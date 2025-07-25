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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

25/07/2025

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

#雷鳴天下 #港台評論 #大國博弈 #軍演 #解放軍 #人類命運共同體 #東部戰區 #海峽雷霆2025A
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　西太平洋地區雖沒有像烏克蘭、敘利亞、加沙等地區般被戰火弄至滿目瘡痍、生靈塗炭，但山雨欲來風滿樓，這地區一樣戰雲密布，各方的軍事演習十分頻密。這會否是戰爭的前奏？我們是否有辦法維持和平？

 

　　美國在華盛頓月前的閱兵雖散漫無序，展現不出軍人的威武，但美國卻是太平洋軍事演習的老祖宗。早在1994年開始，她每兩年便與其他國家聯合搞一次「環太平洋軍演」（RIMPAC），1994年那次邀了5個國家參加，去年更拉幫結派，找來29國。但因怕有些國家不願得罪中國，所以從來都不讓台灣參加。

 

陸圍台演習常規化，阻外力介入

 

　　今年7月，更有針對性，7月10日開始弄了個為期兩周的「部隊重返太平洋」演習，這又與7月13日至8月4日同時舉行的「護身軍刀」軍演交織在一起，前者動用戰機300架，人員數千，後者更涉及19個國家，3.5萬人員，並首次在太平洋區域試射中程導彈。

 

中國今年4月在台海進行「海峽雷霆2025A」軍演，動員了陸海空及火箭軍參加，隨時可封鎖台灣，阻擋外力介入。（央視新聞視頻截圖）

 

　　中國早已不搞韜光養晦，除了把幾個旅的戰機裝備換成多方面性能更勝美國五代戰機F35的中國戰機殲20外，一樣從4月1日至4月2日在台海搞了個名為「海峽雷霆2025A」的軍演，動員了陸海空及火箭軍參加，隨時可封鎖台灣，阻擋外力介入。其實從美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年故意挑釁，無端訪台後，中國便把包圍台灣的演習常規化。台海以外，中國近年亦多次與俄羅斯、伊朗、泰國、越南、新加坡、柬埔寨、老撾、印尼、巴基斯坦等國家進行軍演，例如去年便有號稱為「聯合利劍－2024」的演習。

 

　　不能不提台灣，她每年都有一個名為「漢光軍演」的活動，今年已是第41次舉行，7月9日至7月18日，後備軍人也動員了2.2萬人，與以前的在海岸抗拒解放軍登陸不一樣，今年重點是「城鎮韌性演習」，我的解讀是主要如何打巷戰。

 

　　為甚麼這麼多軍演？軍演的目的不外乎兩方面：一是顯示實力，威懾對手；二是操練自己士兵，為攻防戰爭作準備。

 

　　美國早已在全球各地挑起過不少戰爭，對於打仗，毋須演習也十分純熟，但因中國軍力冒起太快，美國在太平洋的部署恐怕應付不了，所以要增強實力，以免失去霸權。

 

　　經濟發展是中國頭號目標，她不願輕啟戰事，但因台灣問題未解決，亦因美國多次挑釁過中國，所以演習有雙重目標，一是為台海戰爭或包圍台灣操練；二是威懾美國及其在亞洲的盟國，要她們掂量一下後果，不要生事。

 

　　至於台灣，每年的「漢光演習」早已成為擾民活動，並變成為一個政治秀，鼓吹島內人士要與解放軍作殊死鬥。但台灣人民並無多大戰意，大批台灣人甚至跑去大陸經商或讀書，訓練他們打巷戰只可能是自製幻象，台灣人民提不起勁，毫不奇怪。今年演習中，尚有不小心地洩漏了把總統府人員轉移到別處的路線，對解放軍斬首行動的成功率大有幫助。

 

中國兩優勢，對美有足夠反擊力

 

　　這些軍演的性質很受中美的實力所決定。美國總體軍力依然是世界第一，例如她的導彈總量據估計可能有15萬枚，不久將來或會增至20萬枚，但中國現時可能只得萬餘枚左右，數量上相差甚遠。

 

　　不過，中國有兩大優勢：一是近年發展出來的高超音速導彈性能極佳，擋無可擋，美國航母要退避三舍，美國本土一樣無法防禦中國的多款導彈；二是美國全球搞事，兵力武器分散，曾當過美國防部助理部長的哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）曾撰寫研究報告指出，能部署在西太平洋的美國軍力，無論是導彈、飛機、戰艦、人造衛星等等，數量上，甚至質量上，均遠遠落後於中國，故在18次美方設計的軍棋推演中，美方全敗於中方，但這只適用於在中國附近發生的戰役。

 

美怕被拖累，對台供武器不派兵

 

　　此種態勢決定了中美雙方的考量。中國希望推動「人類命運共同體」，發展經濟，無興趣與美國爭霸，所以不需要與美國軍事競賽，軍力只要足可自衞，阻止外力干擾統一進程及保護到經濟便可，這意味著對美國有足夠的反擊力，例如打沉其母艦或隨時摧毀美國的一些城市便可。此種威懾力可保和平，防止戰爭。君不見，美國挑動戰爭的對象皆是無法自衞的，北韓有核武，美國便不敢動了。這也影響著台灣問題的解決，美國絕對會害怕自己被拖入在台灣的戰爭中，得不償失。供應武器給台灣打仗，賺些戰爭財，是美國樂而為之，但出兵則不會了。

 

　　台灣擋不了解放軍，巷戰也不會成功，若台灣被佔領了，打巷戰也改變不了命運，還有何意義？解放軍駐在台灣，美國更不可能派兵擊退解放軍。大勢已去後，派些人潛伏搞破壞有可能，但已是改變不了大局。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【知識庫】「海峽雷霆2025A」戰略意義

 

　　－「海峽雷霆2025A」是中國人民解放軍東部戰區於今年4月1日至2日，在台灣海峽中部與南部海域舉行的大規模軍事演練。

　　－軍事評論指出，代號「雷霆」象徵快速、猛烈、不可預測的打擊方式，展現解放軍「箭在弦上、聽令瞰打」的戰備狀態。

　　－從2024年「聯合利劍」到2025年「海峽雷霆」，代號變化顯示解放軍遏「獨」手段日益多樣化與實戰化。

　　－專家指出，演練展現低成本、高效率的封控與精準打擊模式，可能成為未來對台軍事行動的主軸。

　　－中國強調演練合法性，塑造「維穩」形象，與西方「挑釁」指控形成對立敘事。

 

（本文原載於7月25日《香港經濟日報》） 

 

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