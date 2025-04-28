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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

28/04/2025

遊首爾兼談香港物價

#港台評論 #港是港非 #首爾 #韓國 #旅遊 #消費 #物價 #購物 #美食 #北上消費 #香港經濟發展
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　筆者剛到首爾旅遊，作為一個大都會，據稱當地工資水平不比香港低，原本以為物價與香港不相伯仲，但以主觀的消費感覺而言，物價可能比香港低約兩成：筆者用了900多元買了一雙新款波鞋，香港售價達1300元；在旅遊區盡情吃喝韓式燒肉，人均只需200元；另外筆者只用了16元，就買到一盒治感冒的西藥。所以，筆者家人及同行朋友都樂於在首爾購物消費。有此現象，一方面是因為香港物價太高，比較下就凸顯其他城市的便宜；同時，港元與美元掛勾，在強美元下，港人到亞洲其他城市消費都相當著數。

 

在強美元下，港人到亞洲其他城市如首爾（圖）消費，會相當著數。(Shutterstock)

 

　　復活節假期本港共有247萬人離港，市民外遊歡度佳節，大部分人到內地享受價廉物美的美食，但本地食店就叫苦連天，食客數字出現斷崖式下跌，比平日周末減少三至五成。然而，最令人驚訝的是，在剛過去的周末，假期已結束，筆者傍晚到一個大型商場吃飯，發現無論快餐店、茶餐廳或其他食肆，入座率多數少於一半，筆者過去從未見過如此情景，故令筆者堅信，本港是時候作出根本性改革！筆者已經多年未有到韓國旅遊，今次的體會頗為深刻，加上看到香港食肆的情況，亦令筆者擔心香港的物價問題。

 

在剛過去的復活節假期，大量港人北上享受價廉物美的美食。(AP)

 

　　未來香港與大灣區內地城市將會更加融合，以香港的物價水平，難以吸引市民假日留港消費，長遠亦不利吸引遊客來港。筆者有朋友經常到亞洲各大城市公幹，他表示，新加坡是亞洲物價最高的地方，無論搭的士，或到便利店買一樽水，價格之高令人感到震撼，香港物價大概是亞洲第二高的城市，亞洲其他城市人民來港，同樣會被香港的物價嚇怕。新加坡物價高，但同時工資高、住宿平，香港人所受的壓力一點都不比新加坡低。比較之下，內地價廉物美，北上消費是不可逆轉的趨勢。有人認為，若然國際關稅恒常化，香港以零關稅的優勢，將有重建購物天堂的機會，惟筆者認為言之尚早，同時相信最終會有解決貿易戰的方法。

 

K-POP熱潮吸引不少外國人來訪韓國，令當地青年人有更大誘因學習外語。(Shutterstock)

 

　　另一點令筆者印象深刻的，是首爾人的外語水平大幅提升。過去韓國與日本一樣，一般人大多不懂外語，外國人難以與當地人溝通，往往成為韓國發展旅遊業的障礙，但今次所見，首爾商店，甚至便利店的店員，都能夠用英語與外國客人溝通。據說韓流K-POP文化迅速在國際傳播開去，令到韓國更加國際化，自然需要更多通曉外語的青年人，亦造就更有利學習外語的環境。另外，旅遊區差不多所有餐廳及大型商店都有操流利普通話的服務員，甚至多於一位，大部分是「阿珠媽」或年輕女士，當中不排除有部分是中國人，但亦應有不少都是韓國人。隨著國家近年經濟不斷發展，韓國青年人都希望學習中文，以增加個人競爭力。

 

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