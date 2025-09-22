施政報告暗藏「彩蛋」？

施政報告向來是香港政治年度大事，既是政府施政藍圖的總結，也是社會觀察未來政策走向的重要窗口。筆者早前已指出，現屆政府的重大改革建議，其實早在前幾份施政報告中已經部署妥當，現時正等待收成，今次的報告自然以優化和落實為主，大方向延續既有政策，但仍然加入不少新意思，既有政策創新，也有表達形式的突破，令整份報告多了幾分「彩蛋」的味道。

首先，最為矚目的新嘗試，是在第一章節便率先點出多項重點措施，然後再於後續章節逐一展開。過往的施政報告多是循序漸進，由宏觀到具體，讀者若要掌握核心建議，往往需要耐心翻閱全篇。今次的安排則有如「提綱挈領」，讓社會和傳媒一開始便能聚焦於最重要的政策方向，市民即使沒有時間細讀全篇，也能迅速掌握大意。這種「先聲奪人」的手法，既能集中輿論焦點，也有助於政府推動議程，筆者認為是一個值得肯定的嘗試。

其次，施政報告首次引入「施政成績表」的概念，並以量化的KPI來評價政府內部的表現。特首一向強調以數據說話，今次在第一章便引用了具體數字，例如提到過去一年落實的房屋供應量、基建進度，以及創科投資的增長幅度，務求以客觀數據展示施政成果。這種做法的好處在於，能夠避免空泛的自我評價，讓市民有一個具體的標準去檢視政府的承諾是否兌現。當然，KPI並非萬能，數據背後仍需解讀，但至少這是一個走向透明和問責的方向。

再者，今次報告以人工智能（AI）發展為主軸，貫穿多個章節。從政府部門的數碼轉型，到產業政策的推動，再到教育領域的人才培育，AI幾乎無處不在。這種跨領域的鋪排，過去施政報告中未曾出現過。它不僅顯示政府對AI的重視，也反映出一種新的政策思維：不再將創科視為單一產業，而是作為推動整體社會進步的核心引擎。這種「以AI為骨幹」的佈局，若能落實，將有助香港在全球競爭中找到新的定位。

值得一提的是，施政報告公佈前，政府一向有「放氣球」的習慣，向傳媒透露部分措施，以測試社會反應。過去這些「氣球」大多是勢在必行的政策，提前放風只是為了期望管理。然而，今次卻出現了不同的情況，事前傳出會重推「租置計劃」，但最終報告中並未見相關建議。這種「放風後收回」的做法頗為少見，或許正因為政府在聽取社會意見後，感受到反對聲音強烈，遂決定暫時擱置。從某個角度看，這正是「從善如流」的表現，顯示政府並非一意孤行，而是願意調整步伐。

此外，今次施政報告的宣讀時間長達三小時，特首幾乎將所有措施逐一涵蓋，結果顯得略為疲累。這種「鉅細無遺」的方式，固然能展示政府的全面性，但也引來討論：是否有必要逐字宣讀？前任特首林鄭月娥曾嘗試只宣讀簡短聲明，讓社會自行閱讀詳細內容，這種做法雖然簡潔，但卻被批評欠缺莊重。究竟應該詳盡還是簡約，其實各有利弊。今次的經驗或許能為未來提供參考，畢竟施政報告不僅是政策文件，也是政治表演的一部分，如何拿捏分寸，值得深思。

施政報告的價值，不僅在於提出多少新措施，更在於能否回應市民訴求、展示管治意志。今次的「搞搞新意思」，或許只是小步嘗試，但若能源源不絕，未嘗不是推動管治文化走向開放與靈活的一個起點。