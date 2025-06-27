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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

27/06/2025

揭美國襲伊內情，戰略上得不償失

#雷鳴天下 #以伊衝突 #核彈 #特朗普 #大國博弈 #內塔尼亞胡
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　6月22日凌晨，美國趁著月黑風高之夜，派遣了6架B-2隱形轟炸機潛入伊朗，用了12枚號稱「地堡剋星」的巨型鑽地炸彈及30枚潛艇發出的戰斧巡航導彈轟炸在福爾多、納坦茲及伊斯法罕三地的核設施。

 

　　美國總統特朗普(Donald Trump)事後迅速宣布，伊朗的關鍵核濃縮設施已被徹底摧毀。

 

料伊早知美來襲，怎會不預先防範

 

　　美國這次任務是成功還是失敗？我相信失敗的概率遠大於成功，亦即根本沒有摧毀到伊朗的核設施，理由有四。第一，伊朗一早便知道美國在短期內會來襲，怎會不預先防範，轉移核設施及濃縮鈾？第二，CNN取得的衛星圖片顯示，在轟炸前早有大隊車隊離開其中一個設施點，似是運走設施；第三，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)一早便說過，伊朗放置核設施的地方很多，絕不只上述三地；第四，轟炸後，伊朗政府公布，轟炸地點並無核原料外洩，民眾不用擔心輻射。

 

特朗普重申美軍已摧毀伊朗的核設施 (AP)

 

　　若一如所料，這是一個失敗了的任務，特朗普政府要付出甚麼代價？這是46年以來美國對伊朗採取最暴力的入侵，違反了《國際法》，名譽會受損。更要命的是，這次行動也是違憲的，在美國，憲法規定，除非是國家受到即時並嚴重的威脅，否則只有國會，而不是總統，才有權決定是否開戰。美國也深知，伊朗尚未能把鈾的濃度提高到可作武器，那有甚麼即時的危險？況且伊朗一直主張談判，美國又有受到甚麼嚴重的威脅？共和黨將來在選舉時要為此付上代價。

 

　　其實有一點奇怪，北韓工業實力及經濟力量都遠遜伊朗，為何北韓造得出核彈而伊朗造不出？據一些估計，北韓現在可能已有足夠的能力造出60枚核彈。美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)被一名記者追問，為何認為伊朗快有核彈，他不耐煩地說伊朗已擁有一切可造核彈的條件。此說我認為可信，伊朗的政策似乎一直在拖拖拉拉，其以宗教治國的政府受到教義的明文束縛，不容許造出此大殺傷力武器，但較世俗的一派卻有人相信，沒有核彈，便會受制於人，所以應如北韓般咬一咬牙，加快造出核彈才有安全保障。但魯比奧光是以別人有能力便要打人，十分不道德，與當年小布殊(George W. Bush)政府以一包洗衣粉作為伊拉克有大殺傷力武器的「證據」不遑多讓。

 

美遏中國辣招，推翻現時伊朗政府

 

　　即使這次行動真的破壞了伊朗的一些核設施，美國在戰略上也是失多於得。1953年美國與英國為了取得伊朗的石油，策劃了政變推翻通過民主制度上位的總理，大力支持國王巴列維(Mohammad Reza Pahlavi)，但此國王十分殘暴，終於在1979年被推翻。伊朗人已有相當比例對美國十分反感。46年後又跑來轟炸伊朗，只會更增伊朗人民反美情緒，這對美國的大戰略可是十分不妙。

 

美軍發動空襲後，進一步激發伊朗人民對美國和以色列的仇恨情緒。(AP)

 

　　對美國而言，她最想做的事是集中資源對付中國，而遏制中國的一個狠辣毒招是顛覆掉現時伊朗政府，使它變為一個親美政府。若如此，不但中國會石油短缺，而且「一帶一路」、「金磚國家」等計劃會大受打擊。要知道，顛覆別國政府是美國十分熟練的核心技能，中情局、五角大樓、各種NGO等早已合作無間，不可不防。芝大有位校友奧陸基(Lindsey O'Rourke)，是政治學大師米爾斯海默(John Mearsheimer)的門生，她在2017年出版了一本巨著《隱蔽的政權更迭》(Covert Regime Change)，當中巨細無遺的考證了美國政府在1947至1989年間共64個用陰招顛覆其他國家政府的個案，另外再有6個個案是明刀明槍的去改變政權。若從二次大戰後開始算，到今天，美國恐怕已有過百個案意圖顛覆別國政府。既然如此熟手，把伊朗現政權幹掉，可解決中東大量問題及遏制中國，美國對此肯定甚感興趣。特朗普近日喃喃自語說「政權更迭」政治上並不正確，正反映他的幕僚可能都在談論Regime Changes，要找到出師有名的說法，中國豈不危哉？

 

　　大可放心，美國雖然熟手，但此等陰謀行徑往往帶來不測後果，結局與原先目標大相逕庭。據上述奧陸基的研究發現，美國所搞的政權更迭，成功率不足15%，風險非常大。我看2019年香港的黑暴也屬這一類，只是奧陸基一書未有機會把香港也包含在內。

 

　　不搞陰的，明火執杖派兵攻下伊朗會否更有效？美國可用的先例是伊拉克戰爭，此戰在巴格達陷落前，美軍共用兵近24萬人，而伊朗人口是伊拉克的2倍，面積是3.76倍，今天中東一帶駐守的美軍不到5萬人，若打仗，美國容易深陷其中，十分不值得。

 

內塔尼亞胡冀美，替以打代理人戰

 

內塔尼亞胡的如意算盤是把美國拖下水，正式攻打伊朗。(AP)

 

　　明的暗的都不會順利，代價太大，為何特朗普還要蹚這渾水？他可能是掉進了影響力極大的以色列游說集團及美國深層政府(Deep State)的坑中。這30年來，以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)思茲念茲的便是把美國拖下水，正式攻打伊朗，這次終於如願。我的同行、世界著名的經濟學家薩克斯(Jeffrey Sachs)是猶太裔美國人，對美國政府的運作及內塔尼亞胡的政策都瞭如指掌，他指出，內塔尼亞胡的核心思想是打倒任何幫助巴勒斯坦人民的組織。最有效的方法不是與這些組織直接對打，而是擊潰支持這些組織的外國政府。伊朗政府支持巴人，可用兩招對付，一是暗殺其領袖，二是軍事上攻之，美國派兵打當然比以色列派兵更有利，所以內塔尼亞胡的如意算盤就是要美國替以色列打代理人戰爭。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【知識庫】何謂「洗衣粉事件」？


　　－2003年2月5日，美國時任國務卿科林．鮑威爾(Colin Powell)在聯合國安理會演說中，展示一個裝有白色粉末的小試管，聲稱這是伊拉克正在秘密研製大規模殺傷性化學武器的證據。

　　－這些白色粉末後來被廣泛質疑甚至嘲笑為「洗衣粉」，因為其來源不明，且沒有確鑿證據證明它真的是化學武器。

　　－因為美國最終未能在伊拉克找到任何大規模殺傷性武器，這場美伊戰爭的正當性因此受到嚴重質疑。

　　－鮑威爾多年後承認，這次演說是他政治生涯中「最嚴重的污點」之一。

 

（本文原載於6月27日《香港經濟日報》） 

 

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