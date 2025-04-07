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07/04/2025

立法會勞資矛盾表面化

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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　自從立法會實施新選舉制度後，不少分析都認為議會再不會有爭吵聲音，但筆者一向相信，議會的本質就是爭取資源分配，既然有分配，就自然有爭執，問題只是在於明爭或暗鬥。立法會上周出現了一件罕見的事件，一項由自由黨議員邵家輝提出、名為「優化輸入人力措施」的議員議案，不但修正案不獲通過，就連原議案亦被否決。議員議案被否決，政界戲稱為「四大皆空」，對上一次「四大皆空」已是2022年的事，多少反映出雙方的矛盾已經表面化，未來或會出現新的政治爭端！

 

　　今次討論的議題是關於外勞，勞資雙方的議會代表自然要堅持立場，過去大家尚算留有餘地，但今次已經不再「畀面」。邵家輝提出要檢討外勞工資不得少於相關職位工資中位數的規定，民建聯議員顏汶羽的修正案全部刪去有關字眼，獲勞工及基層議員全力支持。雙方劍拔弩張，大家全力反對對方的議案或修正案，結果出現今次全部否決的現象。

 

勞資矛盾已經在立法會中浮面，未來勢將激化。(Shutterstock)

 

　　事實上，勞資矛盾激化已經不是首次發生，對上一周亦發生以不提出動議的方式變相撤回議案的事件。自由黨議員張宇人原本提出檢討中小學小班教學的成效，教育界議員朱國強提出修正案，張宇人認為朱國強將議案改至面目全非，是騎劫他的議案，所以他不提出動議，議案便無法繼續下去。

 

　　今屆議會開始以來，雙方提出的議案多少留有餘地，例如工會提出討論一個保障勞工的議案，會先由一個議員提出一個立場較溫和、字眼較中性的原議案，然後再由另一位議員提出較為激進的修正案，以表達工會的終極立場，最後激進的修正案被否決，溫和的原議案獲通過，大家都有下台階，同樣資方的代表亦極少提出刺激勞工界神經的議案，所以一直相安無事。

 

　　據聞，議會內「有牙力」的「大佬」一直都充當和事佬的角色，但最近已愈來愈難去「勸交促和」，今次外勞議案更加完全「傾唔埋欄」，最後「大佬」索性放手不理，讓大家投票決勝負，自然是兩敗俱傷。政界估計，雙方在「有力人士」面前，未至於完全反面，但不再會「有偈傾」、「有合作」，長遠矛盾難免不斷擴大。順帶一提，議員議案雖無法律效力，但卻是代表立法會的立場，將來如果政府提出重大的政策或法案違反立法會的既定立場（當然是一般政策影響較小），政府就需要為政策辯護，游說議員支持亦更加困難，最慘的是政府高層會視有關政策官員辦事不力、游說解釋工作不到位，所以立法會辯論重要政策時，負責的官員會極度關切。

 

在環球關稅戰衝擊下，資方及勞方皆面對難題。(Shutterstock)

 

　　勞資雙方矛盾激發，當然是有其原因，與財赤、經濟及國際局勢有很大關係。目前經濟環境呆滯，就業市場短期內有機會出現變化，勞工界指已出現外勞搶去本地工人飯碗的情況，而資方則要力保繼續輸入外勞。同樣面對國際貿易戰的衝擊，資方經營環境惡化，在資源緊張的情況下，勞方爭取提升勞工權益，亦難上加難！

 

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