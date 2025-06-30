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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

30/06/2025

責任制與問責制可以如何融合？

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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　特首李家超在上任3周年之際拋出「高級公務員責任制」構想，直指公務員體系中長期存在的權責錯配問題。筆者無意猜測特首的動機及實際舉措，只是即時聯想到特區管治體系中目前最大的問題，反而是政治局長與高級公務員的矛盾關係，高級公務員原則上並非直接隸屬於政治局長，假如政治局長與公務員意見不一致，有可能拖慢施政節奏。筆者認為，政府要加強高官的問責性，亦應同步消除現存深層矛盾，以全面優化管治體系。

 

　　2002年董建華政府推行「高官問責制」，將政治責任與行政執行分離，3名司長和15名局長改為政治任命，負責政策制定，原公務員體系的局長則改稱常任秘書長，專責政策執行。然而，當時為了得到高級公務員的支持，特別保留了常任秘書長掌管公務員人事管理，以及擔任財政預算的「管制人員」，結果留下了矛盾的伏線。筆者相信，能擢升至常任秘書長，其能力、政府操守與對特區的忠誠都不用懷疑，但高級政務官自然有對施政理念的執著，假如與政治局長理念不一致，甚至不咬弦，雖然不可能出現對著幹的情況，但難免會影響施政的推進。今屆政府強勢領導，已少有聽聞局長與常秘爆發矛盾，唯一聽聞是醫衛局局長盧寵茂推動公私營分流政策時，公務員體系存有疑慮，後來經局長充分解說才取得認同。

 

特區管治體系中目前最大的問題，是政治局長與高級公務員的矛盾關係。（資料圖片）

 

　　筆者摘錄相關《公務員守則》，讓讀者明白目前制度的奇怪現象。第79段：「主要官員對政策有最終決定權。主要官員作出決定後，公務員便有責任貫徹執行。」但第80段又指出：「經過多年的磨合，公務員和政治委任官員已建立互信文化。如公務員本著真誠就政策限制和連帶影響提出意見，政治委任官員應予以尊重，適當處理他們提出的問題⋯⋯」言下之意，高官雖然要執行局長決定，但高官可以提出異議，局長必須尊重及處理，這是明文的規定！大家可以想象，你部門的首長不能炒你，甚至不能隨便調走你，而你有明文的權利對首長提出異議，首長更必須尊重，你會何等快樂！反之，首長遇到肯合作的下屬，大家可以透過溝通尋求共識，但遇到個性執著的下屬，恐怕甚為不妙了！筆者曾與商界朋友談到此事，朋友直言對商界來說，此等工作關係實在匪夷所思！

 

　　另外，最令人驚訝的還有《政治委任制度官員守則》第2.16段：「副局長和政治助理，與常任秘書長之間並沒有直接從屬關係。政治委任官員與公務員交往時，須顧及《公務員守則》⋯⋯」換言之，副局與政助只是局長個人助手，在局內沒有正式地位，更不能調動公務員支援工作。難怪傳聞有副局被指派出席外國活動，申請經費時竟然遇到阻滯，最後需局長出面擺平。曾有政助私下對筆者表示，他需要搞好與公務員同事的個人關係，從而得到工作上的協助。

 

　　事實上，外界對政府內部運作情況，其實所知甚少，但實際情況估計應更為嚴重，特首既然想加強高官問責，自然亦難以迴避有關問題。

 

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