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26/07/2024

從游說集團，窺探下任美國總統取向

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　美國民主黨有識之士早已斷定美國總統拜登(Joe Biden)必敗，終迫使拜登退選，副總統賀錦麗(Kamala Harris)補上。此女給人最深刻的印象是常常無緣無故的傻笑，但大家搜索枯腸，也不易找到她對世界大局有何獨特精深的見解；代表著加州的白左思想，此種政治理念衍生出零元購、屋霸、流浪漢滿街睡等等問題，特朗普(Donald Trump)的右派民粹主義者不會支持她。

 

　　我相信她大概率會敗北，她最好的機會，是能否以前檢察官的身份，把早已被定罪的特朗普如審犯般審，從而打散特朗普一方的氣勢，但這不容易。

 

賀錦麗獲拜登點名補上選總統，惟勝算不高。(AP)

 

　　山雨欲來風滿樓，世界正處於百年未見的大變局中，美國戀棧霸權，不願在歷史舞台當配角，所以會盡可能全力對付包括香港在內的中國，未來10年世界必有巨變。從中國的角度看，對方陣前易帥，不能不弄清其後果，否則易定出錯誤的政策。

 

　　特朗普及賀錦麗二人的外交政策有何分別？這問題不易回答，特朗普善變，隨時翻臉；賀錦麗在國際問題上基本是名素人，也含不少變數。不過，美國的外交政策很受各種游說集團(lobby groups)的影響，我們也可從他們與游說集團如何互動，窺探出美國未來在重大外交政策上的取向。

 

　　美國的游說集團多如牛毛，經費最多的是以爭取老人利益為主的美國退休人員協會(AARP)，但這在內政方面，不是我們所關心的外交政策游說集團。與外交有關而又對政策有重要影響的，應包括勢力極大的以色列游說集團、「軍工綜合體」，及台灣在美僱用的游說集團。

 

以國游說集團，屢扣「反猶太」帽子

 

　　以色列游說集團有很多，最具代表性的是美國以色列公共事務委員會(AIPAC)，此組織的影響力據說全美排第二。芝加哥大學著名教授米爾斯海默(John Mearsheimer)著有《以色列游說集團與美國外交政策》一書，書中詳細列出證據，說明以色列政府如何能通過這些組織，使美國的政策不合自己利益地倒向支持以色列。其手段頗為凌厲，誰批評了以色列政府，就算本人對猶太人十分友好，也會輕易被扣上反猶太主義的帽子。

 

 美國及以色列的領袖級人物常出席AIPAC的政策論壇；圖為以色列總理內塔尼亞胡。(AP)

 

　　不能說他們能完全控制美國的傳媒，但米爾斯海默卻找到大量證據，指出傳媒若刊登某些被認為是批評以色列政府的文章，麻煩便會接踵而來。例如有不少律師會找你訴訟，又或幾小時之內有幾千封譴責信寄到編輯部等等。傳媒為怕麻煩，遂會自我審查，不敢登載批評以色列的文章。游說集團又往往與智庫合作，透過提供利益，讓親以色列政府的人物加入智庫。

 

　　他們最難攻陷的是學術界，但也不是全無成績，例如曾大搞活動讓學生免費參與，並鼓勵其注意親巴勒斯坦的教授，若有教授對以色列政府持批判態度，偶然也會狙擊他們，例如名重學林、已故思想家薩伊德(Edward Said)，便曾受過其「招呼」。

 

　　這類策略加起來，對政客的影響頗大，在媒體、智庫及學界噤若寒蟬的條件下，不對以色列友好的政客隨時被扣上反猶太的帽子，政客自然不願此事發生。

 

軍工綜合體安插「自己人」進政府

 

　　軍工綜合體的手段不盡相同，不少評論人認為軍工綜合體財雄勢大，但其實美國市值最高的五間軍工企業，加起來總值才5140億美元左右，遠低於市值第一的蘋果公司(Apple)的3.45萬億美元，或只等於貴州茅台市值的兩倍，其財力並非這麼驚人。他們慣用的手法，是把自己人放在有巨大影響力的政府部門中，他們在選舉時也很懂得選擇性地捐款，官員或政客退位後，很多能通過旋轉門到軍工企業擔任高位。國務院及情報系統中有不少高級人員便是來自軍方，政府高層官員也充斥著大量有軍事背景的員工。

 

洛歇馬丁為美國軍工企業龍頭之一，美國國防部每年均向她下大量訂單；圖為拜登參觀其廠房。(AP)

 

　　軍工綜合體喜歡戰爭，有戰爭才使他們有利潤；他們的做法，是典型的小眾利益凌駕國家利益。

 

美反華力量增，台游說集團再冒起

 

　　台灣的游說集團在中美建交前曾極為活躍，但後來力量大不如前。近年隨著美國反華力量上升，民進黨政府僱用的游說集團又活動起來。美國前國防部長埃斯珀(Mark Esper)公開鼓吹放棄「一個中國」政策，以及美國眾議院前議長佩洛西(Nancy Pelosi)訪台等事件，便是這游說集團所交的功課。他們花費不多，反而花巨資買美國過時武器才正中美國下懷。

 

美國前國防部長埃斯珀公開鼓吹放棄「一個中國」，正是由台灣游說集團在背後發功。(AP)

 

　　假如賀錦麗當選，她大概會蕭規曹隨，與拜登分別不大。拜登不敢得罪以色列集團，且因其好戰，甚受軍火商歡迎。美國擺脫不了以色列的掣肘，深陷中東，這對中國有利。軍工綜合體不想讓俄烏戰爭結束，賀也會照辦，這樣美國無力抽身對付中國。台灣民進黨政府會希望與民主黨政府眉來眼去，但除了拉攏韓日外，美國做不了太多事情。

 

　　特朗普一樣不敢得罪以色列集團或軍工綜合體，但他因個人歷史關係，不喜歡傳統精英，或較能終止對烏克蘭的支持，但對以色列的態度則難說。他在任時，把大量軍方背景的人拉入內閣，說明他明白得到軍工綜合體的重要性。對台灣，他收保護　費的形式是高價賣軍火，但因知道阻不了中國，不會與中國決一死戰，台灣被統一了，他不會太介懷。

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

【知識庫】何謂「軍工綜合體」？

  • 軍工綜合體(Military-Industrial Complex, MIC)意指國家軍隊與軍事工業因政治經濟利益，形成的共生關係。
  • 軍工企業會游說國會議員和提供政治捐款，指生產武器可帶來大量就業機會，甚至為推銷武器而鼓動政府高層發動戰爭。
  • 軍方會獲得戰爭武器，官員退位後，很多能通過旋轉門到軍工企業擔任高位。
  • 此共生關係為發「戰爭財」來獲取暴利，因而常與公眾利益相違背，發動或促進不需要的戰爭或軍事行動。

 

（本文原載於7月26日《香港經濟日報》）

 

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