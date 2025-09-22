  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
港是港非
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

22/09/2025

施政報告暗藏「彩蛋」？

#港台評論 #港是港非 #施政迴響 #KPI #人工智能 #租置計劃
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　施政報告向來是香港政治年度大事，既是政府施政藍圖的總結，也是社會觀察未來政策走向的重要窗口。筆者早前已指出，現屆政府的重大改革建議，其實早在前幾份施政報告中已經部署妥當，現時正等待收成，今次的報告自然以優化和落實為主，大方向延續既有政策，但仍然加入不少新意思，既有政策創新，也有表達形式的突破，令整份報告多了幾分「彩蛋」的味道。

 

　　首先，最為矚目的新嘗試，是在第一章節便率先點出多項重點措施，然後再於後續章節逐一展開。過往的施政報告多是循序漸進，由宏觀到具體，讀者若要掌握核心建議，往往需要耐心翻閱全篇。今次的安排則有如「提綱挈領」，讓社會和傳媒一開始便能聚焦於最重要的政策方向，市民即使沒有時間細讀全篇，也能迅速掌握大意。這種「先聲奪人」的手法，既能集中輿論焦點，也有助於政府推動議程，筆者認為是一個值得肯定的嘗試。

 

　　其次，施政報告首次引入「施政成績表」的概念，並以量化的KPI來評價政府內部的表現。特首一向強調以數據說話，今次在第一章便引用了具體數字，例如提到過去一年落實的房屋供應量、基建進度，以及創科投資的增長幅度，務求以客觀數據展示施政成果。這種做法的好處在於，能夠避免空泛的自我評價，讓市民有一個具體的標準去檢視政府的承諾是否兌現。當然，KPI並非萬能，數據背後仍需解讀，但至少這是一個走向透明和問責的方向。

 

　　再者，今次報告以人工智能（AI）發展為主軸，貫穿多個章節。從政府部門的數碼轉型，到產業政策的推動，再到教育領域的人才培育，AI幾乎無處不在。這種跨領域的鋪排，過去施政報告中未曾出現過。它不僅顯示政府對AI的重視，也反映出一種新的政策思維：不再將創科視為單一產業，而是作為推動整體社會進步的核心引擎。這種「以AI為骨幹」的佈局，若能落實，將有助香港在全球競爭中找到新的定位。

 

　　值得一提的是，施政報告公佈前，政府一向有「放氣球」的習慣，向傳媒透露部分措施，以測試社會反應。過去這些「氣球」大多是勢在必行的政策，提前放風只是為了期望管理。然而，今次卻出現了不同的情況，事前傳出會重推「租置計劃」，但最終報告中並未見相關建議。這種「放風後收回」的做法頗為少見，或許正因為政府在聽取社會意見後，感受到反對聲音強烈，遂決定暫時擱置。從某個角度看，這正是「從善如流」的表現，顯示政府並非一意孤行，而是願意調整步伐。

 

　　此外，今次施政報告的宣讀時間長達三小時，特首幾乎將所有措施逐一涵蓋，結果顯得略為疲累。這種「鉅細無遺」的方式，固然能展示政府的全面性，但也引來討論：是否有必要逐字宣讀？前任特首林鄭月娥曾嘗試只宣讀簡短聲明，讓社會自行閱讀詳細內容，這種做法雖然簡潔，但卻被批評欠缺莊重。究竟應該詳盡還是簡約，其實各有利弊。今次的經驗或許能為未來提供參考，畢竟施政報告不僅是政策文件，也是政治表演的一部分，如何拿捏分寸，值得深思。

 

施政報告的價值，不僅在於提出多少新措施，更在於能否回應市民訴求、展示管治意志。（資料圖片）

 

　　施政報告的價值，不僅在於提出多少新措施，更在於能否回應市民訴求、展示管治意志。今次的「搞搞新意思」，或許只是小步嘗試，但若能源源不絕，未嘗不是推動管治文化走向開放與靈活的一個起點。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

我要回應
更多港是港非文章

你可能感興趣

#港台評論 #港是港非 #施政迴響 #KPI #人工智能 #租置計劃
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk