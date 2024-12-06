狂人上場，美國內鬥比外鬥更嚴重

美國在世界各地挑起衝突，以利他分而治之的行徑，任何客觀地關注地緣政治的人都會十分清楚。此種外鬥，雖使世界失去不少和平，但其激烈程度恐怕未必及得上近日的內鬥。

一般美國人民也許因事不關己，不一定這麼快便感受到內鬥帶來的傷害，但幾件事已顯出美國已是山雨欲來風滿樓，隨時可出現使世人震驚的情況。

第一件事是美國候任總統特朗普（Donald Trump）委任馬斯克（Elon Musk）與一名印度裔商人主理一個新成立的部門「政府效率部」（DOGE）。據馬斯克與他的拍檔所發表的文章，這個部門本應是好得很的舉措。

特朗普（左）委任馬斯克（右）主理新成立的部門「政府效率部」（AP圖片）

設效率部削部門 政治勢動盪

美國政府官僚架構複雜，辦事效率低下，例如當年金融海嘯出現後，時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）要急忙救市，但決定了撥發救市資金後，資金竟要近兩年才到位。此種低效推高了行政成本，美國財赤高企，政府欠債纍纍，與其效率低下脫不了關係。馬斯克這個部門擺明車馬，要去監管，減省行政程序及大刀闊斧節約成本；換言之，便是可削則削，減少員工，有些政府部門可能還會被整個刪掉。有些政府對民間提供的補貼，尤其是對所謂「進步」團體（大多有不對特朗普胃口的左傾）的資助，恐怕會消失得無影無蹤。馬斯克還定下了死線，要在2026年7月4日美國250周年國慶前完成任務，所以1年半後，他便「事了拂衣去」，但肯定不會就此「深藏身與名」。

經濟學家重視效率，眼中容不下官僚主義，所以對以上措施會十分讚賞，也相信有助美國減少國債。不過，我們不能單看經濟上的得益，也要注意它會激起的政治動盪。有甚麼比斷人財路、奪人工作機會更易使人願意決一死戰？這個新部門嚴格來說，不是政府部門，但卻有權炒人，有關人等不得異議。被炒之人會否甘之如飴，不作反抗慚愧地低頭而去？不大可能！這會是政府內部一場生死相搏的鬥爭。

特表明清洗異己 政界難安寧

上述政策只是組合拳的其中一步，再看特朗普委任的內閣官員是何方神聖，便更可知其意圖。只要把這些官員的背景資料找出來，立時便可知很多都是「奇形怪狀」的人物。例如國防部長是個記者；國務卿因一早被制裁，不能與中國對話；衞生部長反對疫苖；駐聯合國大使主張退出聯合國；司法部長被控與未成年少女有染（其後放棄司法部長提名）；不一而足。由此可見，特朗普與美國傳統的管治精英大有徹底撕破腹皮之勢，他選的人並無這些精英，連資深一點的軍人也沒有。他要的正是連根拔掉美國政界的傳統精英。他找的人與精英無甚瓜葛，而且年輕，頗適合替特朗普推行清洗異己的任務。

此等架勢已不只是清洗政府，而是整個管治架構，尤其是與民主黨有關的人。特朗普早就表明了會立刻炒掉司法部中負責檢控他的人，他是名復仇者！美國的政界還會安寧嗎？

第三件事是美國總統拜登（Joe Biden）在大選過後，大批武器提供給烏克蘭，又放寬烏克蘭使用這些武器的限制。特朗普曾揚言24小時內便可解決俄烏戰爭，現在拜登卻唯恐天下不亂，不斷拱火，加劇俄烏局勢的嚴峻性，亦大大增加特朗普解決俄烏戰爭的難度。在自己落任前尚有權力之際作此舉措，一方面是剃特朗普眼眉，另一方面也反映美國的軍工綜合體的好戰傾向，並演示其實力。軍工綜合體是美國「深層政府」的重要組成，60多年來左右著美國的外交政策，特朗普要建立對自己完全忠實的班子，軍工綜合體不會高興。鹿死誰手還是同流合污，尚未可知。

拜登特赦兒子 恐釀嚴重後果

第四件事是拜登特赦了自己的兒子。在感恩節假期時，拜登的立場還是不會特赦，為何有此轉變？須知道，拜登此舉會大大損害自己的歷史地位，到特朗普特赦自己之時，民主黨也缺乏批評的理據。從拜登的行為中，我得出他是一名偽君子的結論，但即使如此，我們還是要研判一下他的心路歷程。拜登為此事發的聲明說，他的兒子若非被人故意針對，根本不會被檢控，針對的原因，是有人想利用打殘他兒子來打殘他，而且這仍未停止。拜登雖然虛偽，但他這段話可能是真心的，他知道政治的險惡，也知特朗普一派不會放過他或民主黨。為免後患，將來不用因兒子問題而被卡脖子，所以，冒天下之大不韙，運用特權，全面地徹底地赦免了兒子的一切罪狀。在生死存亡的鬥爭面前，面子、歷史地位不再重要。

---------------------------------



【知識庫】「政府效率部」知多些



•「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）是特朗普在其第二個總統任期內新設立的部門。



•該部門旨在提高政府運作的效率，由馬斯克及印度裔美國企業家拉馬斯瓦米共同領導。



•該部門將簡化政府流程，使政府運作更加高效；並利用先進技術，如人工智能和自動化，來改進政府服務和營運。



•同時，加大成本控制，確保資源的有效利用；並提高政府運作的透明度，確保各部門對其行動負責。

（本文原載於12月6日《香港經濟日報》）