今年預算案諮詢，各政黨罕見出現爭議

每年《財政預算案》公布前，財政司司長慣例會諮詢政界意見，各黨派原本都是各抒己見，各自表述，政府會選擇性地吸納意見，社會通常不會太在意政黨的建議，因為一切都以正式公布的《預算案》為依歸。不過，今年情況大有不同，司長預先指出財赤高達千億水平，表明節約開支為今次的主旋律，即將會削減公共開支，因此觸動政黨神經，各自針對政策熱點提出建議，各建議不但南轅北轍，而且有互相矛盾的地方，甚至有政黨反對其他政黨的建議，竟有針鋒相對之味道，是近年極為罕見的現象。據聞，為擺平各項爭議，政府高層亦甚感頭痛！

簡單來說，社會熱議有三個重點，第一是2元乘車津貼，第二是公務員減薪，第三是公共開支削減的百分比。首先，政界原本以為削減2元乘車津貼是大家的共識，正當各政黨紛紛提出削減的方案之際，最大政黨民建聯突然使出回馬槍，在諮詢會上表示「不應該將財赤歸咎在2元搭車上」，建議維持優惠不變，頓時為政府增添了壓力，因為受惠的長者一直強烈反對改變計劃，即使司長已強調不會取消65歲長者的優惠，但難以平息長者疑慮，甚至懷疑司長承諾不取消，但沒有排除不減少的可能性。

民建聯突然使出回馬槍，令削減2元乘車津貼出現變數。（資料圖片）

事實上，民建聯非毫無根據，政府針對每年60億的津貼開支埋手，實在能節省多少？相對每年近8000億的公共開支，以及預計的1000億財赤，能節省的數目只在小數，而且會令長者以為自己是財赤的源頭，亦有損政府關愛長者的形象。當然，民建聯亦明白改變大致已成定局，問題是小改還是大改，所以他們都補了一句，可研究對優惠提出每月上限。

對於公務員減薪的爭議，筆者早前已經分析過，今日不再重複，但必須談談削減公共開支的問題。目前，政府正推行「資源效率優化計劃」，每年削減1%經常性開支，切勿少看1%的數額，政府每年經常性開支近8000億，1%已等如80億。目前，有政黨認為，政府應該大幅提升削減額度，甚至建議提升至5%，亦有建議2年合共減5%。不過，經常性開支中，有一半用於公務員及資助機構人員的薪酬福利，若然不減公職人員薪金，則如何可以大幅削減經常性開支？事實上，目前經濟環境未至於要公務員減薪金，亦要慎防引發社會出現減薪潮，最終導致惡性通縮，屆時勢必重創經濟。福利及社會服務開支亦無可能大幅削減，否則會引起社會群起反對，最終得不償失。換言之，政府實際削減開支的空間相當有限，但目前面對各方壓力，司長「有排頭痕」！

面對巨額財赤，惟政府削減開支的空間相當有限。(Shutterstock)

不過，筆者認為毋須太過悲觀，並相信實際的赤字將低於甚至遠低於1000億。事實上，政府一向善於管理期望，往往將最惡劣的情況預先公開，而實際出現的機會並不太大，所以被批評「成日估錯」（盈餘或財赤），實際是有意為之，目的是給社會驚喜。另外，目前賣地情況不理想，但經濟情況不至於太惡劣，去年第四季開始股市交投暢旺、本港財資管理業務發展興旺等正面因素，有可能增加了政府收入，所以筆者估計最壞的情況應該不會出現。