消委會一直是香港最具公信力的公共機構，近日發生的農夫山泉事件，消委會最終罕有地致歉，並修改報告內容。事實上，作為半官方、代表消費者權益的機構，消委會自然有足夠法例保護，否則過去50年早已被告到「甩褲」，而且過去更有大量被大機構挑戰的經驗。今次迅速致歉，反映出消委會確實出現處理不當的問題，有評論認為事件影響了消委會的公信力。筆者認為，今天社會高度透明，勇於改正才是負責任的態度，影響公信力之說實在言重了，但消委會在金禧慶典過後，是時候對其功能架構作出全面檢討。

消委會近日就農夫山泉事件，罕有地致歉並修改報告內容。(Shutterstock)



消委會成立於1974年，當年商界在社會有很大的話語權，一個沒有調查權、調解權、起訴權的消費者組織，自然被視為無牙老虎。但經過一點一滴的累積，消委會在市民心中確立了信任的基礎。筆者早年做新聞記者，時常有機會採訪消委會的新聞發布會，當年拿到《選擇》月刊回報館，有不少同事爭相借閱，了解消委會的產品報告，當時還未有互聯網，要了解產品資訊，《選擇》月刊是最佳途徑，消委會的公信力亦逐步建立。筆者還記得有一次特別多男同事借閱，原來是消委會首次測試避孕套，並發現個別劣質產品有穿漏情況。

其後，隨著消費者權益抬頭，政府逐步擴大消委會的權力，在1994年為消委會成立訴訟基金，協助苦主打官司追討權益，由於申請有一定的要求，基金至今只批出700多宗個案，但始終確立了法律追究的途徑。另外，消委會對不良營商手法的商店有點名權，有消委會前主席曾笑稱「係無牙老虎，但我們識嗌、識吠」，透過點名的方式，用輿論譴責不良商戶，這也算是有效的武器。到了2012年，消委會協助海關修訂《商品說明條例》，加入禁止不良營商手法，包括虛假說明、誤導性遺漏、威嚇性的營業行為、餌誘式廣告等等，消委會雖不能直接執法，但卻可將個案轉介海關，實質擴大了消委會影響力。

消費模式隨時代發展而改變，消委會應獲授予更多權力以保護市民權益。（消委會fb圖片）



不過，今天世界已經進入資訊年代，購物亦已進入數碼世紀，世界各地的消費者機構都需要思考未來的發展，以面對購物模式的新改變。比較之下，香港消委會原本已較其他地方的同類組織弱勢，面對新時代的變化，應該同時考慮給予消委會更充足的權力，以保護消費者權益，特別在大型企業影響力日益強大、消費者日益弱勢的今天。參照中國消費者協會的模式，他們不但有調解權，更有調查權及起訴權，對消費者有強而有力的保障。香港近年大力推動新興產業發展，將來可能會出現更多新興的消費投訴，現在亦是時候加強對消費者的保障。消委會如果具備全面的執法權力，有可能令到商界有很大疑慮，或需要從長計議，但適度地加入調查權、仲裁權，令消委會成為一隻有細牙的小老虎，是當今政府應該考慮的課題。