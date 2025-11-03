  • 報價
世事政情
港是港非
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

03/11/2025

非法行醫在香港

#港台評論 #港是港非 #非法行醫 #正骨師 #痛症紓緩師 #醫療
  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　立法會近日通過一項名為「打擊非法行醫」的議員議案，本應是攸關民生的重要舉措，卻因議員棄選風波佔據輿論焦點，導致此關乎市民身體安全的議題未獲足夠關注。筆者原以為非法行醫在香港屬罕見現象，直至聽取提出議案的議員進一步解釋，方驚覺此問題在社會中普遍存在，亟需深入探討與正視。

 

　　近年來，香港街頭及網絡平台湧現大量自稱提供「正骨」或「痛症紓緩」服務的「治療師」。他們雖然聲稱療效顯著，實際上多非註冊醫護人員。這類非法行醫者的「診所」布置大同小異：接待區擺放皮沙發、茶几與雜誌，牆上掛有「醫療診所」招牌或「營業執照」，治療室則燈光柔和，有隔簾分隔，配備電熱墊、推拿床或可調角度的治療椅，營造出類似正規診所的氛圍。在服飾方面，所謂「正骨師」或「痛症紓緩師」常穿白袍、佩戴名牌或刻字胸牌，並使用束帶、口罩、手套等醫療用品以強化專業形象。有些更在牆上展示模擬診斷證書或外國認證章，降低消費者戒心。在語言宣傳上，他們常用「即刻見效」、「一按見效」、「骨骼對位」、「神經回復」等字眼，並以「多年臨床經驗」、「外國訓練背景」等模糊措辭包裝專業性，營造「看起來像醫療，感覺像診所」的錯覺，甚至令人誤以為是持牌中醫。

 

　　事實上，香港法定註冊的醫護專業共有13類，包括醫生、牙醫、牙齒衛生員、護士、助產士、中醫、藥劑師、醫務化驗師、職業治療師、視光師、放射技師、物理治療師及脊醫，並無「正骨師」或「痛症紓緩師」之類職稱，除非他們持有上述專業牌照，否則即屬非法行醫。

 

接受非法行醫「正骨師」的療程，或會致脊柱或神經受傷。(Shutterstock)

 

　　專家指出，這類服務潛藏不少風險，部分「正骨」療程涉及快速推拉、扭轉或高幅度伸展關節，可能觸及脊柱或神經，若施術者缺乏醫學診斷與危機識別能力，易導致關節移位、韌帶撕裂或神經受壓，後果嚴重，過去亦曾出現市民因接受此類療程而受傷的個案。根據衞生署資料，2021年至2025年7月間，曾協助執法部門調查逾90宗疑似非法行醫個案，但成功檢控者寥寥可數；另於2011年至2024年間，審視約17萬條媒體發布的醫療廣告，並向其中約1700條發出警告信。惟這些數據可能僅為冰山一角，市民在街頭或網上極易接觸相關資訊，反映非法行醫不但普遍存在，且社會需求殷切，令人憂慮的是，不少市民對潛在風險毫無認知。

 

　　此情此景令人聯想起70、80年代無牌牙醫盛行的年代，當時因持牌牙醫人數少、收費高昂，黑市需求龐大。直至城寨清拆後，無牌牙醫才逐漸絕跡。當年市民尚知所光顧者為無牌牙醫，如今卻未必意識到所接受的治療來自無牌醫護。

 

　　事實上，政府提供的相關治療服務仍屬有限，令不法分子有機可乘，加上執法力度不足，亦使問題持續惡化。面對此情況，政府應加強基層醫療服務，目前已在全港18區設立地區康健中心及康健站，可善用此平台鼓勵市民尋求持牌醫護專業協助，並加強公眾教育。

 

　　此外，現行《私營醫療機構條例》及《中醫藥條例》雖設有罰則，但因舉證困難，定罪率偏低，間接助長非法行醫。政府應盡快全面檢討法例，強化跨部門合作，建立聯合巡查及案件分享機制，從源頭打擊非法醫療場所，保障市民健康安全。

 

