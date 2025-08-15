中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

今年是二戰結束80周年，但人類並非一種愛好和平的生物，這80年來，沒有多少年世界是沒有戰爭的。

有識之士皆知，未來10至20年，地緣政治博弈會更形激烈，此種博弈的主要玩家，是中美兩國，美國深陷修昔底德思維，中國無奈要應戰，其他國家絕大部分不想選邊站，但有可能身不由己。

中美若打起仗來，誰勝誰負？還是兩敗俱傷沒有贏家？這主要取決於中美的國力對比，而國力強弱最重要的基礎是兩國的經濟。經濟方面，簡單又方便的指標是GDP。中美兩國誰的GDP較大？

中國經濟增長速度比美國高出兩倍 (Envato)

用市場匯率把本來以人民幣計算的中國GDP轉為美元後，美國的GDP似暫時佔優，但中國的經濟增長率卻比美國高出兩倍。不少人有一個疑團，幾年前，中國的GDP約等於美國的75%，但今年，據國際貨幣基金組織(IMF)的展望，中國GDP卻跌到等於美國的63%。

美國物價高，名義GDP虛火趨升

奇便奇在這期間，中國的GDP增速依然是一直比美國快，兩國GDP的差距理應收窄，為甚麼反而擴大了？原因其實簡單，美國通脹嚴重，物價飛升，中國的通脹則似有若無，物價十分穩定，美國的高物價，使她虛火上升，就算實際的產量沒有變化，未扣掉通脹的名義GDP也會隨著物價上升而不斷擴大。本來美元會因通脹而貶值，但事實正好相反，美國的高利率政策人為地抬高了美元的匯價，所以才會有美國在高通脹下名義GDP大幅擴張的局面。

物價貴，人民生活困難，但門面上GDP卻增加了，這正好反映出名義GDP這概念的不妥。量度國力更好更精準的方法，自然是把中美的物價差別也計算在內。我們知道1美元換成人民幣後，在中國的購買力遠大於1美元在美國的購買力。國際貨幣基金組織、世界銀行、聯合國、中情局等機構每年都有發布用購買力平價(Purchasing Power Parity, PPP)計算的各國GDP，亦即把國與國之間物價差別都計算在內的GDP。我們一採用PPP計算的中美GDP，亦即在比較國力上更合理的GDP，上述的疑團便不復存在。

美國物價騰貴，使名義GDP呈虛火式上升。(AP)

購買力平價計，中國GDP多美三成

據IMF估計，中國的GDP若用PPP去計算，2025年將會達到40.72萬億美元；若用市場匯率簡單地把人民幣折為美元，則是19.23萬億美元。美國（無論用PPP或是市場匯率）的GDP是30.51萬億美元。從此可見，若用PPP計算，中國的GDP比美國多出33.5%！

按照此方法，早在2014年左右，中國的GDP已超越美國，是名副其實的世界最大經濟體，但中國政府老是想低調，要韜光養晦，從來不願承認自己是世界第一；西方的媒體對中國是世界第一心理上也無法接受，所以也只說中國是世界第二。倒是美國中情局較為「老實」，10年前已把中國排列到世界第一。

美國除了自己有龐大的經濟容量外，也有與其他國家結盟。中國不結盟，但也發起過多個國際合作組織，例如金磚，我們也可比較一下美國盟友及中國夥伴的實力。

以購買力平價計，七國集團的GDP只是金磚五國的82.9%。(AP)

金磚國家的成員國一直在增加，我們不妨計算一下最初的五個成員：中國、俄羅斯、印度、巴西、南非的經濟總量。用PPP算，2025年這五個國家的GDP總量是70.98萬億美元，佔世界總GDP的37.14%。整個西方世界，即美國、英國、歐盟、澳洲，甚至加上日本，加起來的GDP佔世界GDP的36.26%，比不上金磚五國。若我們只集中在七國集團，即G7之上，則這七個國家GDP總和是58.81萬億美元，只等於金磚五國的82.9%，西方國家在經濟上早已失去霸主地位，她們人口也只佔世界的12%左右，但奇怪得很，她們一直都把自己當作世界，自己的觀點也視為普世價值。

其實上述IMF的數據很有可能依然低估了中國及發展中國家的經濟力量。中國有兩點是被低估了的，第一是計算PPP時所用的物價指數是以2015年作基礎，當年的生產與消費與今天大不相同，例如當年電動車沒那麼普遍。據「世界經濟」(World Economics)的估計，若把基礎年從2015年更新到現在，中國的GDP理應等於43.2萬億美元，不是上述的40.72萬億美元。尚有一點值得注意，中國很多生產性活動，例如父母在家督促子女溫習功課，其性質應是生產的一部分，應該算入GDP，但實際上並無數據可用，並無加進GDP內。

擠走戰爭等「水份」，美GDP恐降

反觀美國，有些重要的收入肯定早已包含在GDP內，但它們是否對社會有用有建設性、應否加入，十分可疑。例如某些律師，專門挑動顧客打官司，並要求天價的賠款，他們的活動只對此等律師有利，對世界並無貢獻，但也被包括在GDP內。另一例子是大炒家的收入，他們並無生產甚麼東西，卻可能年年賺大錢，他們的收入亦早已包含在GDP內。倘若擠走這些水份，美國的GDP恐怕會下降不少。再另一例子是戰爭，戰爭消耗也是GDP的一部分，但這不是對世界的貢獻，而是破壞。

戰爭消耗也包括在美國GDP之內，但這對世界沒有貢獻。(AP)

由此觀之，中國早已是全球最大經濟體，美國不是，而且她有些活動對生產並無貢獻。



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



【知識庫】「購買力平價」知多些



－購買力平價(Purchasing Power Parity, PPP)用來比較不同國家之間的經濟產出（如GDP）時，會考慮各國貨幣購買相同一籃子商品和服務的實際能力差異。



－主要步驟是先挑選一籃子代表性商品和服務，包含食物、衣服、住房、能源、公共服務等，調查並比較各國購買這籃子商品和服務的價格。



－計算兩國貨幣購買力的比率（即PPP指數）



－用這個PPP指數將某國名義GDP平減（或換算），得到以購買力平價計算的GDP(GDP PPP)。



－GDP按購買力平價計算後，數字反映的是「在不同國家等價購買力的經濟總量」，能克服匯率變動帶來的誤差。

（本文原載於8月15日《香港經濟日報》）