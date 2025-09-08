立法會的「暑假」問題

香港社會對立法會的運作日益關注，其中「立法會應否放暑假」成為一項引起爭議的議題。近日電台一個清談節目質疑立法會「暑假」的必要性，反映出社會對議會效率的期望與不滿。筆者認為，討論此議題前，應先釐清「暑假」的實際情況與制度安排，才能作出合理判斷。

首先，立法會並無正式「暑假」的制度。傳統上，立法會有立法年度的制度（近年已作調整，暫且不贅），由每年10月初開始，至翌年7月中結束，期間約有兩個月不舉行大會，外界視之為「暑假」。然而，議員在此期間仍屬當值，若需外遊，須向議會申報放假；除8月外，各委員會的會議仍會如常舉行。至於立法會秘書處職員及議員助理，則繼續上班，只是可申請年假。由此可見，所謂「暑假」並非全面停工，而是議會運作的節奏調整。

立法會的運作與政府總部息息相關，基本上立法會會議都需要官員出席及提交文件。政府雖無明文規定「暑假」，但自港英年代起，英籍高官暑期回國度假已成慣例。即使回歸後，官員放年假的需要仍然存在，由於高級官員難以由臨時工頂替，正常辦公日子難以放大假，政府便預留暑期作為年假時段（當然還有聖誕新年時段），工作節奏略為放慢，讓官員輪流休假。因此，議會在暑期減少大會的安排，實屬配合政府行政節奏的必要措施。同樣情況，議員在正常會議日子放大假，會被視為缺席，容易惹來批評。

立法會在所謂「暑假」期間並非全面停工 (AP)

暑期亦具行政上的功能。每年政府需總結過去立法年度的執行情況，並規劃來年工作方向。暑期正好提供一個暫停與重整的時段，讓各部門清理積壓的工作，重新部署法案與政策。立法會作為審議法案的機構，亦需配合此節奏，因此，暑期不僅是休息時段，更是制度性地為新一年度的立法工作定出具體計劃。

社會對立法會「暑假」的批評，往往源於對議會或議員表現的不滿。部分市民批評議員在暑期「無所事事」，甚至有KOL為吸引眼球而誇大不滿情緒。事實上，議員在暑期仍有地區工作、委員會會議及政策研究等職責，並非整段時間休假。取消「暑假」未必能提升議會效率，反而可能令官員與議員的年假安排更為混亂，影響整體行政運作。

筆者認為，取消「暑假」並無不可，亦可以壓縮「暑假」的時段，其實今年為了遷就任期完結而將「暑假」壓縮至一個月。不過，社會特別是評論者在作出評論前，應先了解整體制度的配套、實際需要及背後的邏輯。在行政效率與公眾期望之間尋求平衡，才是成熟社會應有的態度。