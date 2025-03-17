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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

17/03/2025

歷任財爺具備的資格

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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　由於面對巨額財赤，今年《財政預算案》探用較保守的態度來編寫，原本是無可厚非，但有評論估計財爺陳茂波將於任期屆滿後便會退休，所以目前不想有太大動作。筆者沒有內幕消息，自然不知真假，但財爺2027年任期完結時已年過七十，即使退休亦並不出奇，但距今還有兩年時間，要說財爺此刻進入退休心態，似乎太早了吧？

 

　　評論還預測一位熟悉金融市場的官場新貴，將會是下一任財爺大熱人選。筆者其實亦十分欣賞該名新貴的才華，如果財爺真的退休，新貴或許是理想人選，但目前言之尚早，而且官場老規矩，真命天子不應過早曝光，否則只會百害而無一利！原本估領袖的遊戲相當有趣，但筆者毫無頭緒，想想不如分析一下歷任財爺的特質，從而總結一下財爺應有的條件。老實說，熟悉金融經濟絕非財爺的首要條件。

 

曾蔭權做財爺之前，長期在金融職系工作。(AP)

 

　　回歸前，官場有一些不成文的慣例，例如會選擇適合擔任財金職位的政務官，長期在金融職系中工作，以便吸收金融經濟工作的經驗，大家熟悉的曾蔭權及任志剛都是由此出身，港英政府會從中選擇適合出任財爺的人選。回歸後，在新形勢下，慣例不再是慣例，擔任財政司司長的分別有曾蔭權、梁錦松、唐英年、曾俊華及陳茂波，他們當中除了首任的曾蔭權，其餘都沒有長時間在財金職系浸過的歷史，各人背景都不盡相同。

 

　　首先，除了梁錦松是銀行家外，其他人都非金融科班出身，即使陳茂波是會計師，但嚴格來說不算金融科班，唐英年是工業家及議員，曾俊華是財經經驗不多的政務官，所以，做財爺並不一定是金融經濟專家。陳茂波及唐英年應該都了解香港經濟，但以曾俊華的工作經歷，難以估計他對經濟的了解程度。事實上，財爺背後有充足的支援，筆者曾聽曾蔭權說，回歸前他每日天未光就起床，就是要看英國財政部及英倫銀行傳來的電報，以了解世界經濟的狀況。

 

曾俊華屬於財經經驗不多的政務官，非金融科班出身。(AP)

 

　　事實上，今日已非郭伯偉及夏鼎基的年代，經濟金融日益複雜，絕非一人能夠簡單處理，財爺的工作是統籌及分配資源，為香港制定經濟發展方針是重大工作，基本上不會是財爺單人決定，需要集體決策，例如北部都會區、發展創科產業，實際都是特首帶領相關官員制定政策，財爺只負責調配資源，即使大舉發債或者加稅減稅，都有專責局長處長提供全面意見，財爺做選擇後，其實最終更要特首拍板。所以，財爺更似一位大管家大總管，面面俱圓的統籌能力及精打細算的思維，似乎更為重要。

 

　　環顧各位財爺的特點，曾蔭權是政務財務都嫻熟的傳統財金官員，唐英年是「食四方飯」的工業家，曾俊華是善於守財的政務官，陳茂波是心思慎密的會計師，他們各擅勝場，反而梁錦松雖是金融專家，但正因為他缺乏政治經驗，沒有面面俱圓的手段，結果極速下台。

 

梁錦松雖是銀行家，熟悉金融形勢，但缺乏政治經驗。(AP)

 

　　當然，財爺是特首的左右手，能夠和特首同心協力，受到重大信任，可能是最重要的條件。

 

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