DeepSeek降AI門檻，打破巨企壟斷利普及

最近幾年，中國的科技無疑已進入井噴期，各領域的高新科技產品不斷湧現，使人目不暇給。

幾年前華為率先弄出5G，已是衝擊了世界，改變了地緣政治的格局；大疆的無人飛機領先世界，使低空經濟變成技術上可行；六代戰機、空中航母、高超音速導彈等美國所造不到的先進武器，使到美國軍方要重新估計中國實力；TikTok的先進算法使到美國數以千萬計的年輕人如癡如醉，TikTok停止運作的那段短時間內，竟出現也是以千萬計的所謂「TikTok難民」，轉移到小紅書去，通過後者的繙譯功能，又與中國網民結下緣份；在央視春晚節目中，也不經意地展示出中國的科技實力，在台上能跳舞及快速用手指轉動手巾的機械人，技術上一樣非同小可。

TikTok停止運作的短期間，美國數以千萬計「TikTok難民」轉移到小紅書。(Shutterstock)

這些科技上的突破有多重意義，其中最重要的，我相信是中國在不斷地打破西方的技術及軍事壟斷，對中國卡脖子已愈來愈困難。

TikTok先進算法突破資訊壟斷

甚麼是壟斷？在經濟學上，市場壟斷有清楚的標準，只要商品價格高於邊際成本，便顯示有壟斷存在，價格比邊際成本高得愈多，壟斷力便愈大。若是市場有足夠的競爭，價格會下降，壟斷力亦逐步消失。這是讀過初級經濟學都應懂的道理，若把此概念推廣至非傳統經濟的領域，我們也可說從前美國與蘇聯在核彈及常規武器上有相當的壟斷力，但此種力量已因中國軍力的崛起而大幅削弱。

西方的主流媒體，在控制全球的輿論及資訊上，本來壟斷力十分強大：胡說新疆有種族滅絕，其他人便不能挑戰；不報道加沙的種族滅絕，世界也不能譴責以色列。TikTok之所以被美國政客視為眼中釘，便是因它打破了主流媒體的資訊壟斷。沒有人事前能預料到TikTok難民竟通過小紅書這平台，和中國網民進行儘管可能是短暫的、但卻是千萬人民以上的文化交流，互相認識了解，高科技竟造就了美國政客絕不想見到的西方主流傳媒失敗、對中國抹黑失敗。

所有科技突破中，在現階段，最有戰略意義的，恐怕是人工智能(AI)。AI發展得好，不但複雜的生產可自動化，提高產量，而且等如有一大批聰明人無怨無悔地為我們思考及破解各種難題。有AI的幫助，科技進步更快，理論上社會治理亦會更好。沒有AI的國家或企業，假以時日，比擁有AI的國家或企業會愈來愈落後。

谷歌前CEO施密特去年說過美國AI技術領先中國，惟之後就這評價不斷修正。(AP)

美國矽谷在AI領域中最具影響力的人物之一、谷歌(Google)前CEO施密特(Eric Schmidt)去年曾說過，世上只有中國與美國有資格在AI爭雄，歐洲、日本等已跌出局外，但他又相信，美國比中國領先。不過，後面的評價，他卻不斷在修正，他無法不驚訝中國進步得這麼快。近日橫空出世的「深度求索」(DeepSeek)，肯定又會使他感到自己低估了中國進步的速度。

DeepSeek精準計算，算力成本大降

DeepSeek的出現，名副其實地震驚了世界，有評論認為它對改變世界的重要性，不下於特朗普(Donald Trump)再當上美國總統。為何DeepSeek如此被重視？

DeepSeek最大的特點，我認為有三。第一，它建立模型的方向，不像其他AI模型般倚賴「暴力計算」，而是搞「精準計算」，這樣做，可大大節省算力，不需要太多先進芯片已可應付，成本可大幅降低；第二，它的精準計算方法證明是成功的，它的測試成績絕不弱於ChatGPT等先進模型；第三，它用開源碼，誰都可以下載它，測試或試驗它的功能。

這些特點帶來了巨大震撼，你不相信它的功能嗎？自己試試便知道有些批評如何可笑。你說它侵犯知識產權嗎？它走的路和別的模型不一樣，而且成本不及別人的十分之一，說它抄襲，毫無說服力。更重要的是，它帶來了AI革命應如何走的全新思維。

DeepSeek橫空出世，為AI發展應如何走帶來全新思維。(Shutterstock)

甚麼新思維？是發展AI或使用AI，門檻可大大降低，不用巨企，小型的公司或個人一樣可自己發展或使用AI。按照過去存在的AI模型，非超大型電腦根本提供不了AI所需的計算力。我記得英偉達(Nvidia)的黃仁勳在科大領取榮譽博士學位後的演講中曾說過，近年在AI這領域中，大學的研究比不上巨企的研究，原因是計算需求太強，連麻省理工也負擔不起所需的電腦，所以新的進展較集中在巨企中。DeepSeek不採用暴力計算，電腦要求可減輕，上述情況會改變。

惠及中小企助競爭，生產力提速

不要低估降低門檻的重要性，這意味著AI可普及到中小企，不再是財雄勢大的企業才能擁有。大家可更公平地競爭，多些企業參與，生產力的進步會更快，國際上沒有國家可壟斷AI，社會中巨企也失去壟斷能力。一些AI科技股大跌，原因在於市場明白搞AI可以是低成本的，巨企賺不到壟斷利潤，股價自然下跌。

建議讀者下載DeepSeek（免費的），並多方使用它，很好玩的。我玩了幾天，要它以不同題材寫詩、寫文章、處理一些數學及科學問題，能力的確極為強悍，使人讚歎。



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【知識庫】DeepSeek如何有效降成本



－混合專家架構(MoE)：只激活模型中一部分參數來處理每個token，從而大降計算負擔。



－多維度潛在注意力(MHLA)：減少記憶體使用，使模型在處理大量數據時更高效。



－低精度計算：使用混合低精度(FP8)計算方法，大降計算成本。



－優化技術：使用優化蒸餾技術，將大型模型的推理能力轉移到小型模型上，同時使用了增強學習技術，提高性能而不需要大量的監督式微調。



－硬件和系統優化：開發了記憶體壓縮和負載平衡技術，以最大化效率。

（本文原載於2月7日《香港經濟日報》）