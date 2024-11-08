瘋癲「狂人」再主白宮，前因後果

執筆時，美國大選數票仍未結束，但民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)大勢已去，共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)應能以壓倒性的選舉人票數入主白宮。

這結果對我來說，毫不奇怪。今年2月23日，我在本欄刊出的《假如特朗普再當選總統》中便鐵筆論定，特朗普有八、九成機會勝選。我這麼說當然並非因為對特朗普情有獨鍾，而是民主黨太過差勁，不但沒有能力把上任特朗普留下的爛攤子整頓出一番新氣象，反而還錯上加錯，替美國及世界帶來更大、時間更長的傷害。

特朗普以壓倒性的選舉人票數，擊敗賀錦麗入主白宮。(AP)

特朗普的胡來，美國選民應尚未忘記，但民主黨過去4年的錯誤，更是新鮮，對選情影響更大。

民主黨未撥亂反正，反錯上加錯

本來以特朗普的離譜，民主黨的拜登(Joe Biden)與賀錦麗只要能稍為撥亂反正，已是可得到清譽，留名汗青，但他們就是沒有這麼做，反而在內政與國際關係上都走上錯誤路線，累己累人。

內政上，民主黨因深受美國「白左」思潮的影響，政策日漸走火入魔。正如Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)所言，民主黨把一切都合法化，國將不國。本來可自稱是美國首善之區的加州搶掠不用坐牢，以致出現「零元購」；旅遊聖地三藩市市中心，也被癮君子露宿者佔據；有些州出現法律，尚是兒童的兒女希望動手術改變性別，父母不得干涉；非法移民大量湧入美國，民主黨政府並無能力阻止。

加州「零元購」猖獗，令零售業苦不堪言。(AP)

政府揮霍無度，欠債已達35萬億美元，等於每名美國嬰兒，一出生便已負上10萬美元的潛在欠債，而這筆債款，繼續增加的勢頭依然強勁。美國的媒體，向為猶太財團控制，較親民主黨，不滿特朗普，但其在人民中的信任度，竟跌至不足20%。上述諸種問題，不一定與賀錦麗有直接關係，但她顯然早被歸入「白左」陣營，美國人民對此應看得清楚。

俄烏以巴戰火未止，拜遺禍更大

民主黨的外交政策，比內政遺禍更大。以色列政府似已成為美國政府的實際操控者，前者在加沙對巴勒斯坦人民狂轟濫炸，赤祼祼的搞種族滅絕，美國政府不但大加支持，以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)到美國國會演說時還受到英雄式歡迎。這怎能不使愛好和平、擔心巴勒斯坦人民生命安全的人感到「我哭豺狠笑」？

以色列總理內塔尼亞胡到美國國會演說，受到英雄式歡迎。(AP)

拜登／賀錦麗政府的選向，不但使美國在世界人民面前空前孤立，也連累了世上眾多愛好和平的猶太人。俄烏戰爭依然在打，但形勢已是顯然，烏克蘭一方必遭慘敗。此種悲劇的根源是美國違反對俄的承諾，鼓動北約東擴，以圖把瞄向俄羅斯的導彈布置在俄烏邊境。拜登判斷力差勁，以為俄羅斯經濟撐不住，但事與願違，反而是歐洲諸國受不了。民主黨政府看似與歐洲修好，補回特朗普的破壞，但實際上，卻是把歐洲推向經濟深淵。

現在特朗普重新上台，情況會否好轉？特朗普此人瘋瘋癲癲，十分神經刀，難以預測。此事有壞處亦有好處，壞處是他的政策往往無甚理性，他發動的貿易戰對美國已帶來重大損害，亦無法降低美國的貿赤（美國經濟若是衰退，消費倒會減少，貿赤也會下降，但這不是特朗普的目標），這幾乎是主流經濟學界的共識。他對中國，損人害己的關稅戰、科技戰、金融戰等，恐怕不會停止，直至美國自己受不了為止。

特政策無理性，惟俄烏有望停火

俄烏戰爭特朗普倒是有能力終結，他宣布不支持烏克蘭便可，他自己也不用負上責任，只是把責任都賴在拜登身上便可以脫身。北約的歐洲成員自己愚蠢，把自己陷了進去，變成大輸家，咎由自取。但經此役，可看到緊跟美國不是辦法，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)之輩或會逐漸失勢。

軍工綜合體的重要代理人蓬佩奧，與特朗普關係密切。(AP)

以色列對巴勒斯坦人民的屠殺，卻不一定因特朗普上台而終結。特朗普與猶太財團控制的傳媒關係不好是一回事，這也許與美國的軍工綜合體及猶太金主感到特朗普不易控制有關。但我們不可忘記，曾在中情局當局長、軍工綜合體的重要代理人蓬佩奧(Mike Pompeo)，曾被特朗普委任為國務卿。此君為好戰反華分子，曾「鬼拍後尾枕」，自爆中情局的工作是「我們說謊、我們欺騙、我們偷竊」。此事說明，在勢力龐大的軍工綜合體壓力下，特朗普一樣會就範。他不喜戰爭，在任內也沒有發動過戰爭，但將來是否仍有此定力，我們只能拭目以待。

上次特朗普被選為總統時，世界輿論已有質疑，為何美式「民主」制度會在人才濟濟的美國選出這樣的奇葩？他下台後，不少「西式民主」的衛道者鬆了一口氣，可說其制度有自我矯正能力。但現在他又當選，這如何是好？西方的政治經濟影響力早在下降，其制度也不會太受重視了。

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【知識庫】「白左」是甚麼？

－「白左」是中國大陸的一個網路用語，結合了「白人」和「左派」兩個標籤，最早在2016年美國總統選舉期間流行起來。

－這個詞語通常帶有貶義，用來形容那些支持廢除死刑、動物保護、環境保護、LGBT（即非異性戀的社群統稱）權利、女性主義、素食主義、大麻除罪化、安樂死、墮胎和移民等政策的歐美文化左派人士。

－「白左」一詞主要由中國的民族主義網民，或傾向美國保守主義的自由派網民使用。

－這些網民認為「白左」是崇尚政治正確的虛偽人道主義者，關心深度問題，但對現實社會問題缺乏概念。

（本文原載於11月8日《香港經濟日報》）