經高度政治考量下的醫療收費改革

今次的醫療收費改革是一次結構性改革，無論加幅、收費模式及資助的原則都有根本性變化，而且公佈的過程經過公關人員精心部署及包裝，令公眾更容易接受，或者說達到避免市民反感的目標。事實上，今次加幅雖然頗大，但收費對比私營醫療仍屬便宜，而且會為低收入者大幅降低減免費用的門檻，以公共資源管理角度來看，尚算公平合理，若能促使有能力的市民分流到私營醫療體系中，則達到減輕公營醫療壓力的總目標。最令筆者印象深刻的是，盧寵茂雖然是醫生出身，卻具備政治人物素質及手段，對推動公共政策有精心規劃，竟然比一眾政務官出身的高官還要強。

今次醫療加費確實經心部署。第一，將醫療加費與財政預算案分割處理，避免一旦惹起爭議，會拖累原本已經極為弱勢的預算案。傳媒原本收到的訊息是檢討報告會在預算案公佈前、甚至同步公佈，但預算案公佈前夕突然表示報告尚未完成，需要延後發表，相信明眼人一看就知道發生甚麼事，醫療大幅加費勢必令預算案有更多被惡評的理由，對醫療加費一事亦無好處，最好仍是分開處理。

第二，公佈前先將公眾焦點集中討論急症室加費，減低對其他項目引發的爭議性，讓政府有充足時間去「解畫」。筆者原本沒有仔細研究公營醫療收費檢討的討論方向，基本都是看新聞了解事件，起初真的以為檢討只是集中改變急症室收費不合理的架構，誰知公佈檢討報告後才發現，是檢討整個公營醫療收費，影響既深且遠。今次的做法避免堆積不必要的民間負面情緒，以便政府可以慢慢深入解釋，市民逐步消化。

筆者認為今次醫療加費公佈的過程經過精心部署。（Shutterstock）

第三，公佈最新收費時，盡量只用簡單、單一價格的方式講解收費，避免用總收費計算，以免嚇怕市民。老實說，以小市民角度來看，實在有被「搵笨」的感覺，因為收費制度將會改成分級制，同時各個項目亦會開計算收費，例如專科藥費由每種收15元改為收20元，同時專科門診收費由80元加至250元，但舊制不限醫生開藥時間，但新制開藥只限一個月，例如一般大約4個月覆診一次，每種藥費就由15元加至80元，如果每次覆診要開4種藥，藥費總開支就由60元加至320元，連同門診收費250元，即專科覆診（計4個月一次、每次開4種藥）總開支由舊制的140元，上升至新制的570元，上升超過4倍，令人感到憂慮。當然對比私人醫療數以千計的收費，仍相當便宜，同時亦希望政府可以盡量擴闊減免收費的門檻，減低對基層的影響。

最後，新收費模式將刺激超自願醫保的需求，今日編幅所限未能詳談，筆者認為政府應該同步優化醫保計劃，落實推動公私營分流，協助中產人士更好地處理自身的醫療問題。