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12/07/2024

誰當美國下一任總統？

#雷鳴天下 #拜登 #美國大選 #大國博弈 #特朗普
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　美國總統選舉活動隨著拜登(Joe Biden)與特朗普(Donald Trump)二人的電視辯論，已經正式開鑼。這次選舉不可等閒視之，無論誰人當選，都會拖累世界，但拖累的形式及角度有異，世界各國的回應也要調整。

 

　　兩位古稀老人的辯論充斥著人身攻擊，乏善可陳。要知道，美國人民平均壽命近10年來減低了不少，現時足足比港人85歲的平均短了8、9年。所以拜登的81歲，在港人眼中可視作89歲；特朗普的78歲，則大約等同港人的86歲。我們不應有年齡歧視，年長者腦袋若無退化，可能很有智慧，但可惜我們不易看出這兩位仁兄身上有何智慧留下的痕跡。

 

拜登與特朗普的首場電視辯論，令外界清楚看見他們各自的不足。(AP)

 

特朗普謊話連篇，仍是犯罪之身

 

　　拜登常搞不清自己在幹甚麼，腦退化病徵明顯，但這卻無阻他的頑固。有時他在論述國事時，語無倫次，我們倒是不易分辨這是他謊話連篇，還是認知有障礙。

 

　　特朗普一如既往，胡說八道、謊話連篇時，卻理曲氣壯，說得十分順口，氣勢輕易輾壓拜登。一個「廢」、一個「癲」，你叫美國人如何選？去年我自駕遊環繞美國一周時，問及朋友如何投票，大都表示兩人都投不落手，今天恐怕答案也不會變。

 

　　美國是人才濟濟的大國，但為何其所謂民主選舉制度最後篩選出來的候選人卻是「廢」、「癲」二老？我們一向被教育，好的制度會替我們篩選出最好的人才。按照形式邏輯，既然選出的候選人很爛，那麼制度便必定十分不妥，這要把美國視為民主燈塔的人情何以堪？

 

美國實際通脹遠高於官方數據所示，市民生活艱難。(AP)

 

　　從拜登辯論及民意的大敗，我們可清楚見到民主黨的困境。本來以特朗普此人的瘋瘋癲癲及大話連篇，就算勝了，他也是勝之不武，但民主黨竟敗下陣來，一定是它自身的政策出了嚴重問題。這些問題不難找出：美國通脹嚴重，實際通脹率似遠超官方的數據所示，若沒有中國價廉物美的商品，通脹恐遠不止此；不少城市治安不靖，「零元購」（單次搶劫只要在950美元以下視為輕罪）、屋霸等匪夷所思的怪事層出不窮。

 

　　在國際事務上，拜登政府沒事搞事，鼓勵烏克蘭加入北約，弄出個大頭佛，以為能把俄羅斯一招打殘，卻不料北約耗掉巨額資源後，還敗象畢呈。在加沙問題上，美國政府受制於以色列的影響力，得罪了世界大多數國家，也使美國的正義年輕人十分反感。對中國的種種貿易與科技制裁，一樣毫無成績，反而對美國有反效果。拜登聽命於軍事工業體，到處撩打，卻不明白自己已在衰落，愈想展現帝國的餘暉，愈會發現自己事事力有不逮。

 

找不到人替代拜登，民主黨陷困

 

　　現時民主黨內部眼見拜登幾乎必然敗北（我去年在公開場合已有此判斷，今年2月23日在本欄《假如特朗普再當選總統》中也假設特朗普會當選）十分焦急，卻找不到人替代他。副總統賀錦麗(Kamala Harris)民望比拜登還要低，由她出選，輸得更慘。加州及密歇根州的州長蠢蠢欲動，但他們準備不足，也不會贏。唯一有不錯民意支持的是奧巴馬(Barack Obama)的太太米歇爾(Michelle Obama)，惟她的能力卻未經考驗，而且似不願出山。為何猶豫？在衰落中的國家當話事人，歷史的評價好不了。

 

 奧巴馬太太米歇爾雖有民望，但似乎不願為民主黨出山。(AP)

 

　　民主黨找不到人才並非偶然，這幾年來，美國政府走上了錯誤路線，加快了她的衰落。民主黨有頭有面的人與政府的錯誤政策拉上了關係，走錯了路，高人也會愚蠢化，還會有甚麼人可走出來振臂一呼，挽狂瀾於既倒？我們見不到。

 

衰落帝國，誰緊跟美誰便倒楣？

 

　　特朗普其實也好不了哪裏去。他現時仍是犯罪之身，若當上總統，他可特赦自己的聯邦罪行，但卻赦不了在地方的罪行。如果有一天他在監牢辦公，那才開歷史之先河。他在內政上得力於民粹分子的支持，但排外反精英的取向終會損害美國社會的肌理。他上一任所發動的貿易戰並沒有替美國帶來好處，拜登延續了特朗普的貿易與科技政策，效果不妙。若特朗普回朝採用相近政策，一樣也會失敗。特朗普同樣也會受困於找不到人才的困境，他在任時用人糊塗，蓬佩奧(Mike Pompeo)等人是極端反華分子，卻充當着美國外交界最高位置；特朗普的謀臣班農(Steve Bannon)也是名犯罪分子，最近坐牢去了。

 

　　在國際上，美國仍有相當影響力，但我們一看近年的局面，便知誰緊跟美國、誰便倒楣！英國是跟得最緊的，看看幾任首相輸得有多慘，而最近的國會選舉，保守黨席位竟只近乎工黨的四分之一！南韓、日本、菲律賓，無不受制於美國，其國家領導人近來民望全部十分低迷；法國有繼續支持烏克蘭，但也力圖與美國保持點距離，而最近大選，馬克龍一樣輸了不少，能否維持聯合政府，前途艱險。誰聽命於一個衰落中的帝國，誰便事事不順。下任美國誰當總統，此局面也會延續。

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

【知識庫】民主黨臨陣換將難度高

 

  • 拜登首場電視辯論表現不佳，掀起美國民主黨內勸退聲浪；但有分析指，除非拜登主動退選，否則民主黨要換將難度很高，而且過程相當混亂。
  • 首先，程序問題。民主黨初選已完成，拜登亦獲得出閘資格；就算拜登同意退選，下一步是重新舉行初選，時間上很緊迫。
  • 其次，勝算問題。選出接替人選將面對巨大的時間及財政壓力；同時，面臨法律挑戰，不排除共和黨提出司法挑戰，質疑其資格，製造障礙。

 

（本文原載於7月12日《香港經濟日報》）

 

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