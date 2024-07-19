萬斯若當美國副總統，有何影響？

特朗普(Donald Trump)遭行刺，但只受輕傷。去年當大多數人不敢預測特朗普會勝得今年大選時，我已推斷他大概率會勝出。現在他在競選活動中被刺不死，情況有點像20年前台灣前領導人陳水扁被子彈擦傷，大大有利於選情。除非出現特大意外事故，否則特朗普會成為下屆美國總統，已是路人皆可預測到之事。如此容易的預測毫無挑戰性，再無趣味可言，反而他選了萬斯(J. D. Vance)當競選拍檔，其含義深遠，更值得我們注意。

我過去指出，美國人才濟濟，但竟弄出拜登(Joe Biden)與特朗普兩個奇葩候選人，錯不在美國沒有人才，而是制度出了問題。既然她有人才，便怎也會有人想法彌補現時的錯失，萬斯能被選中，特朗普或得到高人指點。從特朗普本人及共和黨中短期利益的角度而言，萬斯確是不錯的選擇。

特朗普揀萬斯當競選拍檔，是看上他的背景和主張。(AP)

背景及主張，助特朗普增勝算支持率

說推出萬斯不錯，並不是說他對挽救美國經濟或化解其社會危機有何靈丹妙藥。據說他接觸過經濟學，也做過風險投資者，但他的經濟理念十分錯誤，不會救得了美國。他主張大幅加關稅，以為這可保護得了美國的製造業，但過去兩任總統沒有大加關稅嗎？加是加了，但美國外貿赤字依然巨大，本土製造業也了無回復昔日光輝的跡象。此等道理不難理解，舉例假設，香港突然對紡織品徵收六成入口關稅，你認為在觀塘、荃灣等地的紗廠便都會重新開工，幾十萬名少女會像陳寶珠年代般跑去當紡織女工嗎？

但萬斯的背景及主張，又的確有可能增大特朗普勝算及將來的支持率。他出身破碎的工人階級家庭，貧苦長大，靠努力入讀俄亥俄州立大學及耶魯法學院，又在耶魯華裔法學教授、《虎媽的戰歌》作者蔡美兒的鼓勵下，把自己成長環境寫成暢銷書，並被拍成電影，此種背景可彌補特朗普出身富貴花花公子不學無術的形象。特朗普靠民粹主義的支持起家，美國精英對他不屑，萬斯顯然也十分民粹，但他本人亦屬精英，卻肯為陷於窮途末路毫無前景的製造業工人吐苦水，雖然他的政策無甚用處，但卻大有可能強化這些人對特朗普民粹路線的支持率。他也當過海軍陸戰隊，在伊拉克打過仗，退役軍人本身在美國有一定的受尊敬優勢，這是特朗普此等世界子弟所不擁有的。現時頗多人視他為特朗普以後的熱門總統人選，他1984年才出生，如此年輕，未來的確大有前途。

萬斯和特朗普若獲勝，對美國及世界有何影響？美國總統的施政往往受制於利益集團或所謂「深層政府」(Deep State)的幕後影響，但特朗普行為怪誕，不易預測，利益集團若要控制他，要頗花氣力。他不喜歡打仗，已為軍工工業體所不喜；他搞貿易戰，美國也許有部分商界認同，但不以為然的恐非少數，只要看看去年國家主席習近平在三藩市會見美國商界領袖時，受到的熱烈歡迎便知。所以特朗普在傳統利益集團中的支持，可能根基不足，但他可靠神經刀煽動民粹主義來增大支持。萬斯在這方面和特朗普一鼻孔出氣，兩人都支持貿易戰，所以他們當選後，世界的保護主義會更甚，對全球經濟都不是好事情。

美國與中國打貿易戰，對振興本土製造業毫無幫助。(Shutterstock)

勢停對烏軍援，大力支持以國

萬斯並不認同軍事干預，他過去不認為美國要支持烏克蘭，若當選，立場可能稍為調整，但烏克蘭想得到美國支持，難度大增。他對歐洲的態度與拜登迥異，更接近特朗普，後者似乎十分不喜歡歐洲國家，新加坡的外交家馬凱碩(Kishore Mahbubani)認為，這是因為歐洲象徵著傳統的精英，而特朗普一直不被精英接受，所以心理上對歐洲也頗存芥蒂。萬斯認為歐洲自身要負起更多自衛責任，亦即這些國家要多負擔軍費，這一向是特朗普的態度。看來歐洲諸國在俄烏戰爭中付出巨大代價，卻是賠了夫人又折兵。

對以色列，萬斯主張大力支持，甚至主張若校園有反以色列示威，便應停止政府對這些學校的資助。原因是他認為以色列可助美國控制著中東，亦可能他受到福音教派原教旨主義的影響，以為以色列是上帝選民，美國人也是上帝選民，要站在一起。

烏克蘭倘想繼續得到美國的軍援，難度勢大增。(AP)

華力拓經濟，阻美施崩潰手段

減少在俄烏戰中的消耗，他認為可促成美國有更多資源對付中國。從中國的利益角度看，美國被俄烏戰爭牽制，更難對中國出招，而且俄羅斯一面倒向中國，但特朗普及萬斯上台後，這有利條件會改變。不過，萬斯對軍事上美國能否遏制中國，卻似乎並無信心。他雖認為未來40年美國應把注意力集中在東亞，但他的意圖似乎是希望通過種種手段，使中國經濟崩潰，從而打擊到中國的發展。中國還招之道，應是大力發展經濟，使人民滿意、更加團結，那麼特朗普或萬斯便無法施其技矣。



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【知識庫】「深層政府」是甚麼？

「深層政府」(Deep State)指非經民選，由政府官僚、公務員、軍事工業複合體、金融業、財團、情報機構所組成，為保護其既得利益，幕後控制國家的集團。

深層政府就像暗網一樣，需要特殊授權才能進入。

它秘密操縱或控制政府的國內外政策，毋須經過民主，也毋須透過正式的政治程序。

有指「洩密就是它的貨幣」，把消息洩露給新聞界，就是用來破壞或制止他們反對的政策首要武器。

（本文原載於7月19日《香港經濟日報》）