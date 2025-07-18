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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

18/07/2025

揭《大而美》背後，政治利益考量

#雷鳴天下 #大而美法案 #特朗普 #國際評論 #非法移民 #MAGA #國防 #教育
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　美國國會以輕微票數差距通過了《大而美法案(One Big Beautiful Bill Act)》。此法案是多年來美國涵蓋面最廣的財政法案，涉及項目數以百計，說它「大」是對的，但說它「美」卻言過其實。

 

　　美國多個民調結果都顯示出，大多數美國人對這法案都持反對態度，共和黨可能會因它而失去一部分民心。

 

　　這份長篇法案其實很能集中反映美國利益集團的影響力，只要看看錢用在哪裏，有甚麼項目被刪扣掉，我們便大可明白特朗普(Donald Trump)政府要爭取甚麼人、不重視甚麼人。對港人而言，這個《大而美法案》也可為我們展示出，一個全球霸權在走向衰落時，她的內部會出現甚麼變化。

 

特朗普力推的《大而美法案》，是多年來美國涵蓋面最廣的財政法案。(AP)

 

大削福利，堵截非法移民轉視線

 

　　這個財政法案最突出的特色是很難擺脫別人對它「劫貧濟富」的批評。在個人稅方面，它把2017年特朗普第一任時通過的原本只在2017至2025年才生效的減稅方案永久化。我不反對減稅，這能濟富也能濟貧，但法案有削減開支也有增加開支的部分，最被特朗普政敵批評的，是窮人的福利大減。這主要有兩項目，一是其醫療補助(Medicaid)提高了門檻，申請人若非要照顧兒女，19至64歲人士必須平均每月工作80小時以上才有資格。這個門檻提高後，數以百萬計的美國人會得不到醫療補助。第二個項目是營養補貼，這大致等於過去窮人所領取的糧食券。兩個項目開支被削減，幾年下來，可省回近萬億美元。

 

　　特朗普此舉反映了他對不同族群利益的優先次序，他削減窮人利益，政治上相當危險。用選票來算，他的權力基礎是所謂的MAGA（讓美國再次偉大）群眾。這些人一般教育及收入程度都較低，取消了他們部分人的醫療福利，終會引起不滿，削弱特朗普的群眾基礎。要知道特朗普是一名富商，與MAGA群眾有著天然的差別，這些人支持他是異數，當發現不符自己利益時離棄他，恐怕是遲早之時。

 

　　特朗普當然不會甘於失去MAGA群眾的支持，他需要做點補救工作，最方便的工具便是把非法移民當作代罪羔羊，轉移視線。美國近年出現大量治安問題，而同時亦有不少非法移民潛藏在境內或從邊界湧入。他們有些是打黑工，搶劫犯罪的恐怕也不少。MAGA群眾對他們一般十分反感，就連華裔美國人大多對他們也充滿戒備，以防他們到自己店裏打劫。

 

特朗普為獲取MAGA群眾的支持，把非法移民當作代罪羔羊。(AP) 

 

　　不過，民主黨所代表的白左自由派思想，對非法移民較為包容，有時甚至到走火入魔地步，頗引起MAGA群眾的不滿。近日三藩市有名小偷跑到連鎖店Walgreen內偷了瓶洗頭水，被一名華裔的店長發現，雙方大打出手，都受了傷。告上法庭後，華裔竟被定罪，說他用暴力襲擊他人不對。此種判決頗能引起公眾憤怒。

 

　　現在特朗普要大量堵截非法移民，頗能引起MAGA的共鳴。我看《大而美法案》中，用在堵截、打擊非法移民並把他們遞解出境的資源，高達1500億美元，是美國政府執法部門中經費最多的。特朗普希望每年能把100萬非法移民遞解出境，十分大手筆，又打算4年內共耗費450億美元增加10萬張拘留床位（每個床位用45萬美元！）。為何如此大張旗鼓用這麼多錢對付非法移民？我相信這是在演一場戲，演給MAGA群眾看，延長他們支持特朗普的時間。

 

拒補貼綠色能源，改撐傳統油企

 

　　能源是法案的另一重點。馬斯克(Elon Musk)與特朗普鬧翻，重點之一是特朗普不再補貼電動車及綠色能源的發展。本來電動車、風力發電、太陽能等都是極重要的製造業方向，但特朗普對它們沒興趣，原因應該是他需要石油公司的支持。

 

特朗普的能源政策偏向傳統化石燃料，是為了討好石油公司。(AP)

 

　　國防開支在法案中又增加了1500億美元，其中290億美元用在造船上。這點並不奇怪，特朗普從前表示打仗不划算，不喜歡戰爭，但近月看他從派飛機轟炸伊朗開始，可能又再陷入美國過去總統的宿命——被軍工綜合體拿捏著，不惜削減人民醫療開支也要大增軍費。

 

大增軍費鄙視教育，打擊美國

 

　　對美國國運最沉重的打擊，是特朗普政府對知識與科技的鄙視。打壓哈佛等大學我們記憶猶新，法案中對大學從籌款中得來的捐助所作的投資回報居然也要打主意，稅率1.4%至8%，愈多資產的大學，被徵收稅款便愈多。

 

　　我們也應注意，截至今年5月，美國國家科學基金(NSF)的經費已被大幅削減，物理化學等，減少了67%，生物52%，工程57%，國家健康局(NIH)提供的研究經費一樣不能倖免。不投資在教育及科技上，等於沒有未來，但特朗普此等民粹主義者，對科學家不會有應有的尊重。

 

法案對大學從籌款得來的捐助所作的投資回報也打主意，愈多資產的大學，被徵稅款便愈多。(AP)

 

　　美國國會預算辦公室(CBO)估計，《大而美法案》在2034年之前會為美國再增加2.8萬億美元的債，這是將來的美國人要負擔的。特朗普並不在意下一代的利益。


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【知識庫】《大而美法案》大改能源政策

　　－美國《大而美法案(One Big Beautiful Bill Act)》在能源領域引發重大變革，尤其是對清潔能源的打擊與對化石燃料的扶持，已重塑美國的能源政策方向。

　　－清潔能源政策遭到重大削減，提前終止稅收抵免，如電動車最高7500美元的購車稅收抵免，將於2025年9月30日終止。

　　－美國政府打擊清潔能源，預計約4500個清潔能源項目將停滯，電價將上漲8%至10%，清潔能源企業恐申請破產。

　　－相反，法案向化石燃料傾斜，如聯邦煤炭開採特許權使用費從12.5%降至7%、增加冶金煤的生產稅收減免、頁岩油增產等。

　　－法案導致氣候治理倒退，預計美國碳排放大幅增加，全球減排承諾縮水10%以上。

 

（本文原載於7月18日《香港經濟日報》）

 

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