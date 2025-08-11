  • 報價
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

11/08/2025

香港應對破紀錄黑雨的機制與優化之道

#港台評論 #港是港非 #黑色暴雨 #天文台 #緊急事故監察及支援中心 #渠務署 #土力工程處 #民政事務總署 #關愛隊
  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　2025年8月初，香港經歷了有紀錄以來最密集的黑色暴雨侵襲，天文台在短短8日內四次發出黑色暴雨警告，其中8月4日深夜至5日清晨更兩度發出黑雨警告，中間僅隔約6小時，刷新了自1999年以來的最短間隔紀錄，第二次黑雨更長達11小時。面對極端天氣的嚴峻考驗，政府已成立「緊急事故監察及支援中心」，嘗試徹底改變早年政府在事件發生後才動員的習慣，以主動模式應對重大事件，過程當然甩漏難免，或作出錯誤決定，但今次官員穿著背心制服嚴陣以待，指揮各部門緊急應變，倒給人感覺到專業的態度，相信不少市民都感到滿意。筆者估計，政府會重視今次的經驗，並以此擺脫過去市民認為「做唔到嘢」的惡評，成為施政重要方針。政府一直嘗試各種方法爭取民意支持，但往往事倍功半，今次或許找到合適的門路。

 

　　暴雨期間，政府各部門迅速啟動協作機制：渠務署派遣超過180支緊急應變隊伍，在全港巡查及清理240個易水浸地點；土力工程處即時處理20宗山泥傾瀉報告，通過臨時加固斜坡、清理道路淤泥等措施確保通行安全；民政事務總署則開放十個臨時庇護中心，各區關愛隊主動探訪受影響居民並提供物資支援。這些措施在短時間內有效控制了災情，暴雨次日主要受災區域的道路積水和泥沙已基本清除，交通恢復正常。若非及時清理水浸黑點，後果難以想象。筆者記得政府在回歸前後的時間，甚少主動出擊，通常暴風雨後才派人善後，危急時往往只靠消防員及警察「頂硬上」，像今次即時大規模動員部門人員到前線部署，過去未曾見過。

 

上周暴雨期間，在緊急事故監察及支援中心的官員穿著背心制服嚴陣以待，指揮各部門緊急應變。（陳國基fb圖片）

 

　　儘管新制有效，但仍有多項環節需要提升。在預測與預警方面，由於暴雨通常會突然發生，導致部分市民在上班途中遭遇黑雨。天文台透露，他們以AI預報系統「風烏」，在一星期前已捕捉到雨帶將覆蓋廣東沿岸，能夠較早對強降雨預測提供基礎。AI天文預測將會是大勢所趨，未來政府應投入更多資源，深化AI模型應用，利用AI系統分析大氣條件與歷史資料，爭取將突發性強降雨預警提前至一至兩小時，為決策預留緩衝時間。值得留意的是，土力工程處的斜坡監測系統亦已初顯成效，其整合地質結構、傾斜度與雨量的AI風險評估模型，為山泥傾瀉預警提供了新範式。此類技術若能擴展至全港低窪地區的水浸預測，可進一步前置救援部署。

 

　　另外，資訊傳達與公眾教育亦需加強。7月10日提早宣告停課事件，導致市民對超前部署產生質疑，政府首要就是清楚向市民解釋為何需要超前部署，及作決定時的基礎，以得到市民理解及支持。不過，老實說，政府做決定前沒可能不知道當天學校有眾多活動，教育當局或許需要作出認真檢討。市民或許最關心停工機制，有建議可朝彈性化發展，現行指引未充分考慮區域性暴雨差異，可探索分區暴雨警告機制，當個別區域雨量達黑雨水平但未觸發全港警告時，允許該區先啟動局部停工，減少非必要出行。另外，當發出紅雨警告時，政府可考慮預早告訴市民發出黑雨的可能性，讓市民及早準備。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多港是港非文章

#港台評論 #港是港非 #黑色暴雨 #天文台 #緊急事故監察及支援中心 #渠務署 #土力工程處 #民政事務總署 #關愛隊
