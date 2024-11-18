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18/11/2024

人力需求將難以推算？

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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　政府近日公布最新的人力推算報告，推算2028年香港需要人力375萬，但到時人力供應只約356萬，所以得出欠缺勞動力19萬的結論。不過，筆者認為，未來變數實在太多，政府仍然用傳統模式估算未來人力的需求及供應，即使只有4年時間，各項影響評估的因素都可能有巨大變化，特別是人工智能的廣泛應用，因此推算的工作將會愈來愈難做。

　

　　政府報告推算的邏輯，是假設香港經濟每年增長3.2%，預計2028年需要人力375萬，而未來5年人口老化問題將會加劇，有50萬在職人士年屆60歲，將會陸續退休，到時65歲以上人口會比去年多38萬，因此而推算2028年人力供應只有356萬，故此欠缺19萬名勞動力。報告又預測，熟練技術人員缺6萬人，非技術人員缺4.5萬多人，當中建造業缺達4.5萬至5.5萬，所以報告認為需續輸入外勞。

 

政府推算，2028年建造業將缺4.5萬至5.5萬名勞工。(Shutterstock)

 

　　過去，人力推算報告大多準確，傳統的經濟數據及人口變化都有跡可尋，變化有限，不過今時今日無論政治、經濟及科技發展均出現翻天覆地的變化，由於變數太多，推算的工作愈來愈難以精準到位。首先，香港經濟每年增長3.2%的假設是否成立，已經充滿不確定性，今年香港第三季經濟增長只有1.8%，預測全年經濟增長下滑至2.5%，是《財政預算案》預計的下限。與此同時，美國總統當選人特朗普明年上任，極可能與國家展開新一場的貿易戰，香港難以獨善其身，未來數年的經濟充滿不確定性。

 

　　其次，香港勞動人口出現變化，除了因為人口老化、出生率低等因素外，香港近年出現的移民潮，令到大量勞動人口外流。當然，政府引進人才及輸入外勞，已經相應地填補了空缺，不過，目前仍未能確定移民潮已經完結，或者從另一角度思考，已移民的市民亦有可能因生活不習慣，最後決定回流香港，這亦是過去曾經發生的事。由於無法預測將會出現的變化，所以人力預測存在很大變數。

 

人工智能愈趨成熟，將會顛覆勞工市場。(Shutterstock)

 

　　最後，人工智能高速發展，將會顛覆人力的需求，但由於無先例可依，目前只能作出一些原則性的推測，例如對某些行業有較大影響，但無法以量化方式推算出人力需求將來的變化。有專家曾指出，人工智能結合自動化系統的發展，在未來極端情況下，確實有能力取代人類大部分工種，但這只是理論層面的估計，現實情境有很多變數。根據國際貨幣基金組織的研究，全球約有四成職位將受到人工智能的影響。

 

　　今次人力推算報告特別以專題的方式，介紹人工智能對人力需求可能出現的影響，並鼓勵市民學習人工智能的使用方式。政府作出人力推算時，雖然強調已經考慮到人工智能的因素，但從數據來看，似乎未見有太大影響，相信是因為尚未有實質數據可供參考，難以作出進一步估計。筆者相信，未來5至10年內，人工智能會對勞工市場產生巨大影響，目前的估計難以作準，政府亦應該研究未來估計人力需求的新模式。

 

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