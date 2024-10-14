施政報告是時候落重藥？

特首李家超周三（16日）將會發表任內第三份施政報告，社會各界都密切關注，香港過去一年面對重重壓力，亦有新機遇及新希望，所以社會都希望政府能夠帶領全港市民走向康莊大道。事實上，李家超政府是落實愛國者治港後的首屆政府，第一份施政報告確實給人朝氣勃勃的感覺，但無奈過去兩年經濟復甦不似預期，地產及股市長期低迷，衍生出的負財富效應，結果抵消了新政的效益，對政府帶來沉重壓力。特首任期為5年，所以今次施政報告已去到任期的中段，如果特區政府希望能夠在餘下任期能達到預期的成績，今次必須突破施政的樽頸位，筆者認為，是時候落重藥、出猛招了！

特首李家超周三（16日）將會發表任內第三份施政報告（資料圖片）

特區政府的壓力來自四方八面，最困難當然是經濟復甦緩慢不濟，加上地產及金融市道低迷，令到庫房收入欠佳，不但未能補回抗疫時耗費的6千多億元，甚至有必要制定赤字預算，政府施政可謂捉襟見肘，不少大計劃都需要延後或暫停，同時政府亦研究各項加稅方案，或會在合適時機推出。另外，港人喜歡北上消費，已經成為大趨勢，導致本地消費日漸萎縮，最終引發商店結業潮，政府必須認真處理，避免引發骨牌效應。

不過，有危自有機，近日國家出「組合拳」重招救市，香港股市亦重現朝氣，成為世界金融市場的焦點，所以筆者指出這是特區政府的一場及時雨，解除了香港燃眉之急，但最令人醒神的事，最新一期《全球金融中心指數》報告，香港終於打敗競爭對手新加坡，重新奪回世界第三的地位。有學者分析，今次香港重返三甲，主要是因為香港發展家族辦公室及財富管理業務，在今日歐洲中東漫天烽火之際，成功爭取海外資金來港，而且勢頭銳不可擋，預計未來更可取代瑞士，成為世界最大的財富管理中心。學者更認為，倫敦金融市場近年受到多方面的衝擊，雖然仍然排名第二，但查實與香港相差無幾，香港只要努力，一定有機會取代成為世界第二大金融中心。由是觀之，香港前景仍然樂觀，政府應該趁著今次機會，大力推動振興金融經濟的措施。

另一方面的壓力來自民間，目前經濟未至出現大倒退，但市場呆滯，更出現商戶結業潮，中小微企的怨氣難免增加，市民亦擔心工作會朝不保夕。另外，對青年人來說，置業難仍然是他們最困擾的問題，目前樓價已經回落，但青年人仍未能負擔得起，即使公營房屋供應增加，他們又沒有資格申請。筆者以前已經分析過有關問題，今日不再重複。不過，必須強調，以上種種問題，都容易累積而引發怨氣，政府應該小心處理。

最後，不得不提政府改革的問題，港澳辦主任夏寶龍在 7月曾經公開表示，希望香港可以深入理解三中全會精神，銳意改革主動作為，加快推動香港由治及興。夏主任的講話十分清晰，且看施政報告有沒有提出任何的改革方案。