下屆立法會主席選舉揭開戰幔？

今屆立法會尚有一年任期，但媒體已急不及待報道選戰消息，有報道指主席梁君彥將不再連任，並傳出已有繼任的人選，相信主席之戰已悄悄展開。筆者並無內幕消息，更無水晶球，無法預測結果，只想在此回顧一下立法會主席的今與昔，也談一下擔任主席的基本條件。

1993年，時任港督彭定康辭任立法局主席，副主席職位被廢除，施偉賢被立法局全體議員選為主席。（立法會圖片）

香港在港英年代，一直由港督擔任立法局主席，當時議會工作量不多，每周只開數小時會議；及至彭定康來港，大概明白由港督兼任主席，行政立法集於一身，如此政治體制實在太奇怪，於是委任施偉賢擔任副主席，主持會議的日常運作；之後港督完全退出，施偉賢獲議員選為正式主席，開啟一個全新的議會時代；施偉賢之後，就由黃宏發擔任主席，直至回歸為止。去到立法會的年代，先由范徐麗泰擔任首屆主席，再由曾鈺成繼任，直至現任主席梁君彥。如果各位有機會參觀立法會，就會看到他們的大型畫像。

回歸後，范徐麗泰擔任立法會首屆主席。(AP)

究竟五位主席憑藉甚麼因素能擔當如此重要的崗位？筆者認為，首先五人均是資深議員或政治人物，在議會或政壇中有廣泛支持度，都是當時的最佳人選。如果再細分，施偉賢及黃宏發是法律或憲制專家，能夠為議會提供堅實的法律基礎，不少現行議事規則或程序，都是在此時確立；回歸後的范徐麗泰及曾鈺成，都是無人不識的重量級政治人物，他們的能力都是第一流，回歸要穩定人心，由他們擔任主席是必然的趨勢；至於現任主席梁君彥，則是經過長時間培訓，擔任過內務委員會主席，亦是立法會的代理主席，充分掌握議事規則或程序，加上有政黨支持，而且個人意志堅定，不懼怕反對派的衝擊，這都是他能成功的要素。

現任立法會主席梁君彥（中）傳不會連任，現任內會主席李慧琼（右二）是新任主席其中一個人選。(AP)

談了許多前主席的特質，難免都要分析一下議會內新任主席可能的人選。一般估計，現任內會主席、民建聯前主席李慧琼，是最有能力擔任主席。她同樣受長時間培訓，了解立法會的運作，而且有年輕的優勢，能夠更長時間擔任主席的職位，但由於已經出任全國人大常委，而且定期到北京開會，未必能夠兼顧。其餘人選要數內會副主席陳健波，他曾擔任財委會主席，表現深受讚賞，獲政府委任為行政會議成員，自然都有資格擔任主席。至於其他資深議員，包括葉劉淑儀或林健鋒，當然都有資格擔任主席，但外界估計他們興趣不大。

不過，政治一天都嫌多，何況一年，新一任主席花落誰家，大家拭目以待吧！