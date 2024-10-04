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04/10/2024

《孫子》奏效，中國軍力可挑戰美？

#雷鳴天下 #中美關係 #大國博弈 #軍事 #導彈 #經濟
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　沉穩是中華民族民族性一個重要的部分，連國家主席也常提醒人民要有政策定力。我與很多經濟同行都認為，以中國的科技及經濟條件，在未來10年，GDP完全有能力每年保持5.5%至6%的增長。但有能力並不等於中國會開足馬力去達此目標，反而政府所制定的目標只是5%上下。

 

　　中國股市在近一輪狂升之前，市盈率只是稍高於9，與美股的接近30，差距何其巨大！這也顯示以中國企業的盈利能力，其價值應遠不止此，但在最近之前，中國股票卻如一潭死水。

 

京營造「不能」假象，美嚴重誤判

 

　　《孫子》有云：「能而示之以不能，用而示之以不用」，此種思維方法有否在經濟層面影響中國的決策？我不知道，但在更影響生死存亡的軍事層面，中國似把《孫子》的智慧掌握得不錯，以致美國政客長期以來對中國嚴重誤判。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)等人3年半前在阿拉斯加認為自己可從實力地位出發迫中國屈服，當時便被時任主管外事工作的政治局委員楊潔箎罵回去。

 

美國政客長期以來對中國嚴重誤判，以為可從實力地位出發迫中國屈服。(iStock)

 

　　近20多年來，每年都有人「預測」中國即將崩潰，西方世界中也有不少人信以為真。中國政府實應感謝這些「預言家」，他們完全配合了中國自己想營造的「能而示之以不能」的「不能」假象，這些人立了大功！香港的「黃人」也如是觀。

 

　　美國政客雖然容易被忽悠，但美國打了這麼多戰爭，軍中自有一大批專業有識之士，迷惑他們卻非易事。來自美國軍方對中國軍力的評價才較為可靠，但此類評價往往被視為機密，在職軍人不敢亂說亂動。那如何可找出他們的真實看法？他們的智庫發表的報告倒是可作參考。

 

　　2021年12月哈佛大學甘迺迪學院的前院長艾利森(Graham Allison)發表了一篇比較中美軍力的報告，網上容易找到，當中引述了不少已退役前美國高級將領的言論，資料頗為詳盡。據艾利森所言，這些已退役的將領似乎言語無忌，因為他們認為中國軍方早已掌握了美軍的實況，所以他們所說的也不是甚麼機密。艾利森此人有足夠公信力嗎？我相信有，他大名鼎鼎，會珍惜羽毛不願說謊，近年他提出「修昔底德陷阱」這一概念，連國家主席習近平也注意到。在上述報告中還透露了他另一層身份，原來多年前他曾當過美國的助理國防部長，熟知軍事，他的判斷自有其價值！

 

美國前國防部長馬蒂斯表示，現時美國已全方位受到中國挑戰。(AP)

 

　　艾利森的報告觀點鮮明，開宗明義便說道：「美國軍事上領先的年代已然終結：斃了，埋葬了，一去不返了，只仍存在於一些對實況並無認識的政治領袖與政策分析員腦中。」他又引用美國前國防部長馬蒂斯將軍(James Mattis)所言，今天美國已全方位受到中國挑戰：空、陸、海、太空、網絡空間。

 

華導彈遙遙領先，美攔無可攔

 

　　這些人與政客不同，軍人性格務實。他們有何所據？報告中詳細列出1999年、2021年與2025年中美之間的軍力對比，雙方各有多少各類型飛機（包括第五代戰機）、多少艦隻、多少各類型導彈、多少人造衛星、多少現代化潛艇等等，一應俱全。報告也指出，在1996年，美國派了兩艘航母進入台海，中國無法對抗，中國軍方與政府視為恥辱，此後發憤圖強，動用了大量資源發展軍備，現時早已非吳下阿蒙。一看報告中的圖表，便見在2021年，中國在艦艇、飛機的數量上已遠超美國，各種導彈更遙遙領先，到了預期中的2025年，此數量上的領先優勢更大。在質量上，2025年中國已有相當一批第五代戰機，可與美國爭一日長短。中國擁有大量高超音速導彈，攔無可攔，報告相信中國在導彈上領先美國10至15年！

 

　　在導彈上美國最為失策，不但在試驗中屢屢失敗，且對中國的東風21、東風26等「航母殺手」甚為忌憚。國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)便感嘆道，中國用一元成本製造出的導彈，可擊沉美國萬元造的航母。一萬倍成本的說法有點誇張，但百倍、數百倍卻是有的。

 

中國的東風26導彈為「航母殺手」，令美國甚為忌憚。(AP)

 

美物價貴，軍費開支巨難佔優

 

　　若論軍費，美國不是世界第一嗎？我更新了報告中的軍費數據，據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，2023年美國軍費為9160億美元，中國是2964億美元，中國不及美國的三分之一。但這要調整一下，報告認為美國購物昂貴，要把物價差別計算在內，我過去多次比較，美國的平均物價應大約兩倍於中國，如此一調整，中國軍費的購買力便等於美國的三分之二。報告中又列出了一些中國與美國軍費開支項目的不同，例如對軍事有用的科技研究開支，中國不納入軍費中，美國卻會。再加上美國士兵平均每人每年要花費10萬美元開支，美國又要維持700多個海外基地，所有因素算下來，在軍費上美國並無多大優勢！還有一點，在沙盤推演中的軍事遊戲《War Games》中，國防部搞了18次，紀錄是完美的，在台海戰爭中18比0，美國全敗！這哪能不使美國軍方十分忌憚？

 

　　艾利森的結論是美國不應與中國交戰。不能用軍事，便只能用其他遏制性策略。眾所周知，貿易與科技上的打壓正是美國的手段，但這些也並無對美國有利的效果，美國頗為無可奈何，十分鬱結。

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【知識庫】楊潔篪2021年中美對話重點

　

　　－我現在講一句，你們（美國）沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。20年前、30年前你們就沒有這個地位，因為中國人是不吃這一套的。

 

　　－中國所遵循的、國際社會所遵循的是以聯合國為核心的國際體系，是以國際法為基礎的國際秩序，而不是一小部分國家所鼓吹的以規則為基礎的國際秩序。

 

　　－美國本身不代表國際輿論，西方世界也不代表。

 

　　－美國在講甚麼普世價值，心裏是否踏實，因為你們不能代表，你們只能代表美國政府。

 

（本文原載於10月4日《香港經濟日報》）

 

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