甚麼類型的議員才會受市民歡迎？

行政長官日前已經宣布，第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，現屆立法會亦正式進入倒數階段，預計在10月將會停止運作。觀乎近期傳媒對現屆立法會議員的報道，幾乎所有評論都是負評，這是筆者意料之內。事實上，議員並非沒有努力工作，相反有部分議員「搏殺」程度令人驚訝。公平來說，是議員的工作不受市民或媒體歡迎，或者議員根本不懂用宣傳的途徑溝通。今屆是以愛國者治港原則下產生的首批議員，大多是具專業背景的政治素人，最大的致命傷就是無政治經驗、無政黨支援，實際就是「政治小學生」，不了解遊戲規則，要在政治化的議會中爭取市民歡心，無異於天方夜譚！

近日有調查顯示，有48%受訪市民對立法會議員的表現感到不滿，筆者亦有朋友對議員持負面看法，但筆者問不滿的原因，朋友卻說不出所以然，只含糊地指看不到有何表現。其實大家都無認真了解過議員的工作，估計大概是將社會目前的怨氣，投射到建制（即官員及議員）身上，這是典型的政治現象。不過，最有資格評論政治人物的，始終是市民本身，市民對議員感到不滿，即是說議員未能取得社會信任，而且官員議員從政治大局來看，亦應為社會的怨氣負上責任。

今屆立法會議員大多是具專業背景的政治素人，並不了解議會的遊戲規則。(Shutterstock)

今屆新議員當中，不少是極成功的專業人士、學者專家，以個人能力而言，絕不比以往差，原本以為可憑他們的能力，開創一個不吵鬧、不做秀、真正實事求是的議會，但原來做實事不做秀的議會沉悶無比，難以吸引局外人注意。還記得議會開局初期，有一位學者議員提出一個優化房屋政策的方案，其後甚至獲政府採納部分建議，但方案公布之初幾乎無傳媒報道！所以，筆者得到的結論是，議會始終是做秀的地方，不懂做秀的政治素人，即使個人專業如何了得，在議會內難以有大作為。同時，新議員大多選擇參加鬆散的政治聯盟，而沒有加入政黨，所以亦得不到支援及培訓。

議員應該敢於向政府提出理性、善意的批評。(Shutterstock)

汲取上述經驗，筆者認為議會將來應考慮吸納幾類人。首先是資深的時事KOL，大家不時在傳媒上看到他們雄辯滔滔地評論時事，部分KOL的知名度更遠勝立法會議員，他們言論是否正確只屬次要，最重要能夠吸引市民眼球，立法會最缺乏這類人；第二是資深媒體人，他們對法律或政策未必如專業人士般熟悉，但勝在深知傳媒的遊戲規則，知道如何爭取民意；第三是政黨人士，他們了解政治「玩法」，更加會聯群出擊，增加政治能量；第四是敢於鬧政府的「惡人」，議員應該對政府提出理性、善意的批評，這是市民所希望見到的，今屆議員實在太過「斯文」。

筆者其實只是戲言而已，如有雷同，實屬巧合。