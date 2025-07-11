  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
雷鳴天下
FOCUS政經范局立會透視鏡容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

11/07/2025

美搞顛覆暗箭難防，港需國安護盾

#雷鳴天下 #國安法 #美國 #刺殺 #顛覆政權 #國際評論 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　《香港國安法》已實施5年有餘，但現時仍有一些西方國家時不時會跑出來對此法大加批評。

 

　　其實世界各國都有不同版本的《國安法》，西方國家對香港的批評，除了反映其持雙重標準的本性外，亦可能有嚴重的利益衝突，因為《國安法》主要要防範的，便是來自國外，尤其是美國在港可能進行的危害國家安全的顛覆活動。她們反對《國安法》，等於盜賊反對立法保護私有財產，十分荒謬。

 

港資訊發達自由度高，龍蛇混雜

 

　　為何《國安法》在香港及世界各地都有需要？國家安全本來涉及的領域很廣，例如有沒有人洩漏軍事、經濟、科技等機密，以致國家利益大受損害？香港資訊發達，自由度高，且龍蛇混雜，我想不到在全球範圍內，有哪個地方比香港更有資格成為間諜之都。

 

《香港國安法》實施5年多，但仍有一些西方國家對此大加批評。(AP) 

 

　　不過，《國安法》在港出現的因緣，恐怕最重要的是2019年的黑暴。黑暴活動充斥著顏色革命的一切元素，所以可歸類為顛覆政府的活動，又因為現在早已有大量證據證明，有外間勢力暗中推動及支持，所以我們也可說《國安法》主力要打擊的，便是有外力介入的針對國家或政府的顛覆活動。

 

　　最近翻閱了芝大校友奧陸基(Lindsey O'Rourke)教授所著的《隱蔽的政權更迭(Covert Regime Change)》一書，大開眼界，對美國在世界各地所進行的顛覆活動，不再天真。

 

　　別國派人來本國搞顛覆（學術上我們可用中性名詞「政權更迭」，但內涵一樣），古已有之。上述一書中把陰謀顛覆別國政權的歷史第一宗，追溯為公元前227年燕國太子丹派荊軻刺殺秦王（可惜作者不懂中國歷史，書中把燕國誤作「丹國」）。羅馬的凱撒大帝公元前44年也是遭刺，但不涉及外國勢力。1570至1580年，英國女王伊利沙伯一世共遭遇外國安排的刺殺起碼20次，她自己也多次僱用殺手，潛到愛爾蘭搞刺殺。1415至1525年間，外國派到威尼斯進行刺殺以圖改變政權的多達200餘次。

 

芝大校友著作，揭美喜暗箭非明槍

 

　　最愚蠢的一次行刺，可能是1963年美國暗中安排的刺殺越南總統吳廷琰，此君極度反共，深得美國支持，但後來因為迫害佛教太甚，對美國形象不利，故美國要搞政變把他去之而後快，但他一死，無人能穩定越南政局，美國被拖死，深陷越戰至1975年才兵敗離開。

 

美國在1963年暗中安排刺殺越南總統吳廷琰，之後令自己深陷越戰泥沼。(AP)

 

　　不過，在較近代，在別國搞政變的手段主要已不是靠刺殺領袖，手段變得多元化，例如搞宣傳，暗中扶助對己有利的勢力，煽動群眾運動等，不一而足。2019年香港黑暴所用的手段，其實並不陌生。而近幾十年來顛覆別國政權的主要推手是美國。

 

　　奧陸基書中利用了大量已解密的資料，發現美國政府從1947至1989年的冷戰期間，共6次明刀明槍的派兵推翻別國政權（20多年前謊稱伊拉克有大殺傷力武器，而派兵攻打之是著名例子，但並未包括在此書的數據中），搞暗的隱蔽顛覆則有64次。由此可知，美國發動政變，更喜歡用暗箭而不是明槍。

 

　　這種傾向符合美國一貫國策。早在1948年5月12日的美國國家安全局指令(National Security Council Directive)中便有說明：「為了世界和平與美國安全，美國政府除了公開的對外活動外，必須輔以隱蔽的行動⋯⋯此種行動在計劃與執行時，要使外人找不到證據是美國所為，美國因此可不用為這些行動負上任何責任。」

 

　　為何顛覆外國政權的活動要搞得偷偷摸摸？這是從經濟角度的考慮，隱蔽的顛覆成本遠低於派兵打仗，但成功率亦遠低於公然的入侵別國。美國政府懂得「刀仔鋸大樹」的道理，補貼一些自己屬意的人馬，不一定要花很多錢，但有時可把平衡點推向另一方。1989年12月布殊(George H. W. Bush)總統派遣海豹部隊到巴拿馬捕捉了該國領袖到美國受審，原因是80年代中期《紐約時報》報道了這位領袖諾列加(Manuel Noriega)是個現行毒販，但原來此人一向是美國的盟友，收受中情局的補貼，每年20萬美元！

 

1989年布殊派人到巴拿馬捕捉該國領袖諾列加到美國受審，詎料他一向是美國盟友，收受中情局補貼。(AP) 

 

美為利益沒原則，盟國亦不放過

 

　　美國政府搞了這麼多顛覆活動，原來除了利益外，並無甚麼原則。奧陸基書中說明，美國放暗箭顛覆的對象，並非都只是她的對手，她的盟國也一樣不會放過。這些對象有強大的，也有弱的；有採用西式民主制度的國家，亦有威權制度的；有共產主義國家，亦有資本主義的；有時美國會與其他國家合謀，有時也會單憑自己便到別國搞政變。美國為了自己利益，常掛在口中的人權自由等價值觀，只可能是一種包裝，否則我們無法解釋為何她搞政變已近乎飢不擇食。

 

　　美國搞顛覆，行事上也有一原則，便是盡可能不留下把柄，以圖可以公然否認。但上得山多終遇虎，紙也包不著火，再加上解密資料終會出現，奧陸基的書正可幫助我們認清歷史，認清事實。此書的大量材料實可作為香港國安的輔助教材。既然美國對顛覆樂此不疲，世界各國並無條件不制定《國安法》。

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


【知識庫】《隱蔽的政權更迭》內容重點

　　－《隱蔽的政權更迭(Covert Regime Change)》聚焦於美國在冷戰期間(1947-1989)主導的隱蔽政權更迭行動，涵蓋暗殺、政變、選舉干預、支持異議分子等手段。

　　－作者奧陸基(O'Rourke)統計美國在冷戰時期，共進行了64次隱蔽政權更迭行動，遠多於僅6次公開政權更迭。

　　－作者發現，超過六成行動未能達成目標，且多數行動最終曝光，導致預期外的「反噬效應」，包括目標國內動盪、內戰、民主倒退等。

　　－她認為過度依賴隱蔽手段往往適得其反，對美國自身與國際秩序造成長遠負面影響，值得政策制定者深思。

 

（本文原載於7月11日《香港經濟日報》）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

我要回應
更多雷鳴天下文章

你可能感興趣

#雷鳴天下 #國安法 #美國 #刺殺 #顛覆政權 #國際評論 #大國博弈
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk