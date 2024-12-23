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23/12/2024

叫議員減人工、減人數，為何得不償失？

#港是港非 #立法會 #議員 #政情 #香港經濟發展 #減薪
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　香港面對千億財赤，有人建議減公務員人工，有人叫議員減人工、減人數，其實只要對公共財政稍有認識，自然知道這並非有效的辦法，反而這些建議更似是給市民發洩的藉口。畢竟，做官做議員必須習慣被社會當作出氣袋，因為這已經包括在他們的人工內。

 

　　筆者拙荊近日告訴筆者一個好消息一個壞消息，好消息是她來年有人工加，壞消息是加幅僅1%。筆者笑稱，政府千億財赤，市場亦未見起色，有人工加夫復何求？起碼毋須擔心減人工。事實上，社會雖然瀰漫著一片負面情緒，但大型企業仍然有人工加，即使幅度不大，但足以反映實際情況未如想象中差，起碼還未到凍薪的地步。大企業掌握市場情報，其準確度往往比政府還要高。

 

　　繼有人要求公務員減薪後，近日再有人叫議員減人工，但查實大部分議員都不在意人工加減，因為他們大多數是高薪厚職的工商專業人士，從政是為了代表界別、行業或團體發聲，爭取權益，如果減薪真是幫到社會，社會能夠鬧少議員兩句，筆者估計他們個人倒無所謂。不過，如果真的減議員人數、減人工，筆者相信對社會只會得不償失。

 

立法會議員具備代表所屬業界和政府講數、爭資源的功用。(Shutterstock)

 

　　近年，立法會再無吵吵鬧鬧的場景，喜歡看鬧劇的市民自然感覺無趣，但議員的工作量實在不少，只不過大家不會感興趣，或者不覺得啱聽。筆者有位教師朋友，一直認為議員太多，對社會無甚幫助，其實這是對立法會功能的誤解。

 

　　立法會除了立法及監察政府工作，議員還具備和政府講數、爭資源的功用。議員來自不同階層、界別及團體，他們各自為自己的業界爭取利益，就以教育界為例，議會有一班來自教育界或者關心教育事務的人，他們大多會參加教育事務委員會的工作，自然會捍衛教育界。現時出生人口呈下跌趨勢，未來對學額的需要將會減少，政府要睇住盤數，特別是今日有千億財赤，最實際就是殺校裁減教師編制。

 

　　不過，立法會這批教育界勢力，他們本身就是教師或代表教師團體，無可能眼白白看著政府殺校，官員亦明白無可能硬闖立法會，官員議員惟有坐下慢慢傾，研究優化的解決方案。所以，各個界別都會派代表爭取入立法會，目的就是和政府講數、爭資源。教師朋友聽完筆者解釋後，直言自己先前看問題太過簡單。是否應該減議員人數，還應由社會大眾共商，筆者只是擔心，如果大幅減少議員人數，可能同時減少可以和政府講數的力量。

 

　　至於議員減薪的問題，實際上能夠節省的資源相當有限，但會向社會發出強烈信息，議員已經帶頭減薪，變相鼓勵企業凍薪、減薪，社會將會出現通縮，引發經濟漩渦式下沉，到時真正「唔衰攞嚟衰」。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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