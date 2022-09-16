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16/09/2022

英女王死，與港人何干？

#殖民主義 #資源 #英女王
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　　在英國讀大學的時候，校園內有很多同學來至於東南亞、中東和非洲，都曾經是英國殖民地。也很正常吧，這些地方都說英語，國內課程也是西方觀點，去英國升學課程自然順理成章。我正是其中一人。

 

　　這些獨立國家在第二次世界大戰之前，都是西方殖民地。戰後爭取獨立，看似是自己爭取成功，實際上是他們宗主國礙於國際形勢而給予他們國家獨立地位。但在獨立過程中，他們便不得不受制於這些宗主國之前之後，強加於他們所行使的一套民主議會、自由主義、市場經濟和社會文化規則。

 

　　表面上看，這沒有甚麼問題；尤其是那些主推獨立的社會精英，他們會認為宗主國行使的政治經濟制度、社會文化規則沒甚麼問題。他們就是在宗主國殖民地統治下，接受了西方話語的一套思考方式，所以對甚麼西方民主自由都帶有一種強烈的傾慕感。

 

　　但要明白的是，民主制度的建設是需要龐大社會資源支撐的，而在獨立的過程中，這些新獨立的國家，其經濟領域中最重要的經濟資源部分例如石油、煤炭、橡膠等，都操縱在宗主國的商業財團手中。於是政治上是獨立了，經濟上卻獨立不起來。這正解釋這6-70年來，那麼多國家獨立了，但真正擺脫貧窮的鳳毛麟角。

 

　　這些國家何來金錢支持議會政治和普及教育？何來資源興建鐵路和發展經濟？於是跌入一個選舉、落台、又選舉、再落台惡性循環中。大家都以為國家經濟搞不上去，是選出來的人的問題，而不會質疑那個西方行使的一套民主政治、市場經濟制度、社會文化規則，是否和自己歷史文化和民族基因是否匹配。

 

　　對那些治國精英來說，他們是既得利益者，心底裏也崇拜西方一套，又怎會懷疑西方民主自由一套？民主議會、自由主義、市場經濟，這就是西方論述，而潛台詞是白人世界的優越感。

 

　　再看看香港，回歸以來我們的課程仍然是英國殖民地統治的歷史論述，最簡單的就是鴉片戰爭，西方國家的戰爭，不是鴉片戰爭而是第一次中英戰爭（1840），最多是在這論述之後加一個括號，又稱鴉片戰爭。

 

　　於是，這場戰爭沒有是非，只有結果。英國人把鴉片賣給中國（清朝）身上，中國不從，充公了這些毒品然後燒毁，英國竟然派兵攻打中國，這道德嗎？若用鴉片戰爭四字，明顯就是因鴉片而引起的，但也只是輕輕帶過，而且還是說成是英國出兵是要保護商業利益。

 

　　又於是，英國人出兵是保護正常貿易，卻刻意隱瞞了那些東印度公司等背後是英國政府支持的。這還不夠，英國人出兵也是被迫的，是中國（清朝）固步自封、閉關自守造成。

 

　　這就是西方論述，錯在中國（清朝），潛台詞又是白人優越感。

 

（shutterstock）

 

　　英女王死了，獻花、吊唁、悼念，個人自由。但有些人卻不知何來憂傷，竟然哭得死去活來！講得直白一點，她的死，與港人何干？

 

　　她在位時從來沒有為英國人過去幾百年在殖民歷史中，為其他國家和地區帶來的殺戮和痛苦道歉？從來沒有為世界上的是非黑白說過一句公道話？從來沒為香港有任何德政！有人說因為她才有公屋，說這句話是無知。

 

　　當年是因為香港發生1966-67年暴動，事後英國有國會議員來香港深入調查。由此得出一個結論，就是殖民統治下的香港貧富懸殊嚴峻、貪污腐敗，於是建議英國政府同化香港人，實施去中國化政策。

 

　　於是許冠傑在卜公碼頭演唱音樂會和成立無線電視，提供娛樂予年青人，令他們不再講甚麼國家民族大義，不再追求甚麼社會公義；又在全港各區民政署搞地區工作、提出十年建屋計劃和成立ICAC等，這不是因為英女王皇恩浩蕩，而是殖民地統治的需要，是為世所逼。

 

　　當然她的兒孫面對國人，也有笑臉時，那些痛哭流涕的港人，何來傷感？我們只可以說，英國人對於西方的論述，有其一套。民主議會、自由主義、市場經濟，這就是西方論述，即使皇室貴族，也是優雅，而潛台詞也是白人世界的優越感。

 

 

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