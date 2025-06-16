結業潮恐怕難以停下來

香港商舖的結業潮愈演愈烈，曾擁有30間分店、日銷1.6萬碗粥的海皇粥店上月正式落幕；先後坐擁逾20個餐飲品牌的景樂集團突然終止業務；連鎖茶餐廳金裝燉奶佬結束44年經營史；元洲牛肉麵等知名品牌接連撤場。2025年上半年，超過30家大型連鎖食肆、戲院及老字號小店相繼結業，形成一股洶湧的結業潮。然而吊詭的是，當餐飲零售業陷入寒冬時，香港首季GDP卻按年增長3.1%，貨物出口飆升8.4%，失業率維持在3.4%的低位，股市低位回升資金持續流入，政府多項經貿政策漸見成效，經濟復甦曙光處處顯現。這種冰火兩重天的矛盾景象，揭開了香港經濟轉型的深層陣痛，比單純因為經濟欠佳而出現結業更難處理，即使經濟全面復甦，股市重上3萬點，結業潮恐怕仍不會停止。

近日與金融界朋友閒聊，發現他們對經濟前景充滿信心，事實亦有大量證據支持，例如上半年IPO集資金額重奪世界冠軍、免稅港政策令出口持續上升、不少跨國企業計劃遷冊來港、穩定幣行業蠢蠢欲動、盛事經濟愈來愈旺旅客人數上升，至於資金持續流入更不在話下。與此同時，基層的想法竟然大相逕庭，認為結業潮已證明香港經濟泥足深陷，擔心下一波失業潮隨時殺到，於是人人自危。出現如此強烈的背馳現象，其實再次反映出經濟結構失衡的老問題，香港零售飲食業雖然佔GDP百分比不高，但卻養著大量基層人口，他們暫時未能感覺到金融業及專業服務業等經濟火車頭的發展動能。

結業潮不會是香港經濟的最終章，而是新陳代謝的必然歷程。(AP)

因為生意欠佳而結業，僱主可能資不抵債，要僱員申請破產欠薪基金，但破欠基金並不保證百分百賠償，而拖欠的強積金更不獲計算在內，最終勞工權益受損。數字顯示，2024年破欠基金批核申請達4671宗，較2023年大增逾三成。今年情況持續惡化，勞工處指今年1至4月，有1815宗申請獲批，較去年同期升9.5%。不過，令人髮指的是，有無良僱主結業前轉移資產，蓄意逃避法律責任。雖然基金結餘仍有70多億，足以應付未來變化，但政府有責任打擊該等無良僱主，不能用基金為他們欠薪埋單。事實上，制度漏洞加劇市場扭曲，消息顯示，2024年可疑申索案件激增，甚至有某連鎖餐廳在申請基金前兩周突將數千萬資產轉移至離岸公司，暴露出「惡意結業」的操作空間，這種「破產套利」行為不僅蠶食公共資源，更扭曲市場退出機制，助長僱主轉移資產提早結業，間接加速結業潮的出現，政府應小心研究，並提出優化方案。

至於結業的成因，相信市民都已耳熟能詳，總括而言，包括北上消費、電商發展迅速、營運成本高、消費信心未恢復，以及經營手法故步自封。事實上，以上因素除消費信心與經濟環境息息相關，其餘均為結構性問題，並非經濟好轉就能解決，甚至需要長時間轉型。所以，結業潮不會是香港經濟的最終章，而是新陳代謝的必然歷程，政府必須採取果斷措施，及早推動改革。