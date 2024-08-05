香港政府需要怎麼樣的改革

財政司司長陳茂波日前到北京拜會國務院港澳辦主任夏寶龍，夏主任指出，希望香港把握機遇，銳意改革，主動作為，要以扎扎實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」。夏主任的講話引起輿論界議論紛紛，明眼人都知道夏主任「有所指」，特別是「銳意改革，主動作為」這八個字，完全不似普通官場客套說話。到底，香港有甚麼需要銳意改革？



自從李家超特首上任以來，政府確實銳意改革，甚至提出績效指標，有不少工作都得到極好成績，但在短短時間內，自然未足以取得全面成功。夏主任提出銳意改革、主動作為，究竟意欲何為？筆者估計，在香港目前經濟呆滯的情況下，會見財政司司長時，難免令人聯想到經濟問題。香港近年提出多項經濟措施，包括北部都會區、八大中心、招商引資及一連串金融改革等等，但大部分措施都需要長時間醞釀，所以相信夏主任並非指具體的政策，所以筆者從「主動作為」的角度看，揣測應該是指官員的整體作風及決心。

香港高級公務員在回歸前奉行的積極不干預思維，現已不合時宜。(Shutterstock)



香港高級公務員長期受積極不干預政策的思維影響，堅持不干預自由經濟，在回歸前以此成功締造香港經濟奇蹟。但時移世易，回歸後，被動式思維已非世界主流，不但與國家市場經濟模式格格不入，連歐美等自由經濟發源地都不再堅持自由經濟，特區政府回歸初期仍堅持傳統思維，結果經濟停滯不前，香港與主要競爭對手相比，難免節節敗退。及後，政府一再調整經濟思維，基本上放棄了不干預政策，但明顯不少官員仍然接受不了主動有為的做法。今屆政府一上任就表明會積極有為，不但搶人才，更主動出擊去搶企業，成立「引進重點企業辦公室」，主動接觸企業和進行磋商，這都是香港官員過去從未做過的事情。



事實上，如何主動有為，相信沒有統一模式，但亦有客觀經驗可供參考。新加坡政府一直有高度危機意識，早年為求國家發展，事事都會主動出擊，對於招商引資尤其重視，特別成立「經濟發展局」，主動派人到世界各地，以不同的優惠招商。據本港商界人士指出，新加坡憑著主動出擊的戰略，曾經搶去香港不少生意，所以新加坡取得今日的成就，絕對不是僥倖！相比之下，「引進辦」只會向幾類高端行業招手，其他行業仍然由投資推廣署沿用傳統方法招商。目前香港發展總部經濟，爭取外國企業「引進來」和內地企業「走出去」，但單憑傳統方法，相信成效有限。老實說，官員過去從未接受過主動招商的訓練，亦沒有談判的實戰經驗，難免不懂如何著手。

新加坡特別成立經濟發展局，主動派人到世界各地以不同優惠招商。(iStock)



政府過去兩年亦頻頻派官員到外國訪問，尋找合作商機，包括重點發展的一帶一路國家。其實，走出去已經是正確的方向，香港官員或許需要學習的事，就是用開放的態度，放下官員的身段，主動和潛在的合作夥伴好好洽商。