。我本已退休幾年，但仍「百足咁多爪」。所謂「退休」，天天仍都要忙於各種事務、會議、約會及寫作，剩下可用作思考的時間永遠都感到不夠。剛好有幾位舊同學、舊同事與校友在澳門科技大學擔任著最高的幾個職位，他們邀請我過去替該校創建一個發展經濟學研究所。我思前想後，結論是不妨一試。我與香港有千絲萬縷的關係，很難長期遠離，但濠江與香港相鄰，香港有事我隨時可班師回朝，而且在大海另一邊的校園中，可躲開不少應酬，重拾校園的寧靜，還可推動一些研究，便答應了。

 

（Shutterstock）

 

 

　　我到一個新的地方，往往都希望用最短的時間搞清自己要面對的環境。澳門是一個有意思的地方，在中西文化交流中扮演的角色可能比香港還重要，但我的訓練是經濟學，自然對澳門的經濟多注意了點。要了解一個地方的經濟，要掌握其統計數據，但這不夠，還要多觀察社會中的現象，並用經濟理論分析之。對澳門經濟我自然是初哥，很多人都會懂得比我更多，談澳門有班門弄斧之嫌，但我十分同意數學大師華羅庚的一句名言：「弄斧必須在班門」，在懂行之人面前發揮才會更快知道自己有無短板，所以我在大師面前素來更敢於提出自己的看法。

 

雜誌排名 澳人均GDP全球第2

 

　　澳門現時經濟如何？近日剛好有份雜誌《Global Finance》把全球100個經濟體排了個次序，澳門以2024年預期人均GDP（用購買力平價計算）134,141美元全球排行第2，僅次盧森堡，遠勝排行第9美國的85,373美元，或排行15香港的75,128美元；排行31的英國及36的日本更遠遠被澳門拋離。見到這些數字我們難免會問，小小的澳門是否真的那麼勁？

 

　　第一步自然是要確認這些數字何所依據？2023年澳門名義總體GDP比2022年大幅反彈92.3%，人均GDP達69,384美元。今年第一季GDP比去年同期續增長28.6%，若以後3季增長率接近，那麼2024年全年的人均GDP或可達89,000美元左右，再假設美國平均物價比澳門貴5成（這似乎是上述雜誌的假設），那麼澳門的人均GDP以購買力平價計，確可能有13.4萬美元，全球的富裕榜中可排第2。

 

居民工資不高 消費品價不低

 

　　真的如此富裕？據我觀察，這裏頗有些水份。澳門物價確比美國便宜不少，房屋也比香港便宜，但生活上的物價，我不認為比香港低，不少消費品比香港還要貴。香港的名義人均GDP與澳門差不多，物價也接近，但按照該雜誌的數據，以購買力平價計算，香港的人均GDP只是澳門的56%，我不大相信。

 

　　另一可疑之處是澳門居民的工資不高，大學畢業工作了幾年後，工資一般還到不了2萬澳門元，就業人口工作收入的中位數在2021年中只是15,600澳門元。

 

　　這反映出澳門的GDP中，有相當一部分並沒有流到本地員工手上。GDP是量度澳門境內總收入的概念，但澳門賭場林立，賭場老闆可能是境外財團，賭場及酒店的利潤不少並不屬於一般民眾。GNI（Gross National Income）是另一量度收入的指標，它量度澳門居民在澳門境內及境外的收入，但不包括境外人士在澳門所賺的收入。在正常時期，即在沒有新冠影響的時期，澳門的GDP比GNI多出十多個百分點，正好印證了澳門人均GDP是高估了澳門人民的收入。

 

　　不過，我們也要注意，澳門居民的房屋自置率是73.4%，遠高於香港的51%，不用太擔心樓價問題。另一點要注意的是，澳門政府十分富有，2023年11月，澳門特區政府的財政儲備高達5,744億澳門元，大約等於香港的七成、八成，但香港人口卻是澳門的11倍，土地面積是她的30倍，所以澳門特區政府比例上確比香港富有得多。

 

倚賴賭業 經濟欠多元易波動

 

　　也許這種高儲備及高稅收（向賭場抽稅）是有需要的，原因是澳門經濟非常波動，去年GDP增長九成多，今年可能再增超過兩成。這麼高的增長恐怕還不足以把澳門的GDP推回至2014年的高峰，可見新冠對澳門旅遊業及賭業影響之巨！但更重要的問題是她太過單一倚賴博彩業，2013年高峰年博彩收入等於GDP的87.6%，在2022年旅遊不景，博彩收入也等於GDP 21.4%。有此環境，政府要常派錢以解民困。

 

　　經濟繁榮，賭場內紙醉金迷，信德集團(00242) 行政主席何超瓊認為，澳門的旅遊業在世界居領先地位。她說得沒錯，澳門訪客每年有2,800萬人次，是自己人口的40多倍，所以我在街上滿眼都是遊客，香港也應研究一下澳門為何能吸引到這麼多並非賭博的訪客。至於澳門，則要思考如何把經濟多元化，使經濟更穩定。

　

---------------------------------
　
【知識庫】何謂GNI？

 

  • GNI（Gross National Income）即本地居民總收入。
  • ‧GNI =本地生產總值（GDP）+本地居民在世界各地賺取的收益-非本地居民在該經濟體內賺取的收益。
  • 本地居民總收入（GNI）包括對外初次收入流量，因此對分析有關本地居民的收益、投資、內部需求和通脹等經濟情況，尤為有用。
  • 本地生產總值（GDP）指在一個經濟體內所有生產單位的淨產值，較適用於分析該經濟體的生產活動，例如就業、生產力、工業產出、設備及建設的投資。

 

（本文原載於6月21日《香港經濟日報》）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

我要回應
更多雷鳴天下文章

你可能感興趣

#澳門 #大灣區 #經濟理論 #聚焦神州 #賭業 #賭業 #旅遊業 #經濟多元化 #發展經濟 #人均GDP #GNI
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk