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22/09/2022

取消渣馬，迫政府放寬入境防疫限制

#楊潤雄 #渣馬 #李家超 #通關 #入境檢疫
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　　一個星期不到，便放出政府正考慮放寬入境防疫限制，而且訊息一個接一個，份量十足。究竟是真是假？哪一項才是真？若不是，又是誰放料？

 

　　先是由現時「3+4」方案，即3天酒店隔離＋4天家居醫學監察改為「0+7」方案，即取消酒店隔離，改為7天家居醫學監察。幾天不到，更加變成「0+3」方案，大幅減少家居醫學監察天數；然後一天後，還傳出來港人士上飛機前不用做核酸檢測，只待到港入境時做便可。

 

　　當全球大部分國家和地區都全面放寬入境防疫限制時，香港是東西方文化交匯的城市，背靠國家，面向世界。國家封關，世界開關，香港只可以挑一面，封關還是開關。

 

　　封關是為了和大陸通關；開關是為了和世界接軌。結果是管控不嚴，和大陸通不了關；但又管控太緊，和世界接不上軌。

 

　　搞到兩頭不到岸，今年11月有不少國際盛事舉行；亦相信中共二十大後國家防疫限制也會放寛，政府不得不再研究如何放寬入境防疫限制。

 

　　正因為研究放寬入境防疫的具體安排，自然涉及港府內部不同部門，討論必然是「0+X」方案，換言之，完全取消酒店隔離，即從現在的3天酒店去到0天，已經事在必行的階段了。

 

　　但是否進行居家醫學監察呢？相信必要，是從現在4天改為7天，即把原先酒店隔離取消？看來這個又有點不倫不類，這只是把酒店隔離改為家居隔離，或許對港人有吸引力，但外國旅客本來已經住在酒店，更何況來港參加研討會展覽會等活動，場地以外的社交才最重要。

 

　　於是大家去問問其他相關stakeholder意見，特首李家超問過議員，最寬鬆底線在哪裏？結果便是傳聞滿天飛。有人乘機把自己意見也說成是政府方案。

 

　　但說到底，引爆此事的是渣馬宣布停辦。

 

（iStock）

 

　　渣打香港馬拉松是除國際七人欖球賽以外的國際盛事。1997年創辦以來，愈受歡迎。2020年因疫情停辦，去了再因應疫情順延至10月舉行，今年以為仍有舉辦可能。加上港府正籌備11月初舉行國際金融投資峰會和國際七人欖球賽，渣馬應該沒問題吧。

 

　　上星期五田徑總會因應香港疫情狀況，大會至今未收到批准舉行渣馬，在距離賽事日期只餘兩個月時間，跑手未必有充足時間準備，宣布取消11月20日的賽事。在田總宣布無法如期舉行渣馬時，負責文化體育及旅遊局的局長楊潤雄才剛收到消息，由此可見人家根本不畀面他。

 

　　楊潤雄還說這段時間正努力處理，政府內部有不同部門需要參與和提供意見。近日港府正批准部分比賽和活動，反映政府都很希望在不影響疫情下、在可以維持防疫抗疫措施下，可多舉辦比賽予市民參與。

 

　　一聽，就聽出官員打官腔、嘆慢板。官員不急市民急、政府不急商界急。

 

　　取消渣馬，殺政府一個措手不及。於是，政府匆匆出來補鑊。

 

　　據統計過去入境旅客數字，80%輸入個案，在酒店檢疫頭三日已可找到，取消隔離並不影響大局。何況今日香港已打針人口高達80%，第五波疫情應有幾百萬人曾染疫，相信再爆發大規模疫情風險大為降低，具備實施「0+3」或「0+1」方案的條件。

 

　　過去政府在防疫抗疫上卻做到不湯不水，堅持封關，卻封不徹底，搞到各行業捱了兩年多，仍未見家鄉。連港澳辦副主任黃柳權也用「無可厚非」形容港府因勢調整和優化香港的疫情防控了，這反映北京對港府放寬的方向開了綠燈。

 

　　但李家超前天講了5次「有序」推動放寬措施，看來政府傾向開始時採用穩陣的做法。起初謹慎一點也好，但「0+7」對外國旅客有何吸引力？看來「0+4」或「0+5」應該有序推行。

 

 

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