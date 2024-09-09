香港演藝界近年興起中年人的風潮，無線電視由原本發展以培養青年歌手為主的選秀節目《聲夢傳奇》，在前年突然一改風向，推出須年滿35歲才能參加的歌手選秀節目《中年好聲音》，由於參賽者質素甚佳，結果大獲好評，今年推出第三季，並展開全球招募，有多達數千人報名參加，無疑《中年好聲音》已成為電視台的皇牌節目。與此同時，ViuTV看到此一趨勢，自然不甘落後於人，近日推出一個以中年女士為目標的選秀節目《美麗40路》，暫時未知能否獲得好評，但節目經過精心設計，頗有令人耳目一新的感覺。



筆者無意評論節目的優劣，只是想探討一下，以中年人為主角的節目興起，是否亦都反映出社會的新趨勢。事實上，電視台過去2、3年暫緩了《聲夢傳奇》系列的發展，改為全力發展《中年好聲音》，當然不會是偶然。電視台資源有限，特別是近年經濟市道呆滯，必須集中力量推動最有價值的節目，這就是市場力量，反映出中年人節目具備的價值，甚至某程度壓倒了青年人為主的節目。

《中年好聲音》今年推出第三季，並作全球招募，有多達數千人報名。（網上圖片）



老實說，發掘青年偶像，才是演藝界的王道，君不見男團MIRROR的出現，令到ViuTV名利雙收！所以，電視台目前反其道而行，即使只是短暫現象，必然有深層因素，筆者相信與社會現況有很大關連。



首先，近年青年人躺平的現象，似乎日益普遍，起初可能是為了公屋，但具體來說，青年人缺乏上流的機會，令到青年人失去奮鬥心，不再為未來而尋求理想。另一方面，政治亦可能影響了青年人。眾所周知，過去10年，青年人積極參加政治運動，但事後證明這些運動，都是西方為了打擊中國而製造出來的「顏色革命」，最後演變成黑暴而告終。所以，有部分青年人可能存有心結，對社會抱著懷疑態度，有人可能會「收埋」自己，於是失去了奮進的力量。筆者認為，政府應該探討有關問題，研究如何解開青年人的心結，促使青年人再次回到人生的大舞台！

近年不少青年人積極參與政治運動，惟最終以失敗告終，他們或因此對社會存有心結。(AP)



其次，青年人整體的能力水平，可能真的出現了問題。就以《聲夢傳奇》及《中年好聲音》為例，筆者對歌唱比賽是門外漢，但總覺得《聲夢傳奇》雖有很多優秀的表演，但整體的表現似乎參差不齊，與國內的同類比賽比較，似乎亦有一段距離；相反，《中年好聲音》有愈唱愈出色的感覺，表現受到各界肯定。



當然，兩個不同性質的比賽不能直接比較，筆者亦希望以上的觀察只是個人偏見，亦不宜以個別的情況而以偏概全。不過，以目前的情況來看，社會的確普遍擔心青年人的個人能力，有不進則退的疑慮，家長更會擔心子女將來難以與內地青年競爭。本文不會探討問題因由，或許只是社會的過分擔憂，但希望教育當局能正視問題。