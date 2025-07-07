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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

07/07/2025

愛國教育可以好簡單

#港台評論 #港是港非 #山東艦 #航母 #延安艦 #驅逐艦 #驅逐艦 #中史科
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　山東艦航母編隊近日來港訪問，慶祝香港回歸28周年，在港掀起一片航母熱潮，參觀門券秒間派清，不少軍事迷到青衣、馬灣等可以遠眺航母的地點，親眼一賭「國之重器」的風采。不少人都指出，先進科技或軍事武器能夠增加民族自豪感，帶動愛國情緒，這種講法道理簡單，但過去在港甚少機會驗證。筆者認識一班男中學生，平日努力讀書，閒時只喜歡上網打打機、睇睇片，在近日一次聚會中，竟然發現他們大談航母的資訊，有人獲安排上艦參觀，亦有人上網研究，大家都談得甚有興致。或許這是個別例子，但軍艦訪港確實有很大的作用。

 

不少學生得到上山東艦航母參觀的機會，表現興奮。(AP)

 

　　筆者對國防問題亦頗有興趣，山東艦是中國第一艘自主研發的航空母艦，匯聚了各式各樣的先進技術，自然是萬眾矚目，代表國家綜合實力已達到世界極高水平。然而，一般人可能較少留意到陪同山東艦來港的「帶刀侍衛」——延安艦，這艘其貌不揚的驅逐艦正是名震軍事界的055型萬噸級「大驅」，戰鬥實力非凡，能搭載超過100顆先進導彈及萬發炮等先進武器，外國同類戰艦大多已老舊，055是世界最新、噸位最大及最先進的驅逐艦，一直受到國際關注。

 

　　筆者相信，要航母編隊定期訪港是難以辦到的事，但安排類似055等先進軍艦定期作小規模訪港，應該不難做到，有關當局可以多些安排學生參觀，亦可以透過不同方式向市民介紹相關軍事知識及軍人日常生活，從而了解軍隊保家衛國的決心。這些資訊連筆者都大感興趣，相信廣大市民都有興趣。

 

名震軍事界的055型萬噸級「大驅」延安艦，戰鬥實力非凡。(AP)

 

　　筆者相信，另一項能提升學生愛國情懷的，必然是中史教育。可惜的是，目前初中必修的中史教育仍以學術型為主，學生要記著大量歷史史實及資料分析，不少內容枯燥乏味，令到不少學生視為畏途，部分學生更認為是「無用之學」，在此情況下，又如何能夠提升學生的民族認同感？

 

　　事實上，大部分學生將來都不會修讀中史，而且在人工智能年代背誦亦不合時宜，學術式訓練應在高中選修時開始，以讓少數對中史有興趣的學生接駁上大學。筆者一直主張修改初中中史科的內容，由原本側重學術的系統性模式，改成偏重介紹歷史故事，用講故事的方式介紹歷史發展，亦可以多講歷史偉人的事蹟，一定能吸引學生的興趣，總比要初中生記誦大量治亂興衰的資料來得實際有效。筆者相信教育界不會不明白有關道理，但要對一個傳統學科作出根本性改革，需要很大的魄力及勇氣，而目前傳統學科都面對人工智能時代的衝擊，改變是遲早的事。

 

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