《中國的奇迹》揭秘，突破諾獎盲點

上周末我在上海大學參加一個學術會議，是為紀念林毅夫、蔡昉、李周所著的《中國的奇迹》一書出版30年而舉辦的。此書在世界及中國都影響甚大，很多國家以此書理論為藍圖，破解中國經濟增長為甚麼這麼快、這麼持久。

中國1978年後逐步改變其經濟策略，迎來了盛世（資料圖片）

林毅夫等著作 破解快速增長之謎

我多年前也用過此書做「中國經濟」課的課本。會議中重遇很多在內地極有地位的經濟學家，當中林毅夫、王勇、文一、車嘉華等都是香港科大舊同事，現時他們都已獨當一面，各領風騷，甚至已成一派宗師。

林毅夫是經濟學界的傳奇人物，原籍台灣宜蘭縣，年輕時台灣最著名學府台灣大學錄取了他後，他只在台大半年，當過台大學生會會長，便毅然申請轉去陸軍軍官學校，很受台灣軍方甚至蔣經國的賞識。後來他被派到駐守在金門有「天下第一連」之稱的馬山連當連長。但他在經歷過幾年的觀察與理論學習後，已經從懵懂的少年人，蛻變為有獨立分析力且有執行力的軍人思想家。終於在1979年5月16日深夜冒著被台灣軍方槍斃的危險，從金門游泳到大陸。

到了大陸後，原本打算到人民大學學習馬列（馬克思列寧）主義，人大是火箭軍的根據地，並無取錄這名台灣天下第一連的連長。但北京大學看他的樣子十分樸實勇毅，取錄了他。據當年在北大讀經濟的朋友告訴我，他是以新加坡富商兒子的假身份上課。後來芝大經濟諾獎得主舒爾茨（Theodore Schultz）訪問大陸，他當了陪同，被舒爾茨取錄到芝大讀博士，開展了他經濟大師的一生。

《中國的奇迹》為何影響這麼大，被繙譯成多種語文？原因是此書用極簡單的、大學經濟入門課的「比較優勢」或所謂的「要素稟賦」原理，去解釋到極其複雜的經濟現象。簡而言之，經濟發展所用的策略，必須符合本國的比較優勢。例如，若她擁有大量勞動力，但資本稀缺，那麼她便應多發展勞動密集產品，少碰觸資本密集產品，其經濟制度也應設計至與此相適應。

經濟發展策略 宜符合國家優勢

過去很多國家失敗了，中國也曾蒙受過巨大的損失，便是因為沒有按照這原理辦事。例如中國從前根本不應把大量的資源都用在重工業之上，用了也是效率低下，不但虧本，還會衍生出貪污。但1978年後，中國逐步改變其策略，終於迎來了盛世，而且稟賦結構本身也變成了資本充足，人力資本比例上升，科技含量也遠超過去。

我受命要在會議中評論這本書，剛巧今年諾貝爾獎頒給了阿杰莫格盧（Daron Acemoglu）、約翰遜（Simon Johnson）與羅賓遜（James Robinson），而且他們研究的目標與林毅夫十分相似，都是要搞清甚麼制度有利經濟增長，所以我也就把「阿約羅」3人獲獎的主要根據與「林蔡李」的論著作一比較。我比較過5方面，得到的結論是「林蔡李」的貢獻更大。

諾獎經濟學得主根據 缺預測力

這不是容易得到的結論，一定要冷靜分析不受成見所惑才可作出。要知道，阿杰莫格盧是當今經濟學大紅人，他十分多產，論文被別人論文的引用總數超過28萬，使他們的獲獎的2001年的文章被引用了1.8萬多次，他們2012年的《為何國家失敗》也被引用超過1.6萬次。不同領域的引用率不可互比，例如醫學及生命科技便很高，但純粹數學卻不大理會引用率，卻依然有一套天下純數高手排榜的方法，誰是天下第一，誰不入流，清楚得很。在經濟學中，引用總數超過200次，已算初露頭角；若引用率有2,000便已是稍有名氣了；到了2萬以上，便是大師級了，不用再去算引用率了。28萬多的引用率，是甚麼恐怖的存在？

不過，諾貝爾獎不是終身成就獎，而是按照你最重要的貢獻是否重要而論。「阿約羅」的獲獎研究涉及大量歷史及數據，其方法也有創新，批評此文豈非找死？不過，我倒是記起《笑傲》中令孤沖學了風清揚的獨孤九劍後，深信任何招式必有破綻，高手招式中的破綻卻往往藏在最兇險的地方。他與武當掌門沖虛道長比劍時發現沖虛一個個劍圈，找不到破綻，終於博他一博，揮劍直刺入劍圈的中心，亦是最危險的地方，卻發現這果然是破綻之所在。

上面我提到我對雙方著作作了5點比較，篇幅所限，未能盡述，只提第5點。「阿約羅」的研究看似有根有據，但其實缺乏預測力，他們發現採西方的制度比不採用的，25年內GDP平均可增加25%。他們開始研究時，大約是25年前，但在這25年中，中國的實質GDP共增長了624%，而中國卻是一個不跟從他們理念的14億人大國，按理應一蹶不振。如此重要的預測落差，未修正自己理論前，還敢拿諾貝爾？至於高引用率，固然因為他們是高手，但恐怕一半的原因是西方精英集體焦慮的反映，他們害怕自己相信的政治理念正在崩潰，急欲希望有人找出「證據」來抵擋一下新來的挑戰。

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【知識庫】「比較優勢」知多些



•「比較優勢」（Comparative Advantage）是經濟學中的一個重要概念，主要用來解釋為甚麼國家、公司或個人可以從貿易中受益。



•該理論由David Ricardo在1817年提出，並在他的著作《政治經濟學及賦稅原理》中詳細闡述。



•比較優勢指的是一個經濟體在生產某種商品或服務時，相較於其貿易夥伴可以較低的機會成本生產該商品或服務。



•如甲國在生產衣服上的機會成本低於乙國，而乙國在生產食物上的機會成本低於甲國，那麼甲國應專注生產衣服並出口給乙國，而乙國則應專注生產食物並出口給甲國。這樣雙方都能從貿易中獲益。

（本文原載於10月25日《香港經濟日報》）