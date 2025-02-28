俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

俄烏戰爭剛過了3周年，在戰場上烏方早就大勢已去，再也掩蓋不了，特朗普(Donald Trump)此人死也不會願意負上支持失敗者之名，趕緊與澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)切割。

歐盟諸國雖仍口硬，但她們經濟也深受俄烏戰爭拖累，現在大概主要要求體面地離場。看來，俄烏戰爭快將結束，澤連斯基已被美國賣掉，要打也無力為繼，烏克蘭完全任人宰割，下場比1919年五四運動時的中國更為悲慘。烏國人民之錯，便是容許顏色革命發生，讓一名頭腦發熱的演員當上總統。遙想11年前香港「佔中」期間，烏克蘭派人來為佔中分子打氣分享「經驗」，香港有名無知少女竟在視頻上羨慕烏克蘭得到這麼美好的結局，現在已成為無腦之人永恒的諷刺！

特朗普將軍事援助當作借款，數倍地要澤連斯基還錢。(AP)

烏克蘭的結局是一早便可準確預測的。53個星期之前，我在本欄發表過一篇題為《假如特朗普再當選總統》的文章，不但力排眾議，斷定特朗普會當上總統，而且指出他確會結束俄烏戰爭，原因正是烏方戰事失利，北約諸國負擔沉重，要結束戰爭又太沒面子，但特朗普卻無此問題，「大可把責任一股腦兒推到拜登(Joe Biden)身上，並且立刻停止對烏方的援助」、「與普京(Vladimir Putin)握手言歡，再找人提名他競逐諾貝爾和平獎，雖然不會得獎，但也可自吹一會」。這些說話今天仍可一字不改，但我仍低估了特朗普的惡霸行為，他現在竟把援助當作借款，數倍地要烏克蘭還錢！

歐利益大損，宜宣布拒烏入北約

要作出這些預測本來不難，只要對人性有一定的了解，掌握一些分析工具，並且懂得分辨資訊的真偽，並堅持以事實為據便可。可惜得很，香港的網民中，不少都對事實毫不尊重，盲從西方的宣傳，至今仍不覺悟，見到別人正確，他們只會更加憤怒，對不同意見的人亂潑污水。此種時代的病症，要很久才有機會痊癒。此等人我們可以不用理會，更應做的事是展望未來，未雨綢繆。

北約中的歐盟諸國，今天已被證實當了大笨蛋。歷史上，歐洲諸國常打來打去，邊界更改頻仍；要知俄羅斯國土遼闊，是德國的47.8倍，她們對俄羅斯不深度戒懼才奇怪。但北約這個系統，卻造就了她們足可致命的錯誤。有了軍事同盟，要打仗，最好是別國出錢出力，自己則可慳則慳。這是經濟學中的「道德風險」原理，結果，北約中歐洲諸國都沒有真正屬於自己而又強大的軍隊，完全失去自主性，對美國的指揮，就算不服也不敢違抗。當年戴高樂(Charles de Gaulle)堅持法國不入北約，擁有自己軍隊，確有遠見，可惜後人不肖。

北約中的歐洲諸國，就算不服美國也不敢違抗。(AP)

現時歐洲諸國利益大損，北溪二號天然氣管被美國炸掉也不敢吭一聲，現在最高願望只能是參與停戰談判，雖無影響力，但挽回一點面子便算。其實她們最應做的，便是宣布永不接納烏克蘭加入北約（反正北約會否瓦解也是未知之事），並要求烏克蘭中立化。有一中立的烏克蘭作緩衝，才是最符合歐洲安全之事。

美國應聚焦解決國內分裂腐敗

美國放棄烏克蘭，已是板上釘釘之事，但正如我2023年7月在本欄撰文指出，美國一早便盯上了烏克蘭的天然資源，現在已不是巧取，而是擺出要明搶的姿態。這是帝國主義的當代版本，其胃大至連加拿大、格陵蘭也想搶過來。不要寄望美國民主黨會大聲反對，君不見，美國本土不是對這些霸凌行為集體噤聲嗎？美國出賣烏克蘭，其實符合其政客思路——減少包袱，集中力量對付中國，但中國早已厲兵秣馬準備好了。

美國著名評論人、《世界是平的》(The World is Flat)的作者佛里曼(Thomas Friedman)最近警告美國，中國人是非常認真的人民，千萬不要惹他們，但美國的政客不會聽的。美國能集中資源對她有好處，但她仍惹不起中國。歐洲也不會怎麼幫助美國對付中國，就算南韓、日本，見到烏克蘭被出賣後，也會減低忠誠度。台灣人民根本不想打，不會有代理人戰爭，就算有，其軍力不堪一擊，可以不理。美國最應做的，不是到亞太區搞局，而是集中精力解決國內的分裂，以及軍工綜合體操控下的腐敗及浪費。

美國欲集中力量對付中國，惟中國已厲兵秣馬準備好。(Shutterstock)

烏克蘭最佳出路——永久中立割地

烏克蘭最好的出路是宣布永久中立，向俄國割地是不可避免的，是對她過去搞顏色革命、要加入北約放棄中立的懲罰。自己弱小，卻去挑釁大國，未亡國已是幸運。戰後她可邀請俄羅斯以外的金磚國家派維和部隊進駐當地，保障重建工作。

俄羅斯要求的是烏克蘭不能加入北約，目的應達，並可收回烏東地區俄人居住的土地，不會有興趣管治烏克蘭這個爛攤子。

中國一直勸告烏克蘭和談及北約不要拱火，現時的結局說明，這才是真正維持和平、對俄烏及歐洲都有利的正義之舉。路遙知馬力，現在回首，這些國家如有智慧，該可看懂中國的苦心。



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【知識庫】經濟學「道德風險」知多些



－「道德風險」(moral hazard)是經濟學中的一個概念，指在某些情況下，人們因為自己不需要承擔全部的風險或後果而改變行為，從而導致不道德或不負責任的行為。



－例子一：當某人擁有全面保險時，他們可能會更傾向於冒險，因為他們知道即使發生事故，保險公司也會承擔損失。



－例子二：金融機構在得到政府保證救助時，可能會更願意進行高風險的投資，因為它們預計一旦出現問題，政府會介入並提供幫助。



（本文原載於2月28日《香港經濟日報》）