千軍易得一將難求，港如何搶人才？

上周談到現時的數據顯示，中國每年從海外回流的海歸，已多於出國留學的人數。香港是否也如此？未知。從戰略考慮，內地與香港都要發展高新科技，這便必然需要大量高質人才。究竟我們需要甚麼人才？如何可吸引更多人才？這是內地與香港經濟未來發展必須回答的問題。

AI創造價值無窮，港宜吸AI精英

就以人工智能(AI)作為高新科技的代表，利用它思考起來，又快又準，百分百冷靜。AI在圍棋這一人類最複雜的遊戲中，能戰勝任何棋王，已證明在不少領域，AI確是比人類更有能力。用上了它，我們可迅速找到最優的商業決策。打仗時，可以小博大，用最低成本取得最大勝利。它可以為我們創造的價值，無窮無盡，它需要的人才，也很具代表性。

AI思考又快又準，有些決策會比人類出色。(Shutterstock)

近日網上瘋傳一段視頻，是Google前行政總裁施密特(Eric Schmidt)在史丹福大學與師生交流的非公開答問。這次答問全程被直播並錄影下來，但他似不知情，講得很率直，也揭示了不少美國政府的機密。據說，當他後來知道在直播時，十分不安。視頻有不少版本，但不斷被史丹福校方下架。我看到較詳盡的是一個微信版本，其中部分內容對找甚麼人才很有啟發作用。

施密特指出，大公司搞AI，都沒有成功；而成功的，倒是起步低微的小公司。為何這樣？大公司福利好，重視員工的「工作與生活平衡」。施密特認為，時間勝於一切，如此的工作態度不會搞得出名堂，一定要玩命般工作才有成功的可能。而有成功潛質的小企業，其創業人常會高壓驅使員工工作，這些創業人都有堅強的意志及好勝心，他們找來的人也應有同樣的心理素質。

施密特認為，只有中國有資格能和美國在AI研發方面較量。(AP)

從國家的層面去看，施密特認為只有美國和中國有資格一較高低，歐洲已然失敗出局。但他又相信美國的贏面大得多，因為美國政府與市場都投入了巨大的資源，在加速跑；中國則受制裁，舉步不順。發展AI要耗用大量電力，美國也不足夠，但鄰國加拿大有水力發電，可支持美國。

AI專才特質，戰鬥意志不受約束

施密特本人高度參與美國政府制定AI的政策，為美國自吹自擂並不奇怪。他判斷的另一因素是認為中國的AI人才還在外流，而美國則教育制度良好，也能借用加拿大與印度的人才。他又很欣賞台積電的一項政策，原來此公司規定剛取得物理博士的員工都要在地牢工作，以便磨練他們。

施密特的人才觀值得重視，但除了要找尋願意苦幹、有戰鬥意志的人才外，他還喜歡不受成規約束的人。他認為TikTok一定會被禁，一旦如此，他鼓勵美國的年輕人可迅速把TikTok抄襲過來自己發展使用。若賺到錢，可用這些錢來化解侵犯專利權的官司。抄襲中國？美國人似不會介意。

AI人才必須願意苦幹及有戰鬥意志，而且不受成規約束。(Shutterstock)

按照施密特所要求的「理想」創業者與員工，中國其實形勢大好，拋離美國幾條街。中國工程師遠多於美國加上歐洲的總和，社會中雖有人要躺平，不肯再追求卓越，但願意早上7點上班、晚上11點下班的，大有人在。美國剛好相反，「生活工作平衡」的要求，深入新一代年輕人的思維。不過，美國社會有吸引外來人才的能力，中國這方面有所不及。但美國政客愚蠢，把華裔學者都看成是間諜，助長了他們回流祖國，我倒是看不到美國在培養施密特所稱許的人才上比中國有優勢。

吸AI人才，世界級報酬至關重要

如何把外流人才吸引回來？千軍易得，一將難求。在創新科技上，內地與香港不少領域仍處起步階段，要建立一個有效的生態系統，才能使人才知道在此地可以有所作為，將來會產生巨大貢獻。找尋有眼光的領軍人物十分重要，一分錢一分貨，香港的薪酬太低了。在矽谷，名校博士畢業並做過博士後的初級中級科技人才，第一年薪酬連股權，等閒在200萬港元以上，工作了幾年後，300萬、400萬的十分常見。香港頗為不及，更遑論內地。

人才物有所值，看看英偉達(Nvidia)此類企業便知，幾年內其市值增長2萬億、3萬億美元，等於GDP的十分之一，這要歸功於創造此等財富的科技人才。

英偉達幾年內市值增長數萬億美元，歸功於以高薪聘請的科技人才。(Shutterstock)

華為如此成功，與其世界級的報酬制度密不可分。營造一個尊重科技尊重人才的氛圍，至關重要。

以近月港大校長與校監互相「搏鬥」為例，社會應站在哪一邊？從推動香港締建科技基地的目標出發，肯定要站在科學家一邊。此乃政府發放偏幫科技界訊號的良機，不應錯過。



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【知識庫】加入英偉達有幾難？





據報英偉達(Nvidia)每年約有200萬人應徵，最終只有2萬人有面試機會，1萬人獲取錄過關。

有應徵者經過多達六輪面試。首輪是與經理對談，主要了解應徵者是否適合公司，隨後三、四輪面試透過電話形式，了解對方解決技術問題的方法，從中觀察應徵者的個性、思維；前後經歷了六次面試，最終獲聘。

Nvidia硬體工程師的總薪資分IC1至IC7，年薪約121萬至465萬港元。

大學畢業生屬第一級，緊接是碩士畢業或大學畢業但有工作經驗、博士畢業及資深員工。

（本文原載於8月23日《香港經濟日報》）