狂人明年上台，世界新時代開始？

特朗普(Donald Trump)入主白宮後，會否是世界新時代的一個開始，全球政經格局蛻變成一個我們久未見過的樣子？

這不能排除的新格局是美國重回上世紀30年代所奉行的孤立主義。當時美國雖是經濟第一大國，但自身受困於大蕭條，對其他國家事務不感興趣，軍事力量也遠遜德國與日本，殊不願與她們開啟戰事。英國其時已是帝國的黃昏，鎮不住場面，沒有武林盟主主持大局，第二次世界大戰終於爆發。

此種由於缺乏有力及公平的盟主維護穩定所導致的亂世，史稱「金德爾伯格陷阱」（Kindleberger Trap，Charles Kindleberger是戰後馬歇爾計劃的策略締造者、麻省理工經濟學教授）。

特或重走孤立主義，不管別國

倘若特朗普重走孤立主義道路，不啻是放棄戰後國際秩序的重要政策，但他會這麼做嗎？從性格傾向而論，他有此可能。特朗普主張「美國優先」，其他國家是死是活，他興趣不大，要美國出錢「保護」其「盟國」，他甚感吃虧，所以從前有向北約諸國，要求她們增加軍費，自求多福，對台灣他也不認為美國有何防衛責任，若要美國參與，台要交保護費。

特朗普主張「美國優先」，對其他國家死活興趣不大。(AP)

你要他為了全球的氣候而要求國民減少碳排放，他會希望別人減排，但不會叫美國為此而增加經濟營運成本。這是一個看重私利的人，不會為世界「和平」而要美國付出代價。從這意義上，如有需要，他不會介意用「美國優先」的口號走孤立主義。況且美國人民對世界大事的關注，一般遠不如本土的事務，是否當世界救世主，並不很重要。

但就算特朗普真有此意，形格勢禁，他真的做得到嗎？這要從本土經濟利益與錯綜的國際關係上去考慮。

美國經濟上有幾個極難解決的問題。眾所周知，美國國力柱石之一正是美元霸權，自70年代中，石油以美元計價後，美國從1976年開始，貿易從未出現過盈餘，原因是她可以靠印鈔票去購買外國商品與服務。美國人民的總需求（消費加投資）變成永久性地大於她的總產值，這是享受慣了，驕縱出來的習慣，不易更改。需求大於生產，額外的消費品便只能是靠外國供給，這便是貿易赤字的來源，填補貿赤這缺口便是靠自印鈔票及向外國借錢。

美國自1976年起，貿易從未出現過盈餘。(AP)

另一問題是過去幾十年經濟全球化，各國發揮自己的比較優勢生產，美國擅長芯片設計、人工智能等高新科技，一般製造業卻競爭不過別人，現時民用產品幾乎全靠從中國進口，美國已失去產能，若走孤立主義，與世界經濟脫勾，美國便只能費時失事用多年時間及高昂成本重建其民生產業。中國亦因從美國買不到芯片而自力更生，從美國的顧客被迫變為美國的競爭者，美國何其愚蠢也！

大加關稅圖脫勾，是自殘行為

美元霸權本來對美國十分有利，包括中國在內的多個國家也因有一個穩定的支付貨幣與國際儲備貨幣而得好處。不過，美國便是喜歡鋒芒畢露，事事賺到盡，不去保護美元的公信力，反而把美元霸權作為工具去威脅其他國家，充公俄羅斯的儲備、制裁伊朗等政策，大大地使人對美元產生戒心，若各國日漸找尋美元的代替品，美元能替美國帶來的利益亦會縮減，這倒是可能迫使美國在金融上更脫離國際化，美國人民長期享受到的消費大於生產，會日漸消失。

在經濟領域上，美國搞孤立主義，大加關稅，意圖與世界脫勾，重建本土民生產業，是自殘的行為，搞不下去的。不過，在國際政治上，美國少理會其他國家事項，卻是有好處。

烏克蘭豐富的煤炭資源，恐被美國資本家謀奪。(AP)

俄烏戰爭方面，特朗普會希望把它終結，他不支持烏克蘭打下去，便有莫大效果。不過，美國撤出也會討些好處的。《福布斯》估計過，烏克蘭有優質的資產，主要是鐵礦與煤炭，其價值約值14.5萬億美元，美國的資產管理巨企貝萊德集團(Black Rock)早已虎視眈眈。烏克蘭的前景恐怕不妙，失去一部分土地，大量人口早已逃難不回來，國家資源亦會因還債而被美國資本家謀奪。

美不再當「警察」，世界或變美好

以色列與巴勒斯坦問題，對美國是個泥沼，被以色列拖了下去，無法自拔。猶太財團影響力巨大，特朗普不易脫身。此類國際事務所造成的困境，源於美國事事俱管，世界警察做得走火入魔，從自稱的和平穩定者變為各國厭惡的惡霸。若美國下定決心，不多管閒事，世界會變得更好，美國也可省回大筆軍費，對其經濟有利。

美國被以色列拖入以巴衝突的泥沼，不易脫身。(AP)

理想的局面是國際事務上美國不再以霸主自居，管好自己國內事務便可，經濟上則繼續保持開放，自由貿易，美元地位更可保持。但要美國體會「人類命運共同體」的優點，並不容易，她當霸主習慣了，要很長時間才會適應。也許特朗普的未來4年，會使美國在不太願意的情況下，往這結局再走近一點。



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【知識庫】何謂「金德爾伯格陷阱」？

－金德爾伯格陷阱(Kindleberger Trap)是指在國際體系中，當沒有國家願意或有能力承擔領導責任時，會導致全球失序的困境。

－這概念由戰後馬歇爾計劃的策略締造者、麻省理工經濟學教授金德爾伯格(Charles Kindleberger)提出。

－金德爾伯格的霸權穩定論認為，國際金融秩序需要一個善意的霸權來維持。若這霸權國家撤退或不再提供國際公共財（如安全保障、經濟穩定等），而其他國家又無法填補這空缺，就會出現全球領導真空，進而引發混亂和衝突。



（本文原載於11月15日《香港經濟日報》）