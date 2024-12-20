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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

20/12/2024

美國還有多少司法獨立？

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　很多曾長期在美國居住的朋友都有感歎，今天的美國與從前的，不像是同一個國家。

 

　　從前美國標榜自由、民主、法治，並以己為燈塔，照亮全人類。在社會倫理中，往往把「愛」突出，為主要的價值觀，越戰時期，要求和平的口號更是深入民心。

 

　　但今天的美國發動的戰爭之多，早已使她穩穩地成為人類歷史上最好戰的國家，沒有之一，哪還能不臉紅的說自己是和平使者？加沙的種族滅絕，教宗受不了，美國的政客卻毫不動容，哪裏還有「愛」的影子？近日十分矚目的，卻是一連串使人「耳目一新」的特赦，把法治的外衣也脫掉了。

 

拜登無大選顧慮 即特赦兒子

 

　　美國總統拜登（Joe Biden）特赦自己的兒子亨特（Hunter Biden），過程頗為講究。在總統大選前，拜登多次表明不會赦免已被法庭審判定罪、自己也認罪的兒子，原因恐怕是害怕影響選情。但民主黨輸掉後，再沒有這顧慮，拜登便立時變臉。他特赦的範圍包含甚廣，是無條件及全面的特赦，從2014年1月1日至2024年12月1日這10年中，無論他幹過甚麼事，一律都無罪，以後也不能追究。

 

　　美國總統確有被其憲法賦予的特權可以赦免任何人，但赦免自己的親人在政治上很不好看。中國也有「天子犯法，與庶民同罪」的說法，所以拜登總也要擺擺樣子，以挽回自己的名譽。他用的藉口是兒子是受到政治迫害，若非他是拜登的兒子，他根本不會被整。這只有兩種可能性：第一，亨特只是個政治犯，他原本無辜，只是美國法庭不公正，判他入獄而已；第二，法庭十分公正，但拜登利用權勢否定法庭。這兩種可能都大損美國的名譽，他接著一天內對近1500人減刑及赦免了39人，應是沖淡一下他特赦自己親人的惡評。

 

　　若說只有拜登胡搞也是不對。古有克林頓（Bill Clinton），今有特朗普（Donald Trump），更惡劣的也可做得出。克林頓在總統任期最後一天，特赦了140人及替幾人減刑，其中包括在芝加哥及紐約市放炸彈被判囚35至105年的重犯。但最為使人側目的，是因逃稅4500萬美元，跑到瑞士的富豪里奇（Marc Rich）。此君的前妻有捐款給克林頓與希拉莉（Hillary Clinton），外界若把此解讀為行賄便可免罪，克林頓亦不易辯駁。

 

（Shutterstock）

 

美總統濫用特赦權 早有先例

 

　　要說濫用特赦權，特朗普不會屈居人後。他上次在任時，特赦過237人，人數上遠比不上奧巴馬（Barack Obama）共赦免過的1927人，但特朗普很有針對性，他的盟友多罪犯，例如他的策略師班農（Steve Bannon），曾對聯邦調查局（FBI）說謊的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），犯了法也可高枕無憂。

 

　　特朗普本人也是被法庭判了罪的犯人，他會否特赦自己？這個難說。他當總統期間不用服刑，別人奈何不了他。但除非他修改憲法，容許他再任一期，否則他2029年便要退任。他保護自己的方法有兩個選項，一是擴張勢力，確保下任總統是自己朋友，不會找他麻煩。但這途徑不大靠得住，更可靠的還是全面地徹底地赦免自己一切罪狀。但這等若接受了自己是帶罪之身這一事實，所以赦免的藉口也要講究。他早已聲明，在他接任總統之位後，兩秒鐘之內便會炒掉司法部負責他案件的官員（炒不掉的，別人早已把他炒了，先行一步），又會找人把司法部的官員連根拔起，能不用赦免自己也可解除威脅的話，他不一定這麼快行上這一步。

 

特處理國會山莊暴徒 惹關注

 

　　特朗普另一項引人關注的行動，是關於2021年1月6日衝擊美國國會山莊的暴徒。這批傢伙共已有多於1146人被檢控，有些在排期審判，也有人逃跑了，已被定罪的有600多人，但不是人人坐牢。罪名較重被認為是幕後黑手的，判得很重，遠超衝入立法會破壞嚴重得多的香港暴徒，例如極右團體「驕傲男孩」的塔利奧（Enrique Tarrio）被判22年，「誓言看守者」的羅德斯（Stewart Rhodes）判18年。相對於香港對暴徒的從輕發落，美國的暴徒能不悲憤？不過，他們也不用介懷，特朗普未上任前已聲明，會優先特赦這批犯人。美國真的還有司法獨立嗎？

 

　　這批暴徒的背景成分很使人好奇，芝加哥大學政治教授丕比（Robert Pape）有項大型研究，把被捕者當中的700多人都摸清了底細，他發現這幫人與美國主流社會的成分，根本分別不大，從年齡、種族、性別、是否有自己公司、是否藍領還是白領、是否失業或已退休、有無上過大學、有無軍事背景、犯罪紀錄等等，其比例與美國一般選民無異，但與極端組織成員頗為不同。這反映當年暴行的帶頭人或許是極端分子，但盲從者卻是普通人。此點與香港的黑暴可能十分相似。

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【知識庫】美國總統特赦知多些

  • 美國總統特赦權（Presidential Pardon）是由美國憲法第二條第二款第一項賦予總統的權力，允許總統對聯邦罪行進行赦免或減刑，但不包括州罪行。
  • 這項權力的行使通常不需要國會或法院的批准，但有一些基本要求和限制。
  • 總統特赦權不適用於彈劾案件，被彈劾並定罪的官員不能通過總統特赦來免除其罪行。
  • 總統可以根據具體情況決定是否附加條件，例如總統可以要求被赦免者履行某些義務或遵守特定條件。
  • 總統行使特赦權有時會引發爭議，特別是在涉及政治人物或總統親屬的案件。

 

（本文原載於12月20日《香港經濟日報》）

 

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