憶科大創校校長，科教灣區先行者

香港經濟近年算不上亮麗，若要走上新台階，有識之士都近乎有種共識：新的動力應來自創新科技能否生根成長為綠蔭大樹、香港教育是否會更上層樓變成國際公認的教育中心，以及香港與大灣區融合如何發揮更大協同效應。

很多人不知道，30多年前便指出科技、教育與大灣區這三個方向，並身體力行，日夜為此操勞的，正是極有遠見及工作能力的先行者吳家瑋校長。

科大創校校長吳家瑋30多年前便指出科技、教育與大灣區這三個發展方向，並身體力行。（科大網頁圖片）

是的，家瑋校長已經離開了，在3月2日。我與家瑋過從頗密，除了在科技大學多年的同事關係外，近年因有新科技之便，每三兩天總會通過微信吹吹水。

他去年底到三藩市灣區的弗雷蒙(Fremont)治病，在醫院病床上發來一張半躺著的照片，依然神采飛揚，十分生猛，但其後多天沒收他來信，已感不祥。春節前後收到他傳來的一些視頻才較為安心。

我最後收到他的視頻，是關於烏克蘭如何自廢武功的，我答曰烏國現時比1919年的中國更慘，他們應發起個五四運動，外抗強權、內除國賊，家瑋說：「晚了。都給（烏克蘭總統）澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)毀了。」這2月23日的評論，是我收到他的最後信息。他當時只剩下一個星期的生命，但對世界大事的關心絲毫不減，頭腦依然敏銳，評論一針見血，真異人也！

吳家瑋最大企盼，下一代不斷進步

在眾多通訊中，有兩個細節我印象深刻。第一是他特別喜歡一些胖嘟嘟玉雪可愛的中國小女孩，每見她們有天真聰慧的表現，家瑋便從心底露出喜悅。這反映出這名教育家，最大的喜樂便是見到國家的下一代能成長起來。

第二是他極重情義，他最常分享的音樂是不同版本的歌曲《友誼萬歲》（蘇格蘭歌名是Auld Lang Syne），最喜歡的是一位男低音唱出以電影《魂斷藍橋》作背景的那個版本。這經典電影我看過多次，提到主角慧雲．李(Vivien Leigh)，家瑋即說，他那個年代的男生都喜歡她，但不喜歡《亂世佳人》的另一主角小鬍子奇勒．基寶(Clark Gable)。這些都是今天被視作史前人物的大明星，但家瑋為何常被《友誼萬歲》勾起心中柔軟的一片？我估計，他雖殺伐果斷，亦常與同事及朋友爭論得面紅耳赤，但他的友誼之情卻是真誠深沉的。

熱切企盼著下一代不斷進步及把同事視為戰友，正好貫徹他創辦科技大學這個他一生人中最大的志業。家瑋在這方面的貢獻是無人可比擬及艱巨的。論述科大的創校經驗，要寫很多本書才能做到，家瑋的《同創》、孔憲鐸的《背水一戰》、錢致榕的《敢為天下先》、齊錫生的《香港科大，還有甚麼好說的？》都是發人深省的巨著，不用我湊熱鬧。在此只加少許筆墨。

科大創立，中國首家研究型大學

科大的創立是劃時代的，其深遠的意義尚未被教育界以外的人所充分了解。它是香港，以至整個中國的第一所研究型大學。從前整個大中華地區都沒有此類大學，美國則在19世紀末從德國抄過來，建立了約翰霍普金斯(Johns Hopkins University)這第一所美國的研究型大學，美國後來科技上能獨領風騷，與此關係密切。

科大是香港以至中國第一所研究型大學，掀起仿效潮。(Shutterstock)

科大引入了一系列研究型大學的管治制度及人才，迅速冒起，不但香港其他大學在90年代中開始群起仿效，中國內地亦然。但這是極其艱苦及困難的任務，尚要面對不少不知情者的風言風語。家瑋為人張揚，不怕據理力爭，與人火併，這本是創新者必有的風格，總會得罪不少人，但同時也會贏來很多人的尊重。

事後看來，家瑋是成功的。在他那個年代，海外有頭有面的華裔學者幾乎都要來科大體驗一下，這些人大多桀驁不馴，個個老子天下第一，如何把他們放在一起，慢慢形成一個執著於追求卓越互相尊重的生態圈，當中艱巨不為外人語。但他所取得的經驗，對中國的教育及科技的貢獻，卻無可估量。

吳家瑋闡述科大的創校願景 （科大網頁圖片）

家瑋退休以後，其實從未有真正休息過。他精力驚人，身有重病卻只視為怪病，一直都在思考高等教育及推動科研的模式。10多年前他還一直計劃創辦一所新的博雅型大學，亦得到內地的不少支持。此事因多種原因沒有實現到，但他的探索思考，卻使他對教育的理念更推上新台階。

近年我因負責過科大退休教授協會一段時間，多次組織了一些家瑋積極參與的關於高等教育的討論會，從中可見，家瑋一發聲論述高等教育的各種模式，現場就算原來吵鬧的，也會靜下來，人人豎起雙耳凝神聆聽，生怕漏了些甚麼，這都是因為大家聽得兩句便知他非是等閒。

首提大灣區概念，港怎配合發展

家瑋也是大灣區這概念的第一人。30多年前我每到他辦公室，都會見到一張巨型大灣區地圖，他每每滔滔不絕地論述這地區應如何發展、香港應如何配合等。當時沒有多少人明白，但真正的先行者都會有此經歷。

校長是一位科學家，但正如他公子德愷教授所言，他是一位Renaissance Man（多才多藝的文藝復興人）。他與我交好，意氣相投，想來都是因為我們都有共同的知識追求興趣。哲人其萎，思之涕然！



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【知識庫】「研究型大學」知多些



－研究型大學是以研究為主要使命的高等教育機構，其目的在於推動學術研究、科技創新，以及培養高層次人才。



－研究型大學擁有豐富的研究資源和設施，並鼓勵教師和學生積極參與科研項目。



－這些大學常會接收大量的研究經費，並與企業和政府機構合作，推動前沿科技的發展。



－研究型大學重視學術自由和創新，為研究人員提供獨立的研究環境，讓他們能夠自由探索不同的學術課題和創新方向。



－研究型大學注重培養具有創新能力的高層次人才，為社會輸送具備前沿知識和技能的專業人才。

（本文原載於3月14日《香港經濟日報》）