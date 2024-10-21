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21/10/2024

法寶盡出力求突破

#港是港非 #施政報告 #李家超 #楊潤雄 #劏房 #香港經濟發展 #政情 #立法會 #港聞娛樂
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　筆者在上一期專欄中預測，特首在新一份《施政報告》中將會落重藥，以回應各方的訴求。有朋友笑稱，未覺有任何重大舉措，認為筆者分析有誤。筆者相信，為了落實改革求變的大氣候，政府今次已經在法寶袋中將所有可以用的法寶全部拿出來，不但要求工作到位，而且力度之猛更是近年少見，甚至有局長因為手腳較慢而在報告中被點名提示，這些在過去都是匪夷所思的事。所以筆者認為，今次《施政報告》絕對份量十足。

 

　　細看今次報告內容，特首有意先做好特區手上的現有工作，畢竟過去兩年政府提出了大量工作，可以形容為「點起了火頭」，但政策一般都需要長時間發展，不會即時見到成效。事實上，特首上任後推動施政新風，但至今亦已經到達樽頸位，所以特首今次力求突破，要求官員放手大幹，政策盡快落實到位。

 

特首李家超在新一份《施政報告》著力改革，要求政策盡快落實到位。（Sam攝）

 

　　以劏房為例，過去政府推出不少措施，包括推出過渡性房屋、爭取加快公營房屋供應，但正如不少學者所分析，由於社會有實際需求，因為劏房多集中在市區，方便居民返工，亦有人未符合上樓資格，所以劏房未來仍然會存在。所以，今次《施政報告》終於面對現實，提出簡樸房的建議，實際就是採用過去一直迴避不談的劏房規模化，承認劏房會繼續存在，於是引入規管制度，取締3萬多個劣質劏房。

 

由於社會有實際需求，劏房未來仍會存在，故政府面對現實引入規管制度。(AP)

 

　　政府今次的工作，實際是處理劏房問題的終極方案，筆者估計政府原本是希望公營房屋未來數年進入供應黃金期，才考慮將劏房規模化，因為沒有足夠公營供應，規模化工作難以落實，但今日面對香港需要革新求變的大氣候，政府不能再等，需要立即去馬，惟有盡力確保公營房屋供應如期達標，否則劏房戶不能遷出，取締劣質劏房的工作亦無法達成。

 

文體旅局局長楊潤雄被點名遲交藍圖，日後政治生涯勢難行。（Sam攝）

 

　　筆者另一個關注問題，就是文化體育及旅遊局局長楊潤雄在《施政報告》的績效指標中被點名，要求盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》。特首這做法過去從未見過，《施政報告》是具備憲政地位的重要文件，將來亦是歷史重要文獻，怎麼會指名評論個別官員的工作？如果真的只為了藍圖遲交，大不了召他訓斥一頓，何須公開於市民眼前？筆者偏向認為，特首今次是兵行險著，不但針對個人，更重要是做給所有官員、公務員看，以警告政府上上下下，顯示特首改革政府的決心，所以筆者預期將來必有後著。但無論如何，楊潤雄今次慘極，一位失去威信的政治官員，日後的政治生涯如何走下去？

 

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