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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

02/06/2025

政府如何平息機場稅的爭議？

#港台評論 #港是港非 #機場離境稅 #旅客 #旅遊 #香港經濟發展 #立法會
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　立法會上周審議機場離境稅的法案，將飛機乘客離境稅由120元調升至200元，以落實《財政預算案》中強化財政整合計劃的建議，預期每年可為政府增添約16億元收入。加稅當然無人會喜歡，但今次對民生影響較小，離境稅加幅雖然達66%，但去旅行的市民大概不會太介意多付80元，總好過政府增加差餉。原本以為法案會輕鬆通過，豈料仍然惹起議員不滿，有議員更乾脆投反對或棄權票。

 

　　原來魔鬼在細節中，這並非說法案有隱藏的險惡元素，而是旅遊成本的計算問題。在政府的計算下，來港的短途、長途旅客在港人均消費分別為6200元及7500元，所以新增稅款佔總開支最高亦不會超過1.3%，至於港人外遊的成本普遍會更高，因而得出不會影響本港旅遊業的結論。不過，旅遊業界卻有另一分析方法，原來旅客除了支付200元離境稅，還要支付65元機場保安費（今年1月已加多10元），以及90元至160元的機場建設費。換言之，短途客買一張機票要支付355元稅費開支，長途就要425元。業界就認為，以目前廉航機票低至1000元計，旅客承擔的稅費比例其實相當高，可能會影響旅客的出行意願，甚至對廉航的營運造成衝擊，而且飛機乘客人數仍未回到2018年的頂峰水平，所以加稅不是明智決定。說到底，是政府的分析正確，還是業界的憂慮有道理，還看落實後的發展。

 

業界認為，加徵機場離境稅會影響港人的出行意願，甚至衝擊廉航營運。(AP)

 

　　值得注意，政府與業界在審議法案的過程中，政府在業界的大力反對下，一直嘗試推出補救措施，以換取業界支持。法案原本有豁免機制，可以豁免當日過境的旅客，可於逗留多一日才乘機離港，即最多留港48小時，希望吸引旅客在港消費。經過雙方討價還價，政府承諾在法案通過後，進一步研究擴闊豁免範圍，特別讓大灣區旅客經陸路不同口岸到機場轉機，亦可享有免稅款優惠，以吸引更多大灣區市民使用香港機場。有關建議若真正落實，將有助啟動大灣區市民利用香港作「一程多站」旅遊的中轉站，對業界具有戰略性價值。政府的承諾令業界的不滿稍為平息，雖然仍未足以支持法案，但決定放棄對法案提出修正案，等待稍後進一步商討。

 

　　筆者早前曾在本欄解釋，立法會需要有一定數量的議員代表社會各界權益，才足以與政府討價還價，有人可能不同意或不理解筆者的分析，但世界各地的議會，無論模式或運作方式如何，實際實踐的過程其實都莫不如是，今次機場稅的爭議亦可算是小小的例證。

 

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