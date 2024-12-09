雙雄的深層次「死因」

楊潤雄與林世雄日前分別被免去文體旅局局長及運流局局長的職務，楊潤雄雖早已被視為「高危人士」，但事件還是令政界大感意外，原本以為容許他戴罪立功，豈料最終還是免職收場；至於林世雄雖然工作有不少「甩轆」的地方，但他同時被免職，令人更加意外。筆者估計，雙雄固然犯了不少錯，被免職亦無話可說，但真正令他們急急下台，應該還有深層次原因。

雙雄被免職後，社會有不少批評他們的聲音，直斥他們為「廢官」，甚至批評到一文不值。平情而論，他們的表現令人失望，但筆者不會質疑他們的個人能力。楊潤雄是政務官出身，絕對是精英分子，最終躋身局長之列，更加是精英之中的精英，但無論個人能力有多強，要處理好各方持份者的關係，絕對不是易事，需要具備「食四方飯」的政治家能力。事實上，文體旅界別有大量非官方參與組織，並非局長一聲令下就會乖乖服從，管理各個組織需要策略及政治手腕。楊潤雄或許是精明能幹的公務人員，但明顯絕非具備政治智慧的政治家。

楊潤雄也許是優秀的公務人員，但非具政治智慧的政治家。（楊潤雄fb圖片）

傳媒列出雙雄多個罪狀，楊潤雄有：未能準時完成《文創產業發展藍圖》、郵輪碼頭交通配套不足、美斯訪港失場等等；林世雄有：「易通行」安排混亂、颱風襲港期間大批旅客滯留機場和鐵路站，亦包括郵輪碼頭交通配套不足。不過，環境及生態局局長謝展寰在處理垃圾徵費時亦搞了個大頭佛出來，但他至今仍然安然無恙，反映出雙雄的罪行未必立時致命，壓死駱駝可能還有最後一根稻草。

筆者估計，政府可能不放心他們統籌明年香港有份協辦的第十五屆全國運動會，所以及早免除他們的職務，另外安排強勢的官員頂替，更重要是發出強烈信息，警告所有官員及團體必須做好所有工作，否則分分鐘「人頭落地」。香港人對全運會了解不多，大概不明白全運會的重大意義。全運會在建國初期已開始舉辦，是國家的傳統盛事，是展現體育實力及民族風采的重要平台，有特別的象徵意義，各省市都高度重視。

香港將協辦第十五屆全國運動會，政府必須確保萬無一失。（政府網頁圖片）

此外，全運會將會全國直播，香港負責的項目如果辦得好，將可以向全國人民展示香港的風貌及特點，能夠刺激起更多內地市民來港旅遊的意欲。但反之，假如出現混亂情況，香港亦會在全國人民前出醜，到時主事官員責無旁貸，甚至令中央及各省市對特區政府留下極差印象，茲事體大，所以必須萬無一失，政府近日已展開各項測試。大家試想一下，全運會期間出現類似郵輪碼頭無車搭、機場地鐵大混亂、啟德體育園錯漏百出等情況，屆時小紅書的「小紅薯」會怎樣說？所以，全運會或許就是最後一根稻草！