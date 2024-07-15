香港有世界級的醫療系統，更有先進的醫療技術，但有不少朋友都難以理解，香港公營醫療系統中竟然無牙科部，只有牙科街症服務診所提供有限名額的緊急服務，香港人有牙齒問題只能光顧私家牙醫。自從前年發生市民在牙科街症服務診所通宵排隊的亂象，社會對「睇牙醫難」的問題感到異常憤怒，政府反應總算迅速，立即成立「口腔健康及牙科護理工作小組」，研究解決問題的方法。不過，大家不要開心得太早，政府的目標仍然只會為弱勢社群服務，一般市民只好繼續去私家牙醫。

前年市民通宵輪候政府牙科街症服務，引起社會不少迴響。（網上圖片）

為何香港沒有公營牙科服務，連鄰近城市仍比不上，這涉及歷史因素。筆者曾聽一位醫學界前輩說，香港社會在70年代漸漸富裕，逐步發展出較為完善的公營醫療體系，但資源有限，服務當然亦有限制，政府只會為市民提供必需及基本服務，牙科當時並未視為必需項目，所以醫院未有成立牙科部。另一個原因是當年無牌牙醫盛行，這些牙醫雖然違法，但當時是掛正「牙科」招牌做生意，他們的「診所」差不多全部設在民居內，城寨內更是成行成市，為市民提供價廉物美的服務。不妨告訴大家，筆者兒童時代時亦多次光顧，見到「診所」客似雲來，服務亦令人滿意。對於這些無牌行醫的行為，當時政府「隻眼開隻眼閉」，因為要依靠他們為市民服務，所以政府亦無壓力開辦公營牙科。

不過，回歸後無牌牙醫已經絕跡，本港亦培養出足夠的牙醫，社會也更加富裕，市民有能力光顧私家牙醫。然而，近年「醫療通脹」遠高於消費物價指數的升幅，剝牙收費動輒高達1、2千元，補牙植牙服務更是天價，基層市民如何能負擔？

「口腔健康及牙科護理工作小組」已有初步意見，正籌劃提升牙科服務的措施，但主要是加強向弱勢社群提供緊急牙科服務（止痛及剝牙），對於社會大眾，則會加強牙齒護理的教育工作。另外，立法會剛剛通過《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，要求所有牙醫畢業生必須實習一年，政府堅稱實習為改善畢業生的臨床經驗，但客觀上政府等如增加了90名實習牙醫，大大緩解政府牙醫27%的空缺率。

牙科畢業生在一年實習期內，要到不同牙科服務崗位工作，熟習實際工作環境。（政府新聞處圖片）

筆者相信，目前庫房財困，特別是醫療開支將面對人口老化的衝擊，難以寄望政府開設為全民提供全面服務的牙科部，但增加牙科街症服務的名額，令更多有需要的市民可接受緊急服務，卻非不能辦到的事情。不過，眾所周知，市民近年喜歡北上睇牙，因為收費遠比香港便宜，質素亦不錯，醫療券亦將可用於內地牙醫服務。政府與其開設公營的牙科部，不如津貼市民北上接受牙科診治，相信市民樂於接受。