專家不「專業」，特首愛「特權」

聽專家講，聽完之後真的不知應該信他多少？這位十分喜歡曝光的政府防疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，究竟知不知道自己說過甚麼？

兩個星期前1月13日，他說確診個案沒有幾何式爆發，顯示疫情受控。若果繼續找到確診個案傳播鏈，這波疫情應該在農曆年前後停下來。說法樂觀，大家仍以為年初四可望放寬部分社交距離措施。

怎知過了5天，上星期二(18日)，他說如果所有確診個案都有源頭，即使仍有傳播，只要把所有密切接觸者都送去檢疫的話，傳播鏈都會停止。意思十分清楚，疫情受控，對嗎？

但他同時又說了第二個如果，就是如果每日仍然新源頭不明個案，而距農曆新年只得兩個星期的話，那麼要在新年前清零是沒指望了。言下之意，疫情仍未受控，對嗎？

你是政府顧問專家，竟然講了一番模棱兩可的話，疫情可能受控，又可能不受控。叫一般市民怎樣理解？

好了，又是過了5天，星期日(23日)葵涌邨大爆發，他說未來確診數字一定上升，在一、兩個星期內或會「幾何級數」上升，可能出現每日3、4百宗確診個案，這波疫情或者要兩至三個月才可結束。

我的天呀！前後十天，三個講法，先是樂觀、繼而模糊、然後悲觀！究竟你們這些專家是專業還是不專業？

相比一眾專家，我們的特首就真的要表示自己是「堅」特首，在連續幾個記者會都不戴口罩，而且說她是行政長官，因為要履行行政長官的職責，要讓市民聽清楚她的話，所以不戴口罩。

（來源：政府新聞網截圖）

自己不以身作則，還要諸多藉口，有何公信力？如果當日我是在場記者，我，會立即舉手，並把口罩除掉，說為了履行我記者職責，讓特首你聽清楚我的發問，所以我不戴口罩，請問可以嗎？

這簡直廢話！

之前袁國勇已經間接批評她在疫情大爆發時，開記者會不戴口罩，沒有做好榜樣；她仍然堅持不戴口罩，不是摑了袁國勇一巴嗎？當全港700多萬人都齊心抗疫戴上口罩，你是特首，所以就有特權不戴口罩，你如何有資格領導抗疫？

兩年了，竟然封一個葵涌邨兩座樓也搞到甩甩漏漏，還要說不是㩒一個掣就得。你是特首啊，如果兩年來你們原來連掣都無準備過，你們還好意思說出來！如果你們連掣都不識㩒，那麼就請你彈開！