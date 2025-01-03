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03/01/2025

緊跟美國如搭「賊船」，沒有好下場

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　過去幾十年，國與國之間貿易額大幅上升，國際分工也顯得更明顯，沒有一個國家可以生產所有商品，很多都要倚靠外國。此種互相倚賴，本可締造更穩定的和平，你要靠別人供貨及買你的產品，怎會有誘因攻打你的貿易夥伴？

 

　　但世事卻往往被愚蠢及貪婪弄得面目全非。美國因為相信不少國家都要倚賴她，遂把此當成武器，誰不聽她，她便發動貿易戰迫別國就範，但她似乎不明白，自己也要倚賴別國，她們一樣也可發動反擊。自由貿易，全球經濟一體化，在此勢態下變得岌岌可危，大爭的世界逐漸顯露，合作則減少。但這裏有一奇怪的現象，在大爭的世界中，愈是站隊美國、愈是為美國辦事的，便愈是倒楣，其國家領導人的民望愈可能低處未算低，若未下台的，恐怕也撐不了多久。

 

特朗普諷加國可成美第51個州

 

　　此種現象例子很多。加拿大是美國鄰居，一向與美關係良好，自總理杜魯多(Justin Trudeau)上台後，更不敢違抗美國的旨意。在華為孟晚舟事件，她沒有違反加拿大法律，只是路過，也被抓捕軟禁。近期美國候任總統特朗普(Donald Trump)兩次聲稱可把加拿大變成美國的第51個州，杜魯多可成州長，看來不是失言。如此侮辱性的言論，杜魯多竟甘之如飴，活像一名被訓示的學童，真有辱國體。

 

杜魯多（左）去年11月與特朗普（右）會晤，商談關稅問題，反被特朗普嘲諷加拿大可成為美國第51個州，杜魯多可成州長。（杜魯多X圖片）

 

　　但這並不等於美國對加拿大及杜魯多都會因此而大加愛護，特朗普只給加拿大兩個選擇：要麼接受施於加拿大的25%關稅，要麼便矮化為美國的一個州。杜魯多站在美國一邊反華不遺餘力，喪權辱國，經濟也停頓，2024年12月支持率只得29%，反對率68%，下次大選，不敗幾稀矣，但美國對加拿大經濟落井下石有之，卻無任何挽救加拿大經濟或杜魯多的措施。

 

　　美國在歐洲也有不少盟友，理論上整個北約都是，而其中實力最強的是德國，但她一樣受到美國嚴重的拖累。美國一向反對德國向俄羅斯買天然氣，所以曾要脅制裁俄德之間的天然氣管道「北溪二號」，現時的總理朔爾茨(Olaf Scholz)在2019年12月任副總理時也腰板挺硬，批評美國的做法。但美國主導的北約挑動起俄烏戰爭後，不但把北約其他成員都拖下水，經濟消耗沒完沒了，「北溪二號」還神秘地被炸掉，德國等倚賴俄羅斯天然氣的國家不得不轉向昂貴得多的美國購買，至於是誰炸掉主權國家德國的輸氣管，大家心知肚明，但朔爾茨卻只能噤若寒蟬。

 

　　此君的民望在上任之初本來不錯，2022年1月4日的調查，支持率高達65%，當年3月更升至73%，但2024年11月已跌至37%。民望下跌的因素不少，但經濟不景分量極重，2024年德國的GDP一般預期會下跌0.1%，若無美國的拖累，本來是歐洲經濟火車頭的德國哪會至此？朔爾茨總理之位保不住，已無懸念。

 

德國站美國撐烏克蘭對抗俄羅斯，導致經濟不景，朔爾茨總理之位危危乎。(AP)

 

《廣場協議》致日本經濟失落30年

 

　　若論緊跟美國跟得最貼的大國，非日本莫屬，但美國有眷顧過日本的經濟嗎？80年代日本經濟如日中天，高新創意產品不斷出現，經濟實力大有蓋過美國之勢，引起了美國的警戒。日本被迫簽了《廣場協議》，再加上在芯片研發領先世界的東芝等巨企被美國制裁，日本不但經濟衰足30多年，連過去的創新能力也似突然一去無蹤。

 

　　來到今天，日本更無實力在美國面前挺起腰骨。美國過去3年的高利率政策，迫得日圓大幅貶值，貶了多少？近三分之一！日本擺脫了通縮，遊客也增多，但日本人民卻苦通脹之重臨。在政治上完全配合美國遏華政策的岸田文雄內閣，在岸田離任前夕，公眾支持率竟跌至15.5%。

 

尹錫悅親美，被彈劾黯然下台

 

　　下場最悲慘的，很可能是南韓的總統尹錫悅。此君一反上任總統文在寅力求在中美之間保持平衡的國策，不但完全親美，更和與南韓人民有世仇的日本愈走愈近，但同樣要黯然下台。從前南韓被視作四小龍期間，經濟平均年增長率高達6.4%，其央行卻預測明年增長只有1%。經濟停滯及生活成本高漲，使人民開始叫苦連天，七成南韓人對此感到十分焦慮。八個南韓有優勢的領域中，七個已被中國超越，例如本來領先全球的南韓造船業，不但去年已被中國超越，且排名大有被中國拋離之勢。尹錫悅在去年11月下旬的支持率已跌至19%，12月14日被彈劾，現時法院還批准對他的拘捕令，他是否要在獄中度過餘生？不知道，美國會否救他？恐怕不會。

 

 完全親美的尹錫悅被彈劾，還面臨牢獄之災。 (AP)

 

　　親美的國家或政客是否都會碰上厄運？以上及大量其他例子，如英國、菲律賓等，似乎顯示此事的概率不低，這背後應當有些規律性的理由。美國愈來愈只顧自己利益，再加上美國自己正在衰落，緊跟美國，好比上了一艘由極度自私的人當船長的「賊船」，後果堪虞。特朗普上台後，「美國優先」更是已宣之於口，親美國的前景不會變好。


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【知識庫】南韓八關鍵產業哪些被華超越？

 

　　－南韓媒體報道，過去10年，韓國在半導體、造船、鋼鐵、汽車、無線通訊設備、顯示器、蓄電池及石化八個關鍵產業中，除了石化外，其餘七個已被中國超越。

 

　　－在半導體、顯示器與蓄電池等一度被認為是南韓經濟骨幹的產業，中國取得顯著進展。目前中國在這些領域的出口市佔率已是南韓的三至八倍之大。

 

　　－南韓一度在造船與汽車出口具有競爭優勢，但過去10年間已被中國超越。

 

　　－面對中國激進價格策略的鋼鐵業，其與中國的市佔率差距已擴大超過10個百分點。

 

（本文原載於1月3日《香港經濟日報》）

 

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